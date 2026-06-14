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#<1 ... 3371337233733374 Додано: Нед 14 чер, 2026 09:54 adeges написав: Bolt написав: Shaman написав: а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена? а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?

Та фіг там.

Є двое повнолітніх дітей. Та фіг там.Є двое повнолітніх дітей.



При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.



Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут https://ek-cbi.msp.gov.ua (кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати ) При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут(кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати )

я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...



це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один? я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один? Shaman

Повідомлень: 13204 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 10:04 Хомякоид написав: Чи можливо самому утеплити будинок ?

В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)

Є знайомий який зможе допомогти.

Чи варто самому утеплити назовні будинок ?

Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?

Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт. Чи можливо самому утеплити будинок ?В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)Є знайомий який зможе допомогти.Чи варто самому утеплити назовні будинок ?Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.

Можна, так. Приватний будинок - якщо одноповерховий. Єдине, треба подумати, як робити утеплення верхньої части стін - в допомозі хороший міцний дерев'яний "козел"? Можна, так. Приватний будинок - якщо одноповерховий. Єдине, треба подумати, як робити утеплення верхньої части стін - в допомозі хороший міцний дерев'яний "козел"? Frant

Повідомлень: 23388 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1859 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 10:07 Хомякоид написав: Чи можливо самому утеплити будинок ?

В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)

Є знайомий який зможе допомогти.

Чи варто самому утеплити назовні будинок ?

Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?

Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт. Чи можливо самому утеплити будинок ?В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)Є знайомий який зможе допомогти.Чи варто самому утеплити назовні будинок ?Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.

Там не має, що робити. Гляньте пару відосів на Ютубі по данній темі. Ну і саме головне, то залежить, чи ви за час витрачений на самостійне утеплення не встигли би заробити гроші на винайм проф бригади Там не має, що робити. Гляньте пару відосів на Ютубі по данній темі. Ну і саме головне, то залежить, чи ви за час витрачений на самостійне утеплення не встигли би заробити гроші на винайм проф бригади Bolt Повідомлень: 3953 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 314 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 10:09



це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші



я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші adeges Повідомлень: 4627 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1077 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 10:21 Shaman написав: adeges написав: Bolt написав:



При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.



Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут https://ek-cbi.msp.gov.ua (кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати ) При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут(кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати )

я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...



це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один? я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?

Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.

А тут так само.

Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево. Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.А тут так само.Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево. Bolt Повідомлень: 3953 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 314 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 10:25 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось

Хто вам такий переляк зробив? Нема в нас поки мобілізації жінок, навіть лікарів. Тільки що вони мають стояти на обліку і все Хто вам такий переляк зробив? Нема в нас поки мобілізації жінок, навіть лікарів. Тільки що вони мають стояти на обліку і все Faceless

Модератор Повідомлень: 37839 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8328 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 10:26 Хомякоид написав: Чи можливо самому утеплити будинок ?

В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)

Є знайомий який зможе допомогти.

Чи варто самому утеплити назовні будинок ?

Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?

Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт. Чи можливо самому утеплити будинок ?В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)Є знайомий який зможе допомогти.Чи варто самому утеплити назовні будинок ?Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.

Работы по утеплению, если разобраться в техпроцессе, самому выполнить можно.

А вот для определения целесообразности утепления и выбора способа утепления стоит нанять инженера. Особенно это актуально для утеплителей, похожих на пенопласт. Неправильное утепление может сильно навредить, вплоть до быстрого разрушения конструкций.

Про необходимость утепления только одной стороны я вообще не понял.

И да, это не зависит от страны и резидентства 😁 Работы по утеплению, если разобраться в техпроцессе, самому выполнить можно.А вот для определения целесообразности утепления и выбора способа утепления стоит нанять инженера. Особенно это актуально для утеплителей, похожих на пенопласт. Неправильное утепление может сильно навредить, вплоть до быстрого разрушения конструкций.Про необходимость утепления только одной стороны я вообще не понял.И да, это не зависит от страны и резидентства 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9614 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6536 раз. Подякували: 21809 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 10:37 Bolt написав: Shaman написав: я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...



це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один? я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?

Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.

А тут так само.

Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево. Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.А тут так само.Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево.



Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.



Нагадало про віруючого на плоту у океані Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.Нагадало про віруючого на плоту у океані adeges Повідомлень: 4627 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1077 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 10:42 Faceless написав: Bolt написав: тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось

Хто вам такий переляк зробив? Нема в нас поки мобілізації жінок, навіть лікарів. Тільки що вони мають стояти на обліку і все Хто вам такий переляк зробив? Нема в нас поки мобілізації жінок, навіть лікарів. Тільки що вони мають стояти на обліку і все

Можливо пов"язано,щоб можна було виiжддати за кордон.

Ну або сьогодня мобiлiзацiя жiнок лiкарiв добровiльна,а завтра нi. Можливо пов"язано,щоб можна було виiжддати за кордон.Ну або сьогодня мобiлiзацiя жiнок лiкарiв добровiльна,а завтра нi. Bolt Повідомлень: 3953 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 314 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3371337233733374 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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