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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2026 09:05
Water написав: airmax78 написав:
У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра
:
Любіть ви Францію, всім серцем любіть,
і в радості світлій, і в час непогоди,
любіть її Луару, де замки стоять,
її виноградники, гори і води.
Любіть її в шумі паризьких алей,
у сяйві ранковім над Сеною-рікою,
у музиці площ і старих кам’яниць,
у вежі, що стала її висотою.
Любіть її мову - мелодію слів,
її мудрих митців, її книги й картини,
де голос століть крізь полотна звучить,
і воля живе у серцях людини.
Любіть її поле, Провансу тепло,
де лаванда хвилями сонце стрічає,
Нормандії берег, де вітер морський
історії давні землі промовляє.
Не тільки у славі любіть цей народ,
не тільки в піснях перемог і парадів,
любіть його біль, його шлях крізь віки,
і пам’ять усіх його втрат і поразок.
Бо Франція - більше, ніж замки й вино,
не тільки Париж і бульвари вечірні,
це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,
і люди, що їй залишаються вірні.
Любіть ви Францію у кожну мить,
коли світло й коли хмари над нею, -
нехай її серце крізь віки горить
красою, відвагою і надією.
Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.
Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.
Красно дякую.
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:10
akurt написав:
НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.
Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack.
По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що Cybertruck дорожче за Теслу Y. Питання, це ви писали?
akurt написав:
На Тесла Y
мабуть тепер буде їздити жінка:
Треба виглядати перед студентами достойно...
До цього викладачка їздила на вєліку, її студенти посилали у пєшєє еротічєскоє путєшєствіє, а зараз на Tesla Y вона їм покаже почом в Одесі рубероїд?
Не хочете відредагувати свій допис з неправдивою інформацією, бо якось не солідно.
Water написав:
1. До чого тут Україна?
Ні, це ваш допис, ця гілка не за Україну, тут це оФФтоп. Хочете спілкуватись за Україну- в іншій гілці.
До речі: назву посади викладача тільки одна людина в світі писала з помилкою.
Ви - друга.
Це дуже приємно що я друга людина у світі, хоч і після Завгару.
Я спеціально, для вас, пишу, бо якщо повернутись до оФФтопу, і це писав сам крадій шапок на посаді президента...
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:15
Faceless написав:
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?
flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.
В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:21
Water написав: akurt написав:
НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.
Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack.
По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що Cybertruck дорожче за Теслу Y.
Питання, це ви писали?
Що з вами сьогодні - я НЕ ПИСАВ НІДЕ НІ СЛОВА ПРО ЦІНУ на згадані авто.
Вас наче підмінили, бо дописатися
до такого, як нижче процитовано - то реально якесь горе сталося:
Water написав:До цього викладачка їздила на вєліку, її студенти посилали у пєшєє еротічєскоє путєшєствіє, а зараз на Tesla Y вона їм покаже почом в Одесі рубероїд?
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:50
Water написав: Faceless написав:
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?
flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.
В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.
Ми такі пародії ще в школі без всякого чатж0паті писали на перерві
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Faceless
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Додано: Сер 17 чер, 2026 10:04
akurt написав:
я НЕ ПИСАВ НІДЕ НІ СЛОВА ПРО ЦІНУ на згадані авто.
Ну так поясніть пересічному що мається на увазі під цим Вашим дописом:
akurt написав:
Треба виглядати перед студентами достойно...
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Додано: Сер 17 чер, 2026 10:06
Faceless написав: Water написав: Faceless написав:
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?
flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.
В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.
Ми такі пародії ще в школі без всякого чатж0паті писали на перерві
Тобто, пост airmax78 це по-вашому смішно?
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Water
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Додано: Сер 17 чер, 2026 10:41
Water написав: Faceless написав:
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?
flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.
В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.
Ніхто не звинуватить французів за те що вони не читали творів видатних українських поетів, бо, за великим рахунком, щоб оцінити поезію потрібно читати її мовою оригінала. Тому впевнений, ніхто не звинувачуватиме і українців в неосвіченості якщо вони не читали віршів Поля Морана, Жюля Лафорга, чи, навіть всім французам з дитинства відомого Сас ЮрА (наголос на А) - справжнього орфея глибинної французщини.
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