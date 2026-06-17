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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3378337933803381> Додано: Сер 17 чер, 2026 09:05 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: airmax78 написав: У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:



Любіть ви Францію, всім серцем любіть,

і в радості світлій, і в час непогоди,

любіть її Луару, де замки стоять,

її виноградники, гори і води.



Любіть її в шумі паризьких алей,

у сяйві ранковім над Сеною-рікою,

у музиці площ і старих кам’яниць,

у вежі, що стала її висотою.



Любіть її мову - мелодію слів,

її мудрих митців, її книги й картини,

де голос століть крізь полотна звучить,

і воля живе у серцях людини.



Любіть її поле, Провансу тепло,

де лаванда хвилями сонце стрічає,

Нормандії берег, де вітер морський

історії давні землі промовляє.



Не тільки у славі любіть цей народ,

не тільки в піснях перемог і парадів,

любіть його біль, його шлях крізь віки,

і пам’ять усіх його втрат і поразок.



Бо Франція - більше, ніж замки й вино,

не тільки Париж і бульвари вечірні,

це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,

і люди, що їй залишаються вірні.



Любіть ви Францію у кожну мить,

коли світло й коли хмари над нею, -

нехай її серце крізь віки горить

красою, відвагою і надією. У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писавЛюбіть ви Францію, всім серцем любіть,і в радості світлій, і в час непогоди,любіть її Луару, де замки стоять,її виноградники, гори і води.Любіть її в шумі паризьких алей,у сяйві ранковім над Сеною-рікою,у музиці площ і старих кам’яниць,у вежі, що стала її висотою.Любіть її мову - мелодію слів,її мудрих митців, її книги й картини,де голос століть крізь полотна звучить,і воля живе у серцях людини.Любіть її поле, Провансу тепло,де лаванда хвилями сонце стрічає,Нормандії берег, де вітер морськийісторії давні землі промовляє.Не тільки у славі любіть цей народ,не тільки в піснях перемог і парадів,любіть його біль, його шлях крізь віки,і пам’ять усіх його втрат і поразок.Бо Франція - більше, ніж замки й вино,не тільки Париж і бульвари вечірні,це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,і люди, що їй залишаються вірні.Любіть ви Францію у кожну мить,коли світло й коли хмари над нею, -нехай її серце крізь віки горитькрасою, відвагою і надією.

Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.

Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.

Красно дякую. Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.Красно дякую.

Це жарт, і нема сенсу його пояснювати

Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать Це жарт, і нема сенсу його пояснюватиСас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать Faceless

Модератор Повідомлень: 37848 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8331 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 09:10 akurt написав: НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.

Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack. НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack.

По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що Cybertruck дорожче за Теслу Y. Питання, це ви писали?

akurt написав: На Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка:

Треба виглядати перед студентами достойно... На Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка:Треба виглядати перед студентами достойно...

До цього викладачка їздила на вєліку, її студенти посилали у пєшєє еротічєскоє путєшєствіє, а зараз на Tesla Y вона їм покаже почом в Одесі рубероїд?



Water написав: 1. До чого тут Україна?

1. До чого тут Україна? Не хочете відредагувати свій допис з неправдивою інформацією, бо якось не солідно.

Ні, це ваш допис, ця гілка не за Україну, тут це оФФтоп. Хочете спілкуватись за Україну- в іншій гілці.

До речі: назву посади викладача тільки одна людина в світі писала з помилкою.

Ви - друга.

Це дуже приємно що я друга людина у світі, хоч і після Завгару.

Я спеціально, для вас, пишу, бо якщо повернутись до оФФтопу, і це писав сам крадій шапок на посаді президента... По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що Cybertruck дорожче за Теслу Y. Питання, це ви писали?До цього викладачка їздила на вєліку, її студенти посилали у пєшєє еротічєскоє путєшєствіє, а зараз на Tesla Y вона їм покаже почом в Одесі рубероїд?Ні, це ваш допис, ця гілка не за Україну, тут це оФФтоп. Хочете спілкуватись за Україну- в іншій гілці.Це дуже приємно що я друга людина у світі, хоч і після Завгару.Я спеціально, для вас, пишу, бо якщо повернутись до оФФтопу, і це писав сам крадій шапок на посаді президента... Water Повідомлень: 4339 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 09:15 Faceless написав: Це жарт, і нема сенсу його пояснювати

Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать Це жарт, і нема сенсу його пояснюватиСас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?

flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.

В даному випадку airmax78 звичайний провокатор. Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.В даному випадку airmax78 звичайний провокатор. Water Повідомлень: 4339 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 09:21 Water написав: akurt написав: НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.

Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack. НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack.

По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що Cybertruck дорожче за Теслу Y. Питання, це ви писали?

По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що CybertruckПитання, це ви писали?

Що з вами сьогодні - я НЕ ПИСАВ НІДЕ НІ СЛОВА ПРО ЦІНУ на згадані авто.

Вас наче підмінили, бо дописатися до такого, як нижче процитовано - то реально якесь горе сталося:

Water написав: До цього викладачка їздила на вєліку, її студенти посилали у пєшєє еротічєскоє путєшєствіє, а зараз на Tesla Y вона їм покаже почом в Одесі рубероїд?

Що з вами сьогодні - я НЕ ПИСАВ НІДЕ НІ СЛОВА ПРО ЦІНУ на згадані авто.Вас наче підмінили, бодо такого, як нижче процитовано - то реально якесь горе сталося: akurt

Повідомлень: 12171 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4406 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 09:50 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: Faceless написав: Це жарт, і нема сенсу його пояснювати

Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать Це жарт, і нема сенсу його пояснюватиСас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?

flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.

В даному випадку airmax78 звичайний провокатор. Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.В даному випадку airmax78 звичайний провокатор. Ми такі пародії ще в школі без всякого чатж0паті писали на перерві Ми такі пародії ще в школі без всякого чатж0паті писали на перерві Faceless

Модератор Повідомлень: 37848 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8331 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 10:04 akurt написав: я НЕ ПИСАВ НІДЕ НІ СЛОВА ПРО ЦІНУ на згадані авто. я НЕ ПИСАВ НІДЕ НІ СЛОВА ПРО ЦІНУ на згадані авто.

Ну так поясніть пересічному що мається на увазі під цим Вашим дописом:

akurt написав: Треба виглядати перед студентами достойно... Треба виглядати перед студентами достойно... Ну так поясніть пересічному що мається на увазі під цим Вашим дописом: Water Повідомлень: 4339 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 10:06 Faceless написав: Water написав: Faceless написав: Це жарт, і нема сенсу його пояснювати

Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать Це жарт, і нема сенсу його пояснюватиСас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?

flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.

В даному випадку airmax78 звичайний провокатор. Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.В даному випадку airmax78 звичайний провокатор. Ми такі пародії ще в школі без всякого чатж0паті писали на перерві Ми такі пародії ще в школі без всякого чатж0паті писали на перерві

Тобто, пост airmax78 це по-вашому смішно? Тобто, пост airmax78 це по-вашому смішно? Water Повідомлень: 4339 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 10:41 Water написав: Faceless написав: Це жарт, і нема сенсу його пояснювати

Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать Це жарт, і нема сенсу його пояснюватиСас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?

flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.

В даному випадку airmax78 звичайний провокатор. Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.

Ніхто не звинуватить французів за те що вони не читали творів видатних українських поетів, бо, за великим рахунком, щоб оцінити поезію потрібно читати її мовою оригінала. Тому впевнений, ніхто не звинувачуватиме і українців в неосвіченості якщо вони не читали віршів Поля Морана, Жюля Лафорга, чи, навіть всім французам з дитинства відомого Сас ЮрА (наголос на А) - справжнього орфея глибинної французщини. Ніхто не звинуватить французів за те що вони не читали творів видатних українських поетів, бо, за великим рахунком, щоб оцінити поезію потрібно читати її мовою оригінала. Тому впевнений, ніхто не звинувачуватиме і українців в неосвіченості якщо вони не читали віршів Поля Морана, Жюля Лафорга, чи, навіть всім французам з дитинства відомого Сас ЮрА (наголос на А) - справжнього орфея глибинної французщини. airmax78 Повідомлень: 43132 З нами з: 25.10.12 Подякував: 991 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 12:55 Бетон написав: akurt написав: Бетон написав: Франция лидер по строительству жилья в Европе, уступает только Германии Франция лидер по строительству жилья в Европе, уступает только Германии

Прикольний жарт. Сподобалося. Прикольний жарт. Сподобалося.



Та нахіба взагалі реагувати на цього генератора брєда, Альцгеймер-Мюнхгаузена. Ось буквально пости вище - наочні приклади того, що він (вона/воно/вони?) не в темі того, про що говорять з обліківки "akurt" . Забудьте за нього, в ігнор та й крапка.



Хоча - все ж певний корисний ефект є в тому, щоб його штицять носом у його побрехеньки. Щоб випадкові відвідувачі форуму і гості одразу бачили, що його слова не вартують часу на прочитання.



п.с.: зараз поллється у відповідь, які тут всі дурні, і тільки його обліківка найрозумніша...))

upd.: не полилося, пан просто рішив тихенько поскаржитись. Буває. Зобидився. Не подобається, бо правда очі коле.



Модерація: це ваша обліківка для наповнення форуму? Скажіть раз чесно, і я гадаю, що всі відстануть, якщо це так. Ну пише і пише, бо в такому разі це його задача - наповнювати форум постами. Але це має бути чесно сказано. А не то, шо він наче самий по собі, і постить всякий брєд.



2 модерація ще одне: для чого видалили? Всі мають знати цінність слів акурта (нуль). Та нахіба взагалі реагувати на цього генератора брєда, Альцгеймер-Мюнхгаузена. Ось буквально пости вище - наочні приклади того, що він (вона/воно/вони?) не в темі того, про що говорять з обліківки "akurt" . Забудьте за нього, в ігнор та й крапка.Хоча - все ж певний корисний ефект є в тому, щоб його штицять носом у його побрехеньки. Щоб випадкові відвідувачі форуму і гості одразу бачили, що його слова не вартують часу на прочитання.п.с.: зараз поллється у відповідь, які тут всі дурні, і тільки його обліківка найрозумніша...))upd.: не полилося, пан просто рішив тихенько поскаржитись. Буває. Зобидився. Не подобається, бо правда очі коле.Модерація: це ваша обліківка для наповнення форуму? Скажіть раз чесно, і я гадаю, що всі відстануть, якщо це так. Ну пише і пише, бо в такому разі це його задача - наповнювати форум постами. Але це має бути чесно сказано. А не то, шо він наче самий по собі, і постить всякий брєд.2 модерація ще одне: для чого видалили? Всі мають знати цінність слів акурта (нуль). won Повідомлень: 363 З нами з: 15.05.24 Подякував: 395 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 13:31 Сильно пана won вдарила по голові цеглина, яка впала із стіни.

А цеглина - як відомо - просто так на голову не падає.



P.S. Так сильно збудила постраждалого публікація пана Бетон, що аж дивно.

Цікаво, що на попередній сторінці є аналіз даних з оприлюдненої вище.

Але людина неймовірно збудилася, наче має хоч якесь відношення до забезпечення житлом людей у Франції, Німеччині, Люксембурзі, Швейцарії, Португалії, Іспанії, Андоррі, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії, Сербії, Чорногорії, Італії, Албанії, Великої Британії, Ісландії, Данії, Бельгії, Нідерландах, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Греції, Швейцарії та в Ватикані. Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2026 13:46, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12171 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4406 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3378337933803381> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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