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airmax78 написав:У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:
Любіть ви Францію, всім серцем любіть, і в радості світлій, і в час непогоди, любіть її Луару, де замки стоять, її виноградники, гори і води.
Любіть її в шумі паризьких алей, у сяйві ранковім над Сеною-рікою, у музиці площ і старих кам’яниць, у вежі, що стала її висотою.
Любіть її мову - мелодію слів, її мудрих митців, її книги й картини, де голос століть крізь полотна звучить, і воля живе у серцях людини.
Любіть її поле, Провансу тепло, де лаванда хвилями сонце стрічає, Нормандії берег, де вітер морський історії давні землі промовляє.
Не тільки у славі любіть цей народ, не тільки в піснях перемог і парадів, любіть його біль, його шлях крізь віки, і пам’ять усіх його втрат і поразок.
Бо Франція - більше, ніж замки й вино, не тільки Париж і бульвари вечірні, це дух, що колись сказав світу: «Свобода», і люди, що їй залишаються вірні.
Любіть ви Францію у кожну мить, коли світло й коли хмари над нею, - нехай її серце крізь віки горить красою, відвагою і надією.
Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю. Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра. Красно дякую.
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
Пане Флаймане, залишаючи за дужками тезу про те, що в останні 1/2 сторіччя ви особисто не були у всіх зазначених в табличці країн, але приємно, що турбуєтеся за забезпечення житлом людей в усьому світі - приємно, що це вас так турбує, згадую також приємне про те, що ви знаєте доволі добре англійську мову. Ну то почитайте тоді:
Крім того, ось що надає Штучний інтелект: "The number of housing units built per 1,000 inhabitants varies significantly by region. In Europe, only top-performing countries like Ireland, Poland, and Switzerland typically complete more than 5 new dwellings per 1,000 residents annually, while major economies like Germany, the UK, and Spain complete roughly 2 or fewer. І далі - все протилежне тій табличці: The rate of new construction per 1,000 people differs based on economic factors, population growth, and housing policies:Top Performers (Europe): Switzerland and Ireland frequently top the charts, completing over 5 to 11 new housing units per 1,000 people depending on the year. Major Economies: Countries like the UK, Germany, and Spain typically construct between 1.6 to 2.5 units per 1,000 inhabitants due to regulatory constraints and higher building costs.
Зможете прочитати і зрозуміти, чи надати переклад?
P.S. Приємно, що ви і в віршуванні стали спеціалістом. Не підкажете, вірш вище написано римою Тонічною чи Силабічною, яка опирається на рівну кількість складів у кожному рядку. Поширена у мовах з фіксованим наголосом (наприклад, французькою чи польською).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2026 15:40, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пане Флаймане, залишаючи за дужками тезу про те, що в останні 1/2 сторіччя ви особисто не були у всіх зазначених в табличці країн, але приємно, що турбуєтеся за забезпечення житлом людей в усьому світі - приємно, що це вас так турбує, згадую також приємне про те, що ви знаєте доволі добре англійську мову. Ну то почитайте тоді:
Крім того, ось що надає Штучний інтелект: "The number of housing units built per 1,000 inhabitants varies significantly by region. In Europe, only top-performing countries like Ireland, Poland, and Switzerland typically complete more than 5 new dwellings per 1,000 residents annually, while major economies like Germany, the UK, and Spain complete roughly 2 or fewer. І далі - все протилежне тій табличці: The rate of new construction per 1,000 people differs based on economic factors, population growth, and housing policies:Top Performers (Europe): Switzerland and Ireland frequently top the charts, completing over 5 to 11 new housing units per 1,000 people depending on the year. Major Economies: Countries like the UK, Germany, and Spain typically construct between 1.6 to 2.5 units per 1,000 inhabitants due to regulatory constraints and higher building costs.
Зможете прочитати і зрозуміти, чи надати переклад?
Île-de-France leads in the number of people employed in construction Another way of looking at the size of the construction sector is by analysing the number of businesses (local units) and the number of people employed in them among the regions (by NUTS 2 regions).
In 2023, Lombardia in Italy had the highest number of businesses with 111 000 enterprises in the construction sector and 304 000 people employed. It was followed by Île-de-France, the capital region of France with 107 000 enterprises and the highest employment figure in this sector 374 000. In the third place was Zuid-Holland in the Netherlands with 84 000 businesses and 131 000 persons employed. Next were Rhône-Alpes and Provence-Alpes-Côte d'Azur in France followed closely by Cataluña in Spain.
FR зліва за CY і DE
Investment in housing in the EU: 5.3% of GDP in 2024 In the EU in 2024, 5.3% of GDP was invested in housing. This share differed among the EU countries, ranging from 8.0% in Cyprus, 6.8% in Italy, 6.2% in Germany down to 2.2% in Poland, 2.5% in Latvia and 2.6% in Greece.
Поляки, з іншого кінця
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 чер, 2026 15:47, всього редагувалось 3 разів.
Water написав:Як це коментувать- не знаю, тим більше "анталієць" хутко зник.
А ви і не коментуйте, якось незвично/неадекватно так збудилися після слова «автомобіль». Так не можна себе не жаліти. Ще й в літературознавство раптом потягнуло: вірші від самого ранку почали в голос читати… Приємно, що хвилюєтеся за мене: на морі невеличкі хвилі. Я зник сюди: на пляж навпроти цього готеля. https://maps.app.goo.gl/366iCZVEiTvZ3Q8XA?g_st=ic Вас назва не сильно збуджує?
Да, пане Water, щось реально сьогодні у вас в житті трапилося: завжди така чіткість в усіх дописах, що я знімав перед вами капелюха. Реально завжди була вивірена точність.
Особливо мене вразило, як ви доволі точно та чітко визначили місцезнаходження звичайного табло біля звичайної АЗС у звичайному містечку Франції, де я був проїздом і зробив фото тільки для того, щоби показати рівень цін на пальне в Європі. Знімаю капелюха: я не знаю, як ви це зробили. Я би не зміг! Там немає ні геолокаціі, ні координат. Більш того, фото розміщене на сторонньому сервісі. Реально знімаю капелюха: все визначили вірно!
І раптом такий збій в здібностях саме сьогодні: і вірші не такі, і поети не такі, і двори в інших містах інших країн не такі, і несподівана наявність в дописах відвертої (!) брехні (!) та перекручування слів та фактів, і автівки у людей не такі, і вже в дописах появилася якась «вчителька», і саме прикольне, що я навіть перед вами пас (признаюсь): як пояснити, що жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно». Я реально пас: я не можу вам пояснити психологію жінок. Спитайте у своєї жінки.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2026 16:01, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Я реально пас: я не можу вам пояснити психологію жінок.
Так жінка написала, чи ви?
akurt написав:Треба виглядати перед студентами достойно...
Стосовно локації, це не складно, якщо щось знать в цій темі.
akurt написав:жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».
Я ніколи не казав що жінка повинна виглядати "достойно". Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька. Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.
Я не думаю, що з вами хтось погоджується в тому смислі, що викладач університету не повинен виглядати перед студентами достойно. Викладач університету - особливо жінка (!) - повинні бути взірцем для студента в зовнішньому вигляді, і в майстерності, і в знаннях. Мабуть, вам не повезло в житті, це буває.
Water написав:Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.
P.S. Каюсь: я не можу надати відповідь на ваше вкрай важливе наполегливе питання щодо Tesla Y, тому що: а) в мене немає, не було такого авто; і я не планував та не планую його купувати (якщо ви мрієте, щоби я вас «покатав», то точно не вийде ніяк, не просіть); б) в моєму тексті зранку було згадано цю марку чисто в якості ГІПОТЕЗИ. Гіпотеза — це наукове припущення або здогад, який висувають для пояснення певного явища, але його істинність ще не доведена.
Тут я звісно зробив помилку: я вказав марку та модель авто, нечувану в Україні, таку, якої немає в Україні, тобто застосував слова, які реально можуть збуджувати вас. Тут я навіть вибачаюсь. Дійсно необережно це було з мого боку. Але ж і ви винні трохи: треба було попереджати форум, які саме слова вас збуджують. Тепер ми всі знаємо вже три: «Вірш», “Tesla”, «Достойно».
Да, пане Флаймане: думати ж треба головОМ, а не ногОМ! Забули? Не вийшло черговий раз… Ще маєте можливість відредагувати декілька своїх дописів за цей день (дозволяється на протязі 12-ти годин з моменту публікації). Просто щоби не позоритися черговий раз. Ну цурайтеся такої чудової можливості: виправляти помилки в житті інколи все ж таки можна. В даному випадку на протязі 12 годин…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2026 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Да, пане Флаймане: думати ж треба головОМ, а не ногОМ! Забули? Не вийшло черговий раз… Ще маєте можливість відредагувати декілька своїх дописів за цей день (дозволяється на протязі 12-ти годин з моменту публікації). Просто щоби не позоритися черговий раз. Ну цурайтеся такої чудової можливості.
турьісте акурте не паліцця, домен .ру в неньці не відкриваєцця
Думати треба головОМ, а не ногОМ: я ж не приховував: я в Анталії. Тут відкривається. Заценіть: в мене та зелена табличка викликала відразу підозру, я написав, що схоже на жарт. І я не шукав її джерело на просторах мережі до цієї години. Але як вже вона - та, що зелена, викликала таку цікавість у такого фахівця в закордонній нерухомості, як ви, то я взяв та перевірив на що ви здатні клювати: на сміття. І навіщо ви копіюєте російську дурню та ще й супроводжуєте її своїми черговими домислами та маячнею: питання цікаве.