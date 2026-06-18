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#<1 ... 3384338533863387> Додано: Чет 18 чер, 2026 15:22 Hotab написав: Сибарит

+ 200 км на електриці ж)) Та що з розетки . + 200 км на електриці ж)) Та що з розетки .

Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает. Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9624 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6537 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 15:26 Water написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька...

Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням. Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька...Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням.

Water, "виглядати пристойно" - це не про зріст чи форму шнобеля, це про догляд+ охайність+стиль+смак. Жінка може бути красунею від природи, але немите волосся+затрапезний одяг+вонючий парфум та неправильний макіяж = ось тобі ознаки непристойного вигляду. Звісно, Water може відрізнити охайну жінку від неохайної, але навряд чи він (як і більшість чоловіків) може відрізнити жінку вдягнену "за модою, зі смаком та стилем" з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.))

Вдягатися "зі смаком" - це мистецтво, яке доступне не кожній жінці. У Франції виглядати пристойно дуже просто (як на мене), там є в доступності для цього все необхідне - і якісний модний одяг, і косметика, і аксесуари, і море, і океан і т.д. і т.п. Причому так склалося історично, що саме Париж (Франція) є головним законотворцем індустрії краси та моди. Можливо саме тому у Франції місцеві жінки "приречені" виглядати пристойно. Water, "виглядати пристойно" - це не про зріст чи форму шнобеля, це про догляд+ охайність+стиль+смак. Жінка може бути красунею від природи, але немите волосся+затрапезний одяг+вонючий парфум та неправильний макіяж = ось тобі ознаки непристойного вигляду. Звісно, Water може відрізнити охайну жінку від неохайної, але навряд чи він (як і більшість чоловіків) може відрізнити жінку вдягнену "за модою, зі смаком та стилем" з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.))Вдягатися "зі смаком" - це мистецтво, яке доступне не кожній жінці. У Франції виглядати пристойно дуже просто (як на мене), там єдля цього все необхідне - і якісний модний одяг, і косметика, і аксесуари, і море, і океан і т.д. і т.п. Причому так склалося історично, що саме Париж (Франція) є головним законотворцем індустрії краси та моди. Можливо саме тому у Франції місцеві жінки "приречені" виглядати пристойно. fler

Повідомлень: 6370 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1358 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 15:32 Сибарит написав: Hotab написав: rjkz





поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.





Фантастично по втратам палива

А так то така концепція реалізована в кількох гібридах.

Наприклад Мазда EZ-60 . Фантастично по втратам паливаА так то така концепція реалізована в кількох гібридах.Наприклад Мазда EZ-60 .

Последовательный гибрид, конечно, интересен, но бак 45 литров при деклариемом расходе 5.5 выглядит крайне неубедительно. Последовательный гибрид, конечно, интересен, но бак 45 литров при деклариемом расходе 5.5 выглядит крайне неубедительно.

На практиці в мене особисто один з найновіших гібридів SUV.

Потужність двигуна обʼємом 2 літра майже 200 к.с.

Бак здається на 50 літрів.

Бортовий компʼютер після заправки FULL показує запас ходу на 875 км. (!)

Реальні витрати такі:

- місто і пригород 5,6…5,8 л/100 км.

- те саме з кондиціонером 6,1…6,2;

- траса швидкісний рух (як правило 130 км/год по європейським платним трасам) - підвищення до 7,2 літра на 100 км.

Цифри точні та реальні, бо я виїхав з Тулузи 10 червня, проїхав через 7 країн Європи, загальна відстань 3 800 км, бортовий компʼютер показав витрати 7,2 літра па 100 км.

Максимальна швидкість по трасах рідко - але була - і 150 км/год (намагаюся не порушувати).

На виїзді із країни Шенгенської угоди штрафів не предʼявлено, перевірка по турецькій базі даних Trafic polis штрафів не виявила.

Бортовий компʼютер показав середню швидкість на відстані в 3 800 км 90 км/год. Сам дивувався, але на деяких ділянках при русі із швидкістю 100+ система авто показувала, що я їду за рахунок АКБ.

Всім би радив брати саме гібрид. На практиці в мене особисто один з найновіших гібридів SUV.Потужність двигуна обʼємом 2 літра майже 200 к.с.Бак здається на 50 літрів.Бортовий компʼютер після заправки FULL показує запас ходу на 875 км. (!)Реальні витрати такі:- місто і пригород 5,6…5,8 л/100 км.- те саме з кондиціонером 6,1…6,2;- траса швидкісний рух (як правило 130 км/год по європейським платним трасам) - підвищення до 7,2 літра на 100 км.Цифри точні та реальні, бо я виїхав з Тулузи 10 червня, проїхав через 7 країн Європи, загальна відстань 3 800 км, бортовий компʼютер показав витрати 7,2 літра па 100 км.Максимальна швидкість по трасах рідко - але була - і 150 км/год (намагаюся не порушувати).На виїзді із країни Шенгенської угоди штрафів не предʼявлено, перевірка по турецькій базі даних Trafic polis штрафів не виявила.Бортовий компʼютер показав середню швидкість на відстані в 3 800 км 90 км/год. Сам дивувався, але на деяких ділянках при русі із швидкістю 100+ система авто показувала, що я їду за рахунок АКБ.Всім би радив брати саме гібрид. akurt

Повідомлень: 12179 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4415 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 15:47 akurt написав: Всім би радив брати саме гібрид. Всім би радив брати саме гібрид.

У мене дизель, глянув бортовий комп, з березня проїхав 4300 км, середній розхід 5.5 літра. Середня швидкість 85 км/год. У мене дизель, глянув бортовий комп, з березня проїхав 4300 км, середній розхід 5.5 літра. Середня швидкість 85 км/год. Water Повідомлень: 4355 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 15:52 fler написав: Water написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька...

Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням. Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька...Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням.

Water, "виглядати пристойно" - це не про зріст чи форму шнобеля, це про догляд з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік. Water, "виглядати пристойно" - це не про зріст чи форму шнобеля, це про догляд з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.

Звісно, увесь цей шмот знімається і викидується. Зі шнобелем складніше, це пластика. Так само зуби, цицьки, опа.

Тобто, нахалєри мені такі проблеми, якщо зверху цього всього надіто плаття від Кутюр з найближчого секонда? Саме у Франції чомусь багато секондів.

UPD: Саме у Паризі не був, поки-що не планую. Звісно, увесь цей шмот знімається і викидується. Зі шнобелем складніше, це пластика. Так само зуби, цицьки, опа.Тобто, нахалєри мені такі проблеми, якщо зверху цього всього надіто плаття від Кутюр з найближчого секонда? Саме у Франції чомусь багато секондів.UPD: Саме у Паризі не був, поки-що не планую. Water Повідомлень: 4355 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 16:00 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Звісно, Water може відрізнити охайну жінку від неохайної, але навряд чи він (як і більшість чоловіків) може відрізнити жінку вдягнену "за модою, зі смаком та стилем" з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.)) Звісно, Water може відрізнити охайну жінку від неохайної, але навряд чи він (як і більшість чоловіків) може відрізнити жінку вдягнену "за модою, зі смаком та стилем" з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.))





Ну тут Ви порадували, 100% життя.

Ахах. Можна ще більше узагальнити. Для більшості чоловіків краще коли 'гарно' одягнена, і це взагалі не корелює з стиль-смак-модно. А коли вежа на 12, відповідно якщо на пів шостого то це погано одягнена і неохайна. Ну тут Ви порадували, 100% життя.Ахах. Можна ще більше узагальнити. Для більшості чоловіків краще коли 'гарно' одягнена, і це взагалі не корелює з стиль-смак-модно. А коли вежа на 12, відповідно якщо на пів шостого то це погано одягнена і неохайна. BeneFuckTor Повідомлень: 497 З нами з: 21.11.19 Подякував: 278 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 18:07 140 дол/міс? Hotab написав: Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?

Чергові 12 років мрій про жінку, тепер вже про таджичку? Як жаль що життя таке коротке, а країн так багато. Не встигаєш про кожну помріяти.. Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?Чергові 12 років мрій про жінку, тепер вже про таджичку? Як жаль що життя таке коротке, а країн так багато. Не встигаєш про кожну помріяти..

можє тому що там у аулах 140 дол/міс цє багато)

залишаються фантазії фантазії та ліва рука.... можє тому що там у аулах 140 дол/міс цє багато)залишаються фантазії фантазії та ліва рука.... Прохожий Повідомлень: 14475 З нами з: 05.06.13 Подякував: 945 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 18:12 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Причому так склалося історично, що саме Париж (Франція) є головним законотворцем індустрії краси та моди Причому так склалося історично, що саме Париж (Франція) є головним законотворцем індустрії краси та моди

про Милан ничего не слышали, не?) про Милан ничего не слышали, не?) Прохожий Повідомлень: 14475 З нами з: 05.06.13 Подякував: 945 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 18:38 BIGor написав: airmax78 написав: Це дійсно смішно. Потрібно прийняти як даність, аксіому що не потребує доказів: українських чоловіків для місцевих жінок за західними кордонами України - не існує. Фул стоп. Навіть з якимось крокодилицями будь-яке спілкування з натяком на відносини припиняється в ту саму мить як жінка дізнається що чоловік з України. Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить. Це дійсно смішно. Потрібно прийняти як даність, аксіому що не потребує доказів: українських чоловіків для місцевих жінок за західними кордонами України - не існує. Фул стоп. Навіть з якимось крокодилицями будь-яке спілкування з натяком на відносини припиняється в ту саму мить як жінка дізнається що чоловік з України. Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.

Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? То будь-ласка відповідай: вивчи мову, прочитай всього Бальзака в оригіналі, вивчи кухню і правила етикету, звичаї, мистецтво також вивчи, музику слухай французьку, історію - будеш француженці розповідати про Дантона vs Робеспьєра, та чи вона за жирондистів чи бонапартистів. Після всього цього в тебе все вийде, друже мій. Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? То будь-ласка відповідай: вивчи мову, прочитай всього Бальзака в оригіналі, вивчи кухню і правила етикету, звичаї, мистецтво також вивчи, музику слухай французьку, історію - будеш француженці розповідати про Дантона vs Робеспьєра, та чи вона за жирондистів чи бонапартистів.Після всього цього в тебе все вийде, друже мій.

є різні погляди на це питання

Михаил Веллер. Легенда о стажере И с нежностью вспоминает Париж: главное,

говорит, хлопцы, в филологии - это хорошая физическая подготовка. Так что

не рассчитывайте сильно на все эти учебники. є різні погляди на це питання Shaman

Повідомлень: 13250 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1786 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 19:20 Re: Еміграція, заробітчанство мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.

это все равно что немец поедет в тольятти за ладой. smdtranz

Повідомлень: 900 З нами з: 05.08.13 Подякував: 14 раз. Подякували: 171 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3384338533863387> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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