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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2026 23:07
Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
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rjkz
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 02:57
rjkz написав:
Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
Трушні поціновувачі таких моторів ніколи не зрадять з гібридом 😅😅
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Hotab
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 04:27
rjkz написав:
Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
В тренде, но только как фетиш 😁
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:17
Hotab написав: rjkz написав:
Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
Трушні поціновувачі таких моторів ніколи не зрадять з гібридом 😅😅
Жизнь может заставить...
Я всегда был сторонником идеологии FFE, а теперь езжу в режиме жёсткой экономии, ибо нормальная заправка очень далеко.
Я не просто так зацепился за эту Мазду. Мне действительно очень интересны последовательные гибриды. Вот только мне сейчас удается укладываться в 5.5 на чистом бензине при баке 60...
Что же касается включения ДВС на скорости, Я читал об этом в описании нескольких последовательных гибридов. Логику в этом Я вижу - заряд логично сохранить до времени, когда его использование будет эффективнее.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:49
Frant написав:
Гібридні гібриди, де новини із-за кордону?
А гибриды откуда? 😁
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:02
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rjkz
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:49
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flyman
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:07
smdtranz написав:
мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.
это все равно что немец поедет в тольятти за ладой.
Це на 200% правда.
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