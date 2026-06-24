То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?
Где север а где юг не различаете ?
Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 21:57
То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?
Где север а где юг не различаете ?
Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?
Додано: Нед 21 чер, 2026 22:54
освіжити знання географії
освіжити знання географії
Додано: Пон 22 чер, 2026 05:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Давно не выбирались в Манхеттен.
Не то, чтобы далеко, до пляжа нам минут 20 и то что-то в этом году еще не были.
До центра Манхеттена аж на 20 минут дальше.
Мда, так вот.
"нагрянули воспоминанья" и я осознал насколько изменилось восприятие окружающего.
Первый раз в нашей жизни мы были на Манхеттене...что-то лет 20+ назад.
И, честно говоря, как-то не легло на душу. Все раздражало и много чего не нравилось.
От чрезмерно и разнообразно колоритной нйской публики случился калче шок (я и словей-то таких тогда не знал). В общем, по прошествии что-то около 2-х недель в НЙ тогда я с огромным облегчением приземлился в Борисполе и чуть не со слезами радости вошел в свою киевскую квартиру. Сцену целования асфальта у трапа самолета опустим.
А сегодня заметил, что совершенно не обращаю внимания ни на своеобразно выглядящихся людей, что потребовалось погрузиться в минулое, чтобы вспомнить, что когда-то обращали внимание на пары типа как сегодня рядом с нами ехали бледнобелокожая рыжая девушка и афроамериканец или белая и черный-черный индус.
Странная мода на высокие кожанные сапоги с широкими голенищами в почти 30 градусов снаружи и намного более высокую температуру на платформе метро (в НЙ метро неглубоко залегает, буквально несколько метров от поверхности, в вагонах кондеры работают, но в самой подземке "все натуральное").
Ну и сам Манхеттен по ощущениям превратился за эти годы из чего-то странного в своей смеси - и чужого и вроде как миллион раз виденного на экранах в что-то типа "так уютнооо, пдАмашнему" (с).
Ну реально. И небоскребы вроде не такие-же и высокие и 5-6-7 авеню совсем узкие.
Да и Мейсис, в который сегодня заходили, ну просто старый и не такой уж огромный (ну, да, большой) универмаг. И что в нем сто с гаком лет такого культового нашли?
И вот на вопрос, который многие задают из Украины уехавшим "а ты думаешь ты станешь там таким как они?" (вариация "Ты никогда там не станешь своим"), напрашивается ответ "Мы такие-же разные как и все вокруг".
НЙская публика - это салат из абсолютно разнообразных ингридиентов от одинаково непохожих до диаметрально схожих. Идеально совмещающихся несовместимостей.
Додано: Сер 24 чер, 2026 11:56
Для ухилянтів наступають важкі часи.
Гряде експропріація майна (в тому числі і нерухомості) і блокування рахунків у бігунців, тут.
За кордоном - поляки планують відправляти додому в Україну чоловіків призовного віку
Депутат Сейму Польщі Януш Ковальський висловив думку, що українців необхідно негайно повернути додому, до України, заявивши, що «настав відповідний момент»
Додано: Сер 24 чер, 2026 12:06
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Уряд Туреччини, дивлячись на ситуацію в світі, прийняв рішення черговий раз продовжити перебування автівок української реєстрації на чергові 6 місяців: до 31.12.26 року.
Рішення стосується тих авто, які було завезено БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ ТА будь-яких платежів після 24.02.2022 року, та терміни перебування яких (2 роки при умові оформлення Виду на проживання) давно закінчилися.
Українська діаспора в Туреччині черговий раз полегшено зітхнула.
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