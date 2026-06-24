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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:16
BeneFuckTor написав: slonomag написав:
11 лет
так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта.
В любом случае, вопрос продления ТЗ, для кого, выгонят или нет, теперь уже окончательно отпал. На ближ 4 года ВНЖ можно сказать что есть уже у всех, потом ларга автоматом на 5 лет, и вот уже 11 лет есть даже у тех кто приехал в последние 1-2 года. А то сколько злорадства было, выгонят, поездами в ТЦК вывезут и тд )
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Додано: Сер 24 чер, 2026 20:56
BeneFuckTor написав: slonomag написав:
11 лет
так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта.
В Катовіце - дуже повільна адміністрація. Я свої карти очікував набагато швидше, 5 і 8 місяців від подачі до пластика.
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