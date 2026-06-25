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#<1 ... 3390339133923393 Додано: Сер 24 чер, 2026 20:16 BeneFuckTor написав: slonomag написав: 11 лет 11 лет

так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта. так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта.

В любом случае, вопрос продления ТЗ, для кого, выгонят или нет, теперь уже окончательно отпал. На ближ 4 года ВНЖ можно сказать что есть уже у всех, потом ларга автоматом на 5 лет, и вот уже 11 лет есть даже у тех кто приехал в последние 1-2 года. А то сколько злорадства было, выгонят, поездами в ТЦК вывезут и тд ) В любом случае, вопрос продления ТЗ, для кого, выгонят или нет, теперь уже окончательно отпал. На ближ 4 года ВНЖ можно сказать что есть уже у всех, потом ларга автоматом на 5 лет, и вот уже 11 лет есть даже у тех кто приехал в последние 1-2 года. А то сколько злорадства было, выгонят, поездами в ТЦК вывезут и тд ) slonomag Повідомлень: 811 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 224 раз. Профіль 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 20:56 BeneFuckTor написав: slonomag написав: 11 лет 11 лет

так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта. так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта.

В Катовіце - дуже повільна адміністрація. Я свої карти очікував набагато швидше, 5 і 8 місяців від подачі до пластика. В Катовіце - дуже повільна адміністрація. Я свої карти очікував набагато швидше, 5 і 8 місяців від подачі до пластика. BIGor

Повідомлень: 10712 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1541 раз. Подякували: 1962 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 00:40 Re: Еміграція, заробітчанство

НьюсФромСША.

И не просто из США, а из штата СЕверная Каролина.

Того самого,где так полюбили селиться "наши украинцы", которые приехали всеми возможными и невозможными способами начиная от гринкардЛоттери, Ю4Ю, ТПС, рабочих и прочих виз.

Все эти способы привели к тому что "наши украинцы" стали резидентами, только одни временными и не имеющими прямого пути к постоянному резидентству, а другие как постоянные, которые могут иметь право и на получение гражданства по через натурализацию.

Северная Каролина, впрочем как и его сосед - Южная Карилина - это довольно бедный штат, с очень низким уровнем зарплат.

Средний зарплат в Северной Каролине почти в 2 раза ниже чем средний уровень зарплат в НЙС, но зато на примерно 10% выше чем в штате Южная Каролина.

И вообще, с работой в обоих Каролинах не радостно, то есть, она в принципе есть, но не то, чтобы много. Во всяком случае, ее намного меньше чем во многих других штатах. Так устроены США. Где-то густо, где-то пусто. И вот такое устройство закладывает неумолимую закономерность рынка - где больше работы и она более оплачиваема, там и недвижимость дороже.

С этим пониманием нормально живут американцы вот уже почти ровно 250 лет без 10 дней.

Но "наши украинцы" во-первых этого понимания не имели и во-вторых имели неуемный инстинкт гнездования и стремление показать своим соотечественникам "успещный успех".

Большинство разумных американцев смотрят на финансовую разумность и имели ввиду мнение окружающих.

Простим им это, у каждого народа есть свои достоинства и недостатки.

Это не самое худшее, но, на мой взгляд, лежит в основе той проблемы, о которой пойдет речь ниже.

ИТак, в 2020 году пришел ковид, вертолетные деньги и резкий рост недвиги.

В щтате Северная Каролина (СК) цена среднего дома была около 230 куе.

Честная цена для в принципе депрессивного штата.

Но низкие ставки по мортгиджу и много-много вертолетных денег привели как к инфляции так и к росту недвиги. И к началу заселения штата первыми ю4юшниками в 2022 году средняя цена дома выросла допримерно 340 куе.

Как человек, вслух разговаривающий с калькулятором и не писающийся от красивых картинок зеленых газонов, я спросил тот самый калькулятор, на сколько в %% выросла цена среднего дома, он долго булькал, скрипел, пыхтел и грелся, но в конце концов признался, что цена дома выросла на практически 50%. За 3 ковидных года!

И тут на этот хай цен приехали "наши украинцы", которые вместо того, чтобы озаботится своими перспективами ПОСТОЯННОГО пребывания в США, поставили себе за цель обзавестись хоть в кредит (то есть, в мортгидж, на американском)но своим домом с собственным "зеленым газоном", где они могут делать фоточки и слать своим односельчанам в Украину.

Но во время ковида и выросли цены на все, в том числе на "красненькие машинки".

А именно без машинок жить в Северной Каролине вообще невозможно.

Конечно, финансово грамотным ходом была-бы покупка недорогого подержанного авто, но кто-ж в Америке покупает подержанное, когда вот оно - заходишь в любой ддилершип "посмотреть", а выехиваешь на новеньком, свежепахнущем авто, к которому привинчен кредитный продукт, страховка и другие обязательства.

Подорожали здорово и продукты и мебель и все-все-все.

Что меньше всего подорожало в СК - это зарплаты. Да, они выросли. Даже в процентах как-то почти внушительно, но ввиду низкой базы и низкого лейбор маркета не намного в деньгах.

И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.

Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.

Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека.

И вот, в одном из НОА комьюнити СК произошло не очень финансово приятное событие. В нем нет ничего необычного, такое иногда случается.

Жителям домов, которые состоят в данном НОА, пришло "письмо счастья".

Что вместо привычных и вполне подъемных даже для СК ежемесячных платежей в НОА 350 долларов, они будут платить ...1250 долларов в месяц.

Ко всем своим уже существующим обязательствам перед банком, страховыми, диллершипами и пр-пр.

К слову, в городе Шарлотт, крупнейшем городе СК и финансовом центре этого штата, снять большую 1 бдрм (2к по нашему) в одном из лучших комплексов города еще год назад можно было за 1500+\- долларов в месяц. В эту цену входило и пользование бассейном комплекса и фитнес-залом и всеми иными удобствиями данного комплекса. К комплексу относятся школы с рейтингами 8/10 и выше.

А снять небольшой домик в пригороде Шарлотт, можно и сейчас за 900-1200, а уж нормальный дом снять в хорошем нейборхуде - порядка 2 куе.

"Но это-же свое" возразит мне некий персонаж. "Это-же показатель успеха!"

И будет прав.

Понты они дороже денех.



ЗЫ.

А, оказывается, там еще и асессмент разовый по 10 куе с дома собирают.

Совсем здорово.

Как тут кое кто пишет,НьюсФромСША.И не просто из США, а из штата СЕверная Каролина.Того самого,где так полюбили селиться "наши украинцы", которые приехали всеми возможными и невозможными способами начиная от гринкардЛоттери, Ю4Ю, ТПС, рабочих и прочих виз.Все эти способы привели к тому что "наши украинцы" стали резидентами, только одни временными и не имеющими прямого пути к постоянному резидентству, а другие как постоянные, которые могут иметь право и на получение гражданства по через натурализацию.Северная Каролина, впрочем как и его сосед - Южная Карилина - это довольно бедный штат, с очень низким уровнем зарплат.Средний зарплат в Северной Каролине почти в 2 раза ниже чем средний уровень зарплат в НЙС, но зато на примерно 10% выше чем в штате Южная Каролина.И вообще, с работой в обоих Каролинах не радостно, то есть, она в принципе есть, но не то, чтобы много. Во всяком случае, ее намного меньше чем во многих других штатах. Так устроены США. Где-то густо, где-то пусто. И вот такое устройство закладывает неумолимую закономерность рынка - где больше работы и она более оплачиваема, там и недвижимость дороже.С этим пониманием нормально живут американцы вот уже почти ровно 250 лет без 10 дней.Но "наши украинцы" во-первых этого понимания не имели и во-вторых имели неуемный инстинкт гнездования и стремление показать своим соотечественникам "успещный успех".Большинство разумных американцев смотрят на финансовую разумность и имели ввиду мнение окружающих.Простим им это, у каждого народа есть свои достоинства и недостатки.Это не самое худшее, но, на мой взгляд, лежит в основе той проблемы, о которой пойдет речь ниже.ИТак, в 2020 году пришел ковид, вертолетные деньги и резкий рост недвиги.В щтате Северная Каролина (СК) цена среднего дома была около 230 куе.Честная цена для в принципе депрессивного штата.Но низкие ставки по мортгиджу и много-много вертолетных денег привели как к инфляции так и к росту недвиги. И к началу заселения штата первыми ю4юшниками в 2022 году средняя цена дома выросла допримерно 340 куе.Как человек, вслух разговаривающий с калькулятором и не писающийся от красивых картинок зеленых газонов, я спросил тот самый калькулятор, на сколько в %% выросла цена среднего дома, он долго булькал, скрипел, пыхтел и грелся, но в конце концов признался, что цена дома выросла на практически 50%. За 3 ковидных года!И тут на этот хай цен приехали "наши украинцы", которые вместо того, чтобы озаботится своими перспективами ПОСТОЯННОГО пребывания в США, поставили себе за цель обзавестись хоть в кредит (то есть, в мортгидж, на американском)но своим домом с собственным "зеленым газоном", где они могут делать фоточки и слать своим односельчанам в Украину.Но во время ковида и выросли цены на все, в том числе на "красненькие машинки".А именно без машинок жить в Северной Каролине вообще невозможно.Конечно, финансово грамотным ходом была-бы покупка недорогого подержанного авто, но кто-ж в Америке покупает подержанное, когда вот оно - заходишь в любой ддилершип "посмотреть", а выехиваешь на новеньком, свежепахнущем авто, к которому привинчен кредитный продукт, страховка и другие обязательства.Подорожали здорово и продукты и мебель и все-все-все.Что меньше всего подорожало в СК - это зарплаты. Да, они выросли. Даже в процентах как-то почти внушительно, но ввиду низкой базы и низкого лейбор маркета не намного в деньгах.И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека.И вот, в одном из НОА комьюнити СК произошло не очень финансово приятное событие. В нем нет ничего необычного, такое иногда случается.Жителям домов, которые состоят в данном НОА, пришло "письмо счастья".Что вместо привычных и вполне подъемных даже для СК ежемесячных платежей в НОА 350 долларов, они будут платить ...1250 долларов в месяц.Ко всем своим уже существующим обязательствам перед банком, страховыми, диллершипами и пр-пр.К слову, в городе Шарлотт, крупнейшем городе СК и финансовом центре этого штата, снять большую 1 бдрм (2к по нашему) в одном из лучших комплексов города еще год назад можно было за 1500+\- долларов в месяц. В эту цену входило и пользование бассейном комплекса и фитнес-залом и всеми иными удобствиями данного комплекса. К комплексу относятся школы с рейтингами 8/10 и выше.А снять небольшой домик в пригороде Шарлотт, можно и сейчас за 900-1200, а уж нормальный дом снять в хорошем нейборхуде - порядка 2 куе."Но это-же свое" возразит мне некий персонаж. "Это-же показатель успеха!"И будет прав.Понты они дороже денех.ЗЫ.А, оказывается, там еще и асессмент разовый по 10 куе с дома собирают.Совсем здорово. rjkz

Повідомлень: 18648 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8957 раз. Подякували: 5690 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 08:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: В Катовіце - дуже повільна адміністрація. Я свої карти очікував набагато швидше, 5 і 8 місяців від подачі до пластика. В Катовіце - дуже повільна адміністрація. Я свої карти очікував набагато швидше, 5 і 8 місяців від подачі до пластика.



Саме тому я так і написав.

якби я робив резидента в кракові то через рік подавав би на громадянство, а так через 3 Саме тому я так і написав.якби я робив резидента в кракові то через рік подавав би на громадянство, а так через 3 BeneFuckTor Повідомлень: 502 З нами з: 21.11.19 Подякував: 281 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 09:07 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.

Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.

Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека. И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека.

Почекайте, а як же аксіоми про "нерухомість завжди росте" і "іпотечне житло можна продати в будь-який момент вигідно"? Ну чого не скинуть ті українці з прибутком нерухомість і перейдуть в дешевшу оренду? Почекайте, а як же аксіоми про "нерухомість завжди росте" і "іпотечне житло можна продати в будь-який момент"? Ну чого не скинуть ті українці з прибутком нерухомість і перейдуть в дешевшу оренду? BIGor

Повідомлень: 10712 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1541 раз. Подякували: 1962 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 09:48 rjkz

У вас там просто недвига какая-то неправильная )







У нас стабильный рост по 10%+ в год, с 24го когда я брал по сегодня цена за метр выросла с 2.2к до 3к (почти 30% рост за 2 года). Ну оно примерно так и есть, то что стоило 200к, сейчас стоит 270к. Даже если сейчас рост остановится, то эти 70к уже перекрыли все налоги, страховки, банковские комиссии и тд за все 30 лет ипотеки.



Вывод: надо смотреть где покупаешь и не гоняться за дешевой недвигой в ипенях так как не просто так она там дешевая )



П.С. Хотя у нас это иначе объясняется - вертолетных денег особо не было + ипотека была под 5%, поэтому 3 года цены стояли на месте. А в середине 24го ипотека упала до 3% (еврибор снизился) и все побежали покупать. У вас там просто недвига какая-то неправильная )У нас стабильный рост по 10%+ в год, с 24го когда я брал по сегодня цена за метр выросла с 2.2к до 3к (почти 30% рост за 2 года). Ну оно примерно так и есть, то что стоило 200к, сейчас стоит 270к. Даже если сейчас рост остановится, то эти 70к уже перекрыли все налоги, страховки, банковские комиссии и тд за все 30 лет ипотеки.Вывод: надо смотреть где покупаешь и не гоняться за дешевой недвигой в ипенях так как не просто так она там дешевая )П.С. Хотя у нас это иначе объясняется - вертолетных денег особо не было + ипотека была под 5%, поэтому 3 года цены стояли на месте. А в середине 24го ипотека упала до 3% (еврибор снизился) и все побежали покупать. slonomag Повідомлень: 811 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 224 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 09:57 rjkz написав: Frant написав: Для ухилянтів наступають важкі часи.

Гряде експропріація майна (в тому числі і нерухомості) і блокування рахунків у бігунців, тут.

За кордоном - поляки планують відправляти додому в Україну чоловіків призовного віку

Депутат Сейму Польщі Януш Ковальський висловив думку, що українців необхідно негайно повернути додому, до України, заявивши, що «настав відповідний момент» Для ухилянтів наступають важкі часи.Гряде експропріація майна (в тому числі і нерухомості) і блокування рахунків у бігунців, тут.За кордоном - поляки планують відправляти додому в Україну чоловіків призовного вікуДепутат Сейму Польщі Януш Ковальський висловив думку, що українців необхідно негайно повернути додому, до України, заявивши, що «настав відповідний момент»



Открою одну деталь.

Так случилось, это произошло очень не сразу, сначала (с началом больщой войны) все абсолютно русского происхождения блогеры физиологически отторгались, но постепенно начало выясняться, что в ютубе представлена проукраинская масса как русскоязычных так и российских блогеров проукраинской ориентации.

Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.

Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Разумеется, я, как любитель шахмат, его и знал и уважал как шахматиста. Я знал, что он занимался политикой в на раше, но не вникал и не интересовался. После начала большой войны, он в числе прочих был отторгнут...пока не выяснилось что он сбежал с раши вместе с семьей. Сейчас его жена и дочь получили гражданство США, он - гражданин Хорватии. Живут в НЙ.

Кроме того, в страны Балтии перебралось очень большое количество проукраинских журналистов расийского происхождения. Многие из них сейчас приглашаются в эфиры и украинских теле и ютуб каналов.



Ну и часть украинских журналистов я слушаю каждый день, в том числе они приглашают в свои эфиры уехавших из раши политологов.

Отдельное восхищение (это по ходу, не к тому, к чему я веду в этом посте) Курбановой. Мне психики не хватает смотреть даже те вставки рашапропагандонов, которые она делает, как она их может смотреть для использования в своей работе - хз из какого титана сделана ее психика. Еще и родила недавно.



Вооот.

К чему столько букфф сверху?

А к тому, что понемногу мне становится известно то, что меня не интересовало никогда - а что-ж там происходит на рашке. В стране, где теперь восстанавливают памятники сталина.

Ровно то, о чем пишет франт.

Там! Именно там вводятся законы о конфискации счетов и имущества, в том числе недвижимого, у "бигунцов и ухилянтов".



У меня появилось стойкое ощущение, что франт, после Майдана, который он тут на форуме обгаживал вполне себе русским языком, сбежал куда-то в ростов вместе с беглым зеком, там сидит не просыхая и пишет на русском то, что видит вокруг себя, загоняя перед публикацией свои посты в гугл переводчик.

Ничего! Абсолютно никакой осмысленной информации о ситуации в Украине в его постах нет. Есть только "зелени клоуны" и "укробыдлоэлита". Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов.

Может он просто не в курсе того, что происходит в Украине?

Может он просто сидит в ростове и то что видит - проецирует это на Украину?

С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы?



Заметьте! Франт пишет гадости про Украину, про тех, кто живет на Западе, но никогда ничего не пишет плохого про рашу. Про тех кто на раше. И мы выяснили его просталинскую ориентацию.

Франт, ничего не хотите нам сказать?

Как там с погодой в ростове?

Машинка у вас заправлена?

Бензин не слили ночью? Открою одну деталь.Так случилось, это произошло очень не сразу, сначала (с началом больщой войны) все абсолютно русского происхождения блогеры физиологически отторгались, но постепенно начало выясняться, что в ютубе представлена проукраинская масса как русскоязычных так и российских блогеров проукраинской ориентации.Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Разумеется, я, как любитель шахмат, его и знал и уважал как шахматиста. Я знал, что он занимался политикой в на раше, но не вникал и не интересовался. После начала большой войны, он в числе прочих был отторгнут...пока не выяснилось что он сбежал с раши вместе с семьей. Сейчас его жена и дочь получили гражданство США, он - гражданин Хорватии. Живут в НЙ.Кроме того, в страны Балтии перебралось очень большое количество проукраинских журналистов расийского происхождения. Многие из них сейчас приглашаются в эфиры и украинских теле и ютуб каналов.Ну и часть украинских журналистов я слушаю каждый день, в том числе они приглашают в свои эфиры уехавших из раши политологов.Отдельное восхищение (это по ходу, не к тому, к чему я веду в этом посте) Курбановой. Мне психики не хватает смотреть даже те вставки рашапропагандонов, которые она делает, как она их может смотреть для использования в своей работе - хз из какого титана сделана ее психика. Еще и родила недавно.Вооот.К чему столько букфф сверху?А к тому, что понемногу мне становится известно то, что меня не интересовало никогда - а что-ж там происходит на рашке. В стране, где теперь восстанавливают памятники сталина.Ровно то, о чем пишет франт.Там! Именно там вводятся законы о конфискации счетов и имущества, в том числе недвижимого, у "бигунцов и ухилянтов".У меня появилось стойкое ощущение, что франт, после Майдана, который он тут на форуме обгаживал вполне себе русским языком, сбежал куда-то в ростов вместе с беглым зеком, там сидит не просыхая и пишет на русском то, что видит вокруг себя, загоняя перед публикацией свои посты в гугл переводчик.Ничего! Абсолютно никакой осмысленной информации о ситуации в Украине в его постах нет. Есть только "зелени клоуны" и "укробыдлоэлита". Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов.Может он просто не в курсе того, что происходит в Украине?Может он просто сидит в ростове и то что видит - проецирует это на Украину?С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы?Заметьте! Франт пишет гадости про Украину, про тех, кто живет на Западе, но никогда ничего не пишет плохого про рашу. Про тех кто на раше. И мы выяснили его просталинскую ориентацию.Франт, ничего не хотите нам сказать?Как там с погодой в ростове?Машинка у вас заправлена?Бензин не слили ночью?



Будь ласка. Прошу модерацію не стирати.





Пидер-ухилянт, ярый украинофоб, который ни одного дня не служил в украинской армии, который ни одного дня не воевал за свое государство, который понятия не имеет, что такое дисциплина, что такое служба, что такое государство, человек, который прожил в Украине 40+ лет, но так и не выучил украинский язык - втихаря сбежал из своей страны в 2022 году, бросив свое недвижимое имущество. Ныне он всеми силами пытается доказать, что он хороший, белый и пушистый. А воевать за его четыре арендных квартиры в Киеве, которые доныне генерируют доход, должны те, кто остался. А он ни при чем.

Потом, после войны, он вернется и сделает вид, что все отлично.



Почему модерация занимает четкую антиукраинскую, антидержавницьку позицію? И гасит тех, кто хоть что то делает для своей страны, в отличие от бегунцов-ухилянтов? Будь ласка. Прошу модерацію не стирати.Пидер-ухилянт, ярый украинофоб, который ни одного дня не служил в украинской армии, который ни одного дня не воевал за свое государство, который понятия не имеет, что такое дисциплина, что такое служба, что такое государство, человек, который прожил в Украине 40+ лет, но так и не выучил украинский язык - втихаря сбежал из своей страны в 2022 году, бросив свое недвижимое имущество. Ныне он всеми силами пытается доказать, что он хороший, белый и пушистый. А воевать за его четыре арендных квартиры в Киеве, которые доныне генерируют доход, должны те, кто остался. А он ни при чем.Потом, после войны, он вернется и сделает вид, что все отлично.Почему модерация занимает четкую антиукраинскую, антидержавницьку позицію? И гасит тех, кто хоть что то делает для своей страны, в отличие от бегунцов-ухилянтов? Frant

Повідомлень: 23393 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1863 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 09:58 rjkz написав: Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов. Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов. на украинофобов-ухилянтов? Уважать их, что ли?



rjkz написав: С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы? С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы?

А чего ж пан "борец с киевскими сталинистами" удрал из Украины, и как раз в 2022? мог бы и остаться. Колбаса в магазинах в Киеве есть, и множество сортов!



rjkz написав: Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.

Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Р Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Р

много кто из них воюет в ЗСУ или работает в оборонке в Украине? Из этих сотен балаболов?



Николай, сколько лет тюрьмы дают в США своим бегунцам-ухилянтам во время войны- можете просветить нас, как работает американская демократия ?



rjkz написав: И мы выяснили его просталинскую ориентацию. И мы выяснили его просталинскую ориентацию.

"Мы" - это кто? вы с м.булгаковым? или с николаем ІІ? Ваша оценка - вызывает гомерический хохот)))) Мнение обычного колбасного эмигранта-ухилянта, сбежавшего из своей страны в трудное время на украинофобов-ухилянтов? Уважать их, что ли?А чего ж пан "борец с киевскими сталинистами" удрал из Украины, и как раз в 2022? мог бы и остаться. Колбаса в магазинах в Киеве есть, и множество сортов!много кто из них воюет в ЗСУ или работает в оборонке в Украине? Из этих сотен балаболов?"Мы" - это кто? вы с м.булгаковым? или с николаем ІІ? Ваша оценка - вызывает гомерический хохот)))) Мнение обычного колбасного эмигранта-ухилянта, сбежавшего из своей страны в трудное время Frant

Повідомлень: 23393 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1863 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 10:22 Франт, наркоман шолє? Чо ти постиш один і той же текст вже двічі чи тричі??! Ти якийсь придypoк, угомонись. won Повідомлень: 370 З нами з: 15.05.24 Подякував: 397 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3390339133923393 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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