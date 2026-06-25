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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3390339133923393 Додано: Сер 24 чер, 2026 20:16 BeneFuckTor написав: slonomag написав: 11 лет 11 лет

так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта. так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта.

В любом случае, вопрос продления ТЗ, для кого, выгонят или нет, теперь уже окончательно отпал. На ближ 4 года ВНЖ можно сказать что есть уже у всех, потом ларга автоматом на 5 лет, и вот уже 11 лет есть даже у тех кто приехал в последние 1-2 года. А то сколько злорадства было, выгонят, поездами в ТЦК вывезут и тд ) В любом случае, вопрос продления ТЗ, для кого, выгонят или нет, теперь уже окончательно отпал. На ближ 4 года ВНЖ можно сказать что есть уже у всех, потом ларга автоматом на 5 лет, и вот уже 11 лет есть даже у тех кто приехал в последние 1-2 года. А то сколько злорадства было, выгонят, поездами в ТЦК вывезут и тд ) slonomag Повідомлень: 811 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 224 раз. Профіль 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 20:56 BeneFuckTor написав: slonomag написав: 11 лет 11 лет

так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта. так нормально, може навіть краще чим в катовіцах, 5років + 2(очікування карти) + 3(на цій карті) + 1рік очікування паспорта.

В Катовіце - дуже повільна адміністрація. Я свої карти очікував набагато швидше, 5 і 8 місяців від подачі до пластика. В Катовіце - дуже повільна адміністрація. Я свої карти очікував набагато швидше, 5 і 8 місяців від подачі до пластика. BIGor

Повідомлень: 10713 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1541 раз. Подякували: 1962 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 00:40 Re: Еміграція, заробітчанство

НьюсФромСША.

И не просто из США, а из штата СЕверная Каролина.

Того самого,где так полюбили селиться "наши украинцы", которые приехали всеми возможными и невозможными способами начиная от гринкардЛоттери, Ю4Ю, ТПС, рабочих и прочих виз.

Все эти способы привели к тому что "наши украинцы" стали резидентами, только одни временными и не имеющими прямого пути к постоянному резидентству, а другие как постоянные, которые могут иметь право и на получение гражданства по через натурализацию.

Северная Каролина, впрочем как и его сосед - Южная Карилина - это довольно бедный штат, с очень низким уровнем зарплат.

Средний зарплат в Северной Каролине почти в 2 раза ниже чем средний уровень зарплат в НЙС, но зато на примерно 10% выше чем в штате Южная Каролина.

И вообще, с работой в обоих Каролинах не радостно, то есть, она в принципе есть, но не то, чтобы много. Во всяком случае, ее намного меньше чем во многих других штатах. Так устроены США. Где-то густо, где-то пусто. И вот такое устройство закладывает неумолимую закономерность рынка - где больше работы и она более оплачиваема, там и недвижимость дороже.

С этим пониманием нормально живут американцы вот уже почти ровно 250 лет без 10 дней.

Но "наши украинцы" во-первых этого понимания не имели и во-вторых имели неуемный инстинкт гнездования и стремление показать своим соотечественникам "успещный успех".

Большинство разумных американцев смотрят на финансовую разумность и имели ввиду мнение окружающих.

Простим им это, у каждого народа есть свои достоинства и недостатки.

Это не самое худшее, но, на мой взгляд, лежит в основе той проблемы, о которой пойдет речь ниже.

ИТак, в 2020 году пришел ковид, вертолетные деньги и резкий рост недвиги.

В щтате Северная Каролина (СК) цена среднего дома была около 230 куе.

Честная цена для в принципе депрессивного штата.

Но низкие ставки по мортгиджу и много-много вертолетных денег привели как к инфляции так и к росту недвиги. И к началу заселения штата первыми ю4юшниками в 2022 году средняя цена дома выросла допримерно 340 куе.

Как человек, вслух разговаривающий с калькулятором и не писающийся от красивых картинок зеленых газонов, я спросил тот самый калькулятор, на сколько в %% выросла цена среднего дома, он долго булькал, скрипел, пыхтел и грелся, но в конце концов признался, что цена дома выросла на практически 50%. За 3 ковидных года!

И тут на этот хай цен приехали "наши украинцы", которые вместо того, чтобы озаботится своими перспективами ПОСТОЯННОГО пребывания в США, поставили себе за цель обзавестись хоть в кредит (то есть, в мортгидж, на американском)но своим домом с собственным "зеленым газоном", где они могут делать фоточки и слать своим односельчанам в Украину.

Но во время ковида и выросли цены на все, в том числе на "красненькие машинки".

А именно без машинок жить в Северной Каролине вообще невозможно.

Конечно, финансово грамотным ходом была-бы покупка недорогого подержанного авто, но кто-ж в Америке покупает подержанное, когда вот оно - заходишь в любой ддилершип "посмотреть", а выехиваешь на новеньком, свежепахнущем авто, к которому привинчен кредитный продукт, страховка и другие обязательства.

Подорожали здорово и продукты и мебель и все-все-все.

Что меньше всего подорожало в СК - это зарплаты. Да, они выросли. Даже в процентах как-то почти внушительно, но ввиду низкой базы и низкого лейбор маркета не намного в деньгах.

И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.

Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.

Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека.

И вот, в одном из НОА комьюнити СК произошло не очень финансово приятное событие. В нем нет ничего необычного, такое иногда случается.

Жителям домов, которые состоят в данном НОА, пришло "письмо счастья".

Что вместо привычных и вполне подъемных даже для СК ежемесячных платежей в НОА 350 долларов, они будут платить ...1250 долларов в месяц.

Ко всем своим уже существующим обязательствам перед банком, страховыми, диллершипами и пр-пр.

К слову, в городе Шарлотт, крупнейшем городе СК и финансовом центре этого штата, снять большую 1 бдрм (2к по нашему) в одном из лучших комплексов города еще год назад можно было за 1500+\- долларов в месяц. В эту цену входило и пользование бассейном комплекса и фитнес-залом и всеми иными удобствиями данного комплекса. К комплексу относятся школы с рейтингами 8/10 и выше.

А снять небольшой домик в пригороде Шарлотт, можно и сейчас за 900-1200, а уж нормальный дом снять в хорошем нейборхуде - порядка 2 куе.

"Но это-же свое" возразит мне некий персонаж. "Это-же показатель успеха!"

И будет прав.

Понты они дороже денех.



ЗЫ.

А, оказывается, там еще и асессмент разовый по 10 куе с дома собирают.

Совсем здорово.

Как тут кое кто пишет,НьюсФромСША.И не просто из США, а из штата СЕверная Каролина.Того самого,где так полюбили селиться "наши украинцы", которые приехали всеми возможными и невозможными способами начиная от гринкардЛоттери, Ю4Ю, ТПС, рабочих и прочих виз.Все эти способы привели к тому что "наши украинцы" стали резидентами, только одни временными и не имеющими прямого пути к постоянному резидентству, а другие как постоянные, которые могут иметь право и на получение гражданства по через натурализацию.Северная Каролина, впрочем как и его сосед - Южная Карилина - это довольно бедный штат, с очень низким уровнем зарплат.Средний зарплат в Северной Каролине почти в 2 раза ниже чем средний уровень зарплат в НЙС, но зато на примерно 10% выше чем в штате Южная Каролина.И вообще, с работой в обоих Каролинах не радостно, то есть, она в принципе есть, но не то, чтобы много. Во всяком случае, ее намного меньше чем во многих других штатах. Так устроены США. Где-то густо, где-то пусто. И вот такое устройство закладывает неумолимую закономерность рынка - где больше работы и она более оплачиваема, там и недвижимость дороже.С этим пониманием нормально живут американцы вот уже почти ровно 250 лет без 10 дней.Но "наши украинцы" во-первых этого понимания не имели и во-вторых имели неуемный инстинкт гнездования и стремление показать своим соотечественникам "успещный успех".Большинство разумных американцев смотрят на финансовую разумность и имели ввиду мнение окружающих.Простим им это, у каждого народа есть свои достоинства и недостатки.Это не самое худшее, но, на мой взгляд, лежит в основе той проблемы, о которой пойдет речь ниже.ИТак, в 2020 году пришел ковид, вертолетные деньги и резкий рост недвиги.В щтате Северная Каролина (СК) цена среднего дома была около 230 куе.Честная цена для в принципе депрессивного штата.Но низкие ставки по мортгиджу и много-много вертолетных денег привели как к инфляции так и к росту недвиги. И к началу заселения штата первыми ю4юшниками в 2022 году средняя цена дома выросла допримерно 340 куе.Как человек, вслух разговаривающий с калькулятором и не писающийся от красивых картинок зеленых газонов, я спросил тот самый калькулятор, на сколько в %% выросла цена среднего дома, он долго булькал, скрипел, пыхтел и грелся, но в конце концов признался, что цена дома выросла на практически 50%. За 3 ковидных года!И тут на этот хай цен приехали "наши украинцы", которые вместо того, чтобы озаботится своими перспективами ПОСТОЯННОГО пребывания в США, поставили себе за цель обзавестись хоть в кредит (то есть, в мортгидж, на американском)но своим домом с собственным "зеленым газоном", где они могут делать фоточки и слать своим односельчанам в Украину.Но во время ковида и выросли цены на все, в том числе на "красненькие машинки".А именно без машинок жить в Северной Каролине вообще невозможно.Конечно, финансово грамотным ходом была-бы покупка недорогого подержанного авто, но кто-ж в Америке покупает подержанное, когда вот оно - заходишь в любой ддилершип "посмотреть", а выехиваешь на новеньком, свежепахнущем авто, к которому привинчен кредитный продукт, страховка и другие обязательства.Подорожали здорово и продукты и мебель и все-все-все.Что меньше всего подорожало в СК - это зарплаты. Да, они выросли. Даже в процентах как-то почти внушительно, но ввиду низкой базы и низкого лейбор маркета не намного в деньгах.И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека.И вот, в одном из НОА комьюнити СК произошло не очень финансово приятное событие. В нем нет ничего необычного, такое иногда случается.Жителям домов, которые состоят в данном НОА, пришло "письмо счастья".Что вместо привычных и вполне подъемных даже для СК ежемесячных платежей в НОА 350 долларов, они будут платить ...1250 долларов в месяц.Ко всем своим уже существующим обязательствам перед банком, страховыми, диллершипами и пр-пр.К слову, в городе Шарлотт, крупнейшем городе СК и финансовом центре этого штата, снять большую 1 бдрм (2к по нашему) в одном из лучших комплексов города еще год назад можно было за 1500+\- долларов в месяц. В эту цену входило и пользование бассейном комплекса и фитнес-залом и всеми иными удобствиями данного комплекса. К комплексу относятся школы с рейтингами 8/10 и выше.А снять небольшой домик в пригороде Шарлотт, можно и сейчас за 900-1200, а уж нормальный дом снять в хорошем нейборхуде - порядка 2 куе."Но это-же свое" возразит мне некий персонаж. "Это-же показатель успеха!"И будет прав.Понты они дороже денех.ЗЫ.А, оказывается, там еще и асессмент разовый по 10 куе с дома собирают.Совсем здорово. rjkz

Повідомлень: 18650 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8957 раз. Подякували: 5691 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 08:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: В Катовіце - дуже повільна адміністрація. Я свої карти очікував набагато швидше, 5 і 8 місяців від подачі до пластика. В Катовіце - дуже повільна адміністрація. Я свої карти очікував набагато швидше, 5 і 8 місяців від подачі до пластика.



Саме тому я так і написав.

якби я робив резидента в кракові то через рік подавав би на громадянство, а так через 3 Саме тому я так і написав.якби я робив резидента в кракові то через рік подавав би на громадянство, а так через 3 BeneFuckTor Повідомлень: 502 З нами з: 21.11.19 Подякував: 281 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 09:07 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.

Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.

Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека. И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека.

Почекайте, а як же аксіоми про "нерухомість завжди росте" і "іпотечне житло можна продати в будь-який момент вигідно"? Ну чого не скинуть ті українці з прибутком нерухомість і перейдуть в дешевшу оренду? Почекайте, а як же аксіоми про "нерухомість завжди росте" і "іпотечне житло можна продати в будь-який момент"? Ну чого не скинуть ті українці з прибутком нерухомість і перейдуть в дешевшу оренду? BIGor

Повідомлень: 10713 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1541 раз. Подякували: 1962 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 09:48 rjkz

У вас там просто недвига какая-то неправильная )







У нас стабильный рост по 10%+ в год, с 24го когда я брал по сегодня цена за метр выросла с 2.2к до 3к (почти 30% рост за 2 года). Ну оно примерно так и есть, то что стоило 200к, сейчас стоит 270к. Даже если сейчас рост остановится, то эти 70к уже перекрыли все налоги, страховки, банковские комиссии и тд за все 30 лет ипотеки.



Вывод: надо смотреть где покупаешь и не гоняться за дешевой недвигой в ипенях так как не просто так она там дешевая )



П.С. Хотя у нас это иначе объясняется - вертолетных денег особо не было + ипотека была под 5%, поэтому 3 года цены стояли на месте. А в середине 24го ипотека упала до 3% (еврибор снизился) и все побежали покупать. У вас там просто недвига какая-то неправильная )У нас стабильный рост по 10%+ в год, с 24го когда я брал по сегодня цена за метр выросла с 2.2к до 3к (почти 30% рост за 2 года). Ну оно примерно так и есть, то что стоило 200к, сейчас стоит 270к. Даже если сейчас рост остановится, то эти 70к уже перекрыли все налоги, страховки, банковские комиссии и тд за все 30 лет ипотеки.Вывод: надо смотреть где покупаешь и не гоняться за дешевой недвигой в ипенях так как не просто так она там дешевая )П.С. Хотя у нас это иначе объясняется - вертолетных денег особо не было + ипотека была под 5%, поэтому 3 года цены стояли на месте. А в середине 24го ипотека упала до 3% (еврибор снизился) и все побежали покупать. slonomag Повідомлень: 811 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 224 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 19:06 тепловий купол slonomag написав: Новости из Испании.



Дали добро на переход на обычные виды ВНЖ для украинцев с ТЗ. Делается как модификация, без отказа от ТЗ и без выезда из Испании на время рассмотрения заявки.



ВАЖНО: года с ТЗ засчитываются в общий стаж. Тоесть перейдя сейчас например на cuenta propia (рабочая виза, делается без проблем даже без знания языка и какой-то мега зп, работа уборщицы на пол ставки уже считается работой) можно отсидеть на ней 1-2 года (смотря сколько осталось до 5 лет) и перейти на Larga Duración:



Residencia de Larga Duración (национальная) — это статус постоянного вида на жительство (ПМЖ) в Испании. Он позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, жить и работать в стране бессрочно на тех же условиях, что и граждане Испании. Этот статус предоставляется после 5 лет непрерывного легального проживания и дает максимальную стабильность.



И +250к населения в Испании.



П.С. Ну и в перспективе испанский паспорт на 4 года ближе. Новости из Испании.Дали добро на переход на обычные виды ВНЖ для украинцев с ТЗ. Делается как модификация, без отказа от ТЗ и без выезда из Испании на время рассмотрения заявки.ВАЖНО: года с ТЗ засчитываются в общий стаж. Тоесть перейдя сейчас например на cuenta propia (рабочая виза, делается без проблем даже без знания языка и какой-то мега зп, работа уборщицы на пол ставки уже считается работой) можно отсидеть на ней 1-2 года (смотря сколько осталось до 5 лет) и перейти на Larga Duración:Residencia de Larga Duración (национальная) — это статус постоянного вида на жительство (ПМЖ) в Испании. Он позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, жить и работать в стране бессрочно на тех же условиях, что и граждане Испании. Этот статус предоставляется после 5 лет непрерывного легального проживания и дает максимальную стабильность.И +250к населения в Испании.П.С. Ну и в перспективе испанский паспорт на 4 года ближе.

плюч тепловий купол і хвилі жари в Європі



згадав про віденського в'язня - борцуна із кондиціонерами плюч тепловий купол і хвилі жари в Європізгадав про віденського в'язня - борцуна із кондиціонерами flyman

Повідомлень: 43144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1650 раз. Подякували: 2895 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 19:58 Еміграція, заробітчанство



News from UК



Десь три місяці тому я виставив тут повний докладний репортаж від приятельниці нашої родини, яка в 2022 переїхала у Велику Британію.

Найбільшу реакцію викликала моя фраза про те, що вже на третій день влаштувалася на роботу.

Це взагалі був удар нижче паса.

Яким тільки брудом не поливав один дописувач і мене, і нашу українку.

Я ледве змив той бруд.

Той жовнір мешкає в Лондоні, на форум увірвався несподівано. Вже нічого не писав саме 3 місяці.

Прикольно: я питав у нього просте та не секретне: яка професія/спеціальність, в яких умовах мешкає.

Не зміг мій критик (автозаміна вставила слово «котик») відповісти на такі складні питання…



Другий удар нижче паса був тоді, коли я повідомив, що та наша родина взяла в іпотеку приватний будинок у Великій Британіі: навів точні цифри до фунта (!) що коли та як.

Знову звинувачення мене у викривленій брехливій інформації…

Знову вішали ярлики мені на шию…

Прикольно: я питав «вішателя» про просте та не секретне: яка професія/спеціальність, в яких умовах мешкає в славетному Лондоні.

Не зміг мій критик (автозаміна вставила слово «котик») відповісти на такі складні питання…

Величезний секрет критика…



Класика: хто на що вчився…



А все просто. Ось прямо зараз прийшло від тих самих людей, які на третій день перебування в UK знайшли роботу, оголошення про вакансію у них на роботі.

Свого роду тест: вас візьмуть?

Спробуєте? Відповідаєте вимогам?

Цитата:

« ✨New Job Post Alert ✨



Wall-Lag (Wales) Ltd

Wall-lag is a family owned and operated business which has been in operation since 1974, based in Mold, North Wales. Originally providing insulation, the company expanded into manufacturing and installing double glazed doors, windows and conservatories, then in 2008 it diversified into renewable technology. In recent years the renewable activity has increased significantly installing Air Source Heat pumps, Solar PV and EV charging stations.

The company has a number of contracts with Local Housing Associations, Local Authority Councils and Utility Providers to support them in delivering their renewable energy strategies.



Sales & Purchase Ledger Clerk



Duties

Purchase Ledger

• Processing supplier invoices and credit notes accurately within Xero

• Matching invoices to purchase orders and resolving any discrepancies

• Reconciling supplier statements

• Supporting payment runs and maintaining strong supplier relationships

• Liaising with internal departments to resolve invoice and purchase order issues.

Sales Ledger

• Raising customer invoices and credit notes

• Allocating incoming payments

• Maintaining accurate customer account records

Finance Administration

• Maintaining accurate financial records and documentation

• Ensuring all transactions are entered correctly and on time

• Supporting the wider Finance Team with administrative tasks and projects



What We're Looking For

We're looking for someone who is enthusiastic, reliable, and eager to develop their career in finance.

You'll ideally have:

• At least 12 months' experience in a Sales Ledger, Purchase Ledger, Accounts Assistant, or similar high volume finance role

• Strong working knowledge of Xero (essential)

• Excellent attention to detail and accuracy

• Good Microsoft Office skills, particularly Outlook and Excel

• A positive, can-do attitude and willingness to learn

• Strong organisational and communication skills

• The ability to manage multiple priorities in a busy environment

A bookkeeping qualification is welcome but not essential—practical experience and the right attitude are what matter most.



Benefits:

• Employee discount

• On-site parking

• Paid volunteer time



APPLY BY SENDING YOUR CV TO: (видалено).»



Кінець цитати. News from UКДесь три місяці тому я виставив тут повний докладний репортаж від приятельниці нашої родини, яка в 2022 переїхала у Велику Британію.Найбільшу реакцію викликала моя фраза про те, що вже на третій день влаштувалася на роботу.Це взагалі був удар нижче паса.Яким тільки брудом не поливав один дописувач і мене, і нашу українку.Я ледве змив той бруд.Той жовнір мешкає в Лондоні, на форум увірвався несподівано. Вже нічого не писав саме 3 місяці.Прикольно: я питав у нього просте та не секретне: яка професія/спеціальність, в яких умовах мешкає.Не зміг мій критик (автозаміна вставила слово «котик») відповісти на такі складні питання…Другий удар нижче паса був тоді, коли я повідомив, що та наша родина взяла в іпотеку приватний будинок у Великій Британіі: навів точні цифри до фунта (!) що коли та як.Знову звинувачення мене у викривленій брехливій інформації…Знову вішали ярлики мені на шию…Прикольно: я питав «вішателя» про просте та не секретне: яка професія/спеціальність, в яких умовах мешкає в славетному Лондоні.Не зміг мій критик (автозаміна вставила слово «котик») відповісти на такі складні питання…Величезний секрет критика…Класика: хто на що вчився…А все просто. Ось прямо зараз прийшло від тих самих людей, які на третій день перебування в UK знайшли роботу, оголошення про вакансію у них на роботі.Свого роду тест: вас візьмуть?Спробуєте? Відповідаєте вимогам?Цитата:« ✨New Job Post Alert ✨Wall-Lag (Wales) LtdWall-lag is a family owned and operated business which has been in operation since 1974, based in Mold, North Wales. Originally providing insulation, the company expanded into manufacturing and installing double glazed doors, windows and conservatories, then in 2008 it diversified into renewable technology. In recent years the renewable activity has increased significantly installing Air Source Heat pumps, Solar PV and EV charging stations.The company has a number of contracts with Local Housing Associations, Local Authority Councils and Utility Providers to support them in delivering their renewable energy strategies.Sales & Purchase Ledger ClerkDutiesPurchase Ledger• Processing supplier invoices and credit notes accurately within Xero• Matching invoices to purchase orders and resolving any discrepancies• Reconciling supplier statements• Supporting payment runs and maintaining strong supplier relationships• Liaising with internal departments to resolve invoice and purchase order issues.Sales Ledger• Raising customer invoices and credit notes• Allocating incoming payments• Maintaining accurate customer account recordsFinance Administration• Maintaining accurate financial records and documentation• Ensuring all transactions are entered correctly and on time• Supporting the wider Finance Team with administrative tasks and projectsWhat We're Looking ForWe're looking for someone who is enthusiastic, reliable, and eager to develop their career in finance.You'll ideally have:• At least 12 months' experience in a Sales Ledger, Purchase Ledger, Accounts Assistant, or similar high volume finance role• Strong working knowledge of Xero (essential)• Excellent attention to detail and accuracy• Good Microsoft Office skills, particularly Outlook and Excel• A positive, can-do attitude and willingness to learn• Strong organisational and communication skills• The ability to manage multiple priorities in a busy environmentA bookkeeping qualification is welcome but not essential—practical experience and the right attitude are what matter most.Benefits:• Employee discount• On-site parking• Paid volunteer timeAPPLY BY SENDING YOUR CV TO: (видалено).»Кінець цитати. akurt

Повідомлень: 12192 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4427 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2026 23:59 BIGor написав: rjkz написав: И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.

Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.

Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека. И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека.

Почекайте, а як же аксіоми про "нерухомість завжди росте" і "іпотечне житло можна продати в будь-який момент вигідно"? Ну чого не скинуть ті українці з прибутком нерухомість і перейдуть в дешевшу оренду? Почекайте, а як же аксіоми про "нерухомість завжди росте" і "іпотечне житло можна продати в будь-який момент"? Ну чого не скинуть ті українці з прибутком нерухомість і перейдуть в дешевшу оренду?



Аксиома весьма условная.

Я уже писал тут, что с 2002 по 2025 год цена среднего дома в СШа в пересчете на золото снизилась примерно в 5 раз.

Если считать в фиатных деньгах, то да, вроде как средний дом в США почти непрерывно растет. Но не везде.

Вот в некоторых городках Берген каунти возле НЙ ценник растет.

Во Флориде взлетела во время ковида, но сейчас снижается.

А есть городки, где цена болтается в определенном диапазоне, особо не вырастая, но и не падая. Но инфляция и расходы съедают ценность этой недвиги. Есть много локаций, где продать дом - очень дорого (расходы на процесс продажи) и очень долго.

До приезда "наших украинцев" и в СК и в ЮК такая ситуация была. Они понаехали и "сделали выручку". Только больше не едут и ценник почти не вырос (вырос, но не больше величины инфляции, ну и процесс притока был растянут во врмени). Скажу с определенной вероятностью, в момент решения администрации закрыть полностью ю4ю и тпс приведет к падению на рн ю и ск.

Есть (было?) такое правило, что если ты покупаешь недвигу в кредит в США, то в ноль ты выйдешь, если будешь жить в этой недвиге не менее 5 лет.

Менее 5 лет - этот лосс. Расходы на покупку, безвозвратные потери платежей банку и расходы на продажу (это немало) съедают очень немало.

Надо не на аксиомы смотреть, а брать калькулятор и считать.

И считать правильно. Аксиома весьма условная.Я уже писал тут, что с 2002 по 2025 год цена среднего дома в СШа в пересчете на золото снизилась примерно в 5 раз.Если считать в фиатных деньгах, то да, вроде как средний дом в США почти непрерывно растет. Но не везде.Вот в некоторых городках Берген каунти возле НЙ ценник растет.Во Флориде взлетела во время ковида, но сейчас снижается.А есть городки, где цена болтается в определенном диапазоне, особо не вырастая, но и не падая. Но инфляция и расходы съедают ценность этой недвиги. Есть много локаций, где продать дом - очень дорого (расходы на процесс продажи) и очень долго.До приезда "наших украинцев" и в СК и в ЮК такая ситуация была. Они понаехали и "сделали выручку". Только больше не едут и ценник почти не вырос (вырос, но не больше величины инфляции, ну и процесс притока был растянут во врмени). Скажу с определенной вероятностью, в момент решения администрации закрыть полностью ю4ю и тпс приведет к падению на рн ю и ск.Есть (было?) такое правило, что если ты покупаешь недвигу в кредит в США, то в ноль ты выйдешь, если будешь жить в этой недвиге не менее 5 лет.Менее 5 лет - этот лосс. Расходы на покупку, безвозвратные потери платежей банку и расходы на продажу (это немало) съедают очень немало.Надо не на аксиомы смотреть, а брать калькулятор и считать.И считать правильно. rjkz

Повідомлень: 18650 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8957 раз. Подякували: 5691 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 00:05 slonomag написав: rjkz

У вас там просто недвига какая-то неправильная )







У нас стабильный рост по 10%+ в год, с 24го когда я брал по сегодня цена за метр выросла с 2.2к до 3к (почти 30% рост за 2 года). Ну оно примерно так и есть, то что стоило 200к, сейчас стоит 270к. Даже если сейчас рост остановится, то эти 70к уже перекрыли все налоги, страховки, банковские комиссии и тд за все 30 лет ипотеки.



Вывод: надо смотреть где покупаешь и не гоняться за дешевой недвигой в ипенях так как не просто так она там дешевая )



П.С. Хотя у нас это иначе объясняется - вертолетных денег особо не было + ипотека была под 5%, поэтому 3 года цены стояли на месте. А в середине 24го ипотека упала до 3% (еврибор снизился) и все побежали покупать. У вас там просто недвига какая-то неправильная )У нас стабильный рост по 10%+ в год, с 24го когда я брал по сегодня цена за метр выросла с 2.2к до 3к (почти 30% рост за 2 года). Ну оно примерно так и есть, то что стоило 200к, сейчас стоит 270к. Даже если сейчас рост остановится, то эти 70к уже перекрыли все налоги, страховки, банковские комиссии и тд за все 30 лет ипотеки.Вывод: надо смотреть где покупаешь и не гоняться за дешевой недвигой в ипенях так как не просто так она там дешевая )П.С. Хотя у нас это иначе объясняется - вертолетных денег особо не было + ипотека была под 5%, поэтому 3 года цены стояли на месте. А в середине 24го ипотека упала до 3% (еврибор снизился) и все побежали покупать.



А в США все выросло во время ковида, потом начало снижаться, маркет дохлый кроме нескольких очень востребованных локаций.

Ставка была и под 8%. При аннуитете только.

Сейчас около 6,5%.

Ну и локация - да, это главное что есть в недвиге.

ЛЛЛ.

Ну вот, зажопье в обоих Каролинах - это не про локацию.

Это про побежать купить самый доступный (ну это утрированно, есть и еще хуже локации с еще более дешевой недвигой) в стране дом. А в США все выросло во время ковида, потом начало снижаться, маркет дохлый кроме нескольких очень востребованных локаций.Ставка была и под 8%. При аннуитете только.Сейчас около 6,5%.Ну и локация - да, это главное что есть в недвиге.ЛЛЛ.Ну вот, зажопье в обоих Каролинах - это не про локацию.Это про побежать купить самый доступный (ну это утрированно, есть и еще хуже локации с еще более дешевой недвигой) в стране дом. rjkz

Повідомлень: 18650 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8957 раз. Подякували: 5691 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3390339133923393 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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