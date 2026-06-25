Как тут кое кто пишет,
НьюсФромСША.
И не просто из США, а из штата СЕверная Каролина.
Того самого,где так полюбили селиться "наши украинцы", которые приехали всеми возможными и невозможными способами начиная от гринкардЛоттери, Ю4Ю, ТПС, рабочих и прочих виз.
Все эти способы привели к тому что "наши украинцы" стали резидентами, только одни временными и не имеющими прямого пути к постоянному резидентству, а другие как постоянные, которые могут иметь право и на получение гражданства по через натурализацию.
Северная Каролина, впрочем как и его сосед - Южная Карилина - это довольно бедный штат, с очень низким уровнем зарплат.
Средний зарплат в Северной Каролине почти в 2 раза ниже чем средний уровень зарплат в НЙС, но зато на примерно 10% выше чем в штате Южная Каролина.
И вообще, с работой в обоих Каролинах не радостно, то есть, она в принципе есть, но не то, чтобы много. Во всяком случае, ее намного меньше чем во многих других штатах. Так устроены США. Где-то густо, где-то пусто. И вот такое устройство закладывает неумолимую закономерность рынка - где больше работы и она более оплачиваема, там и недвижимость дороже.
С этим пониманием нормально живут американцы вот уже почти ровно 250 лет без 10 дней.
Но "наши украинцы" во-первых этого понимания не имели и во-вторых имели неуемный инстинкт гнездования и стремление показать своим соотечественникам "успещный успех".
Большинство разумных американцев смотрят на финансовую разумность и имели ввиду мнение окружающих.
Простим им это, у каждого народа есть свои достоинства и недостатки.
Это не самое худшее, но, на мой взгляд, лежит в основе той проблемы, о которой пойдет речь ниже.
ИТак, в 2020 году пришел ковид, вертолетные деньги и резкий рост недвиги.
В щтате Северная Каролина (СК) цена среднего дома была около 230 куе.
Честная цена для в принципе депрессивного штата.
Но низкие ставки по мортгиджу и много-много вертолетных денег привели как к инфляции так и к росту недвиги. И к началу заселения штата первыми ю4юшниками в 2022 году средняя цена дома выросла допримерно 340 куе.
Как человек, вслух разговаривающий с калькулятором и не писающийся от красивых картинок зеленых газонов, я спросил тот самый калькулятор, на сколько в %% выросла цена среднего дома, он долго булькал, скрипел, пыхтел и грелся, но в конце концов признался, что цена дома выросла на практически 50%. За 3 ковидных года!
И тут на этот хай цен приехали "наши украинцы", которые вместо того, чтобы озаботится своими перспективами ПОСТОЯННОГО пребывания в США, поставили себе за цель обзавестись хоть в кредит (то есть, в мортгидж, на американском)но своим домом с собственным "зеленым газоном", где они могут делать фоточки и слать своим односельчанам в Украину.
Но во время ковида и выросли цены на все, в том числе на "красненькие машинки".
А именно без машинок жить в Северной Каролине вообще невозможно.
Конечно, финансово грамотным ходом была-бы покупка недорогого подержанного авто, но кто-ж в Америке покупает подержанное, когда вот оно - заходишь в любой ддилершип "посмотреть", а выехиваешь на новеньком, свежепахнущем авто, к которому привинчен кредитный продукт, страховка и другие обязательства.
Подорожали здорово и продукты и мебель и все-все-все.
Что меньше всего подорожало в СК - это зарплаты. Да, они выросли. Даже в процентах как-то почти внушительно, но ввиду низкой базы и низкого лейбор маркета не намного в деньгах.
И вот на эту совсем невысокую зп, легли все финансовые обязательства по уже не только высоким ценам, но и по высокой ставке.
Но "наши украинцы" люди трудолюбивые и выносливые.
Начали работать на 2-х и даже 3-х работах ...чтобы просто свести концы с концами. Речь не о формировании капитала. Мало кто из них и слова такого не знал. Просто сведение концов с концами. От чека до чека.
И вот, в одном из НОА комьюнити СК произошло не очень финансово приятное событие. В нем нет ничего необычного, такое иногда случается.
Жителям домов, которые состоят в данном НОА, пришло "письмо счастья".
Что вместо привычных и вполне подъемных даже для СК ежемесячных платежей в НОА 350 долларов, они будут платить ...1250 долларов в месяц.
Ко всем своим уже существующим обязательствам перед банком, страховыми, диллершипами и пр-пр.
К слову, в городе Шарлотт, крупнейшем городе СК и финансовом центре этого штата, снять большую 1 бдрм (2к по нашему) в одном из лучших комплексов города еще год назад можно было за 1500+\- долларов в месяц. В эту цену входило и пользование бассейном комплекса и фитнес-залом и всеми иными удобствиями данного комплекса. К комплексу относятся школы с рейтингами 8/10 и выше.
А снять небольшой домик в пригороде Шарлотт, можно и сейчас за 900-1200, а уж нормальный дом снять в хорошем нейборхуде - порядка 2 куе.
"Но это-же свое" возразит мне некий персонаж. "Это-же показатель успеха!"
И будет прав.
Понты они дороже денех.
ЗЫ.
А, оказывается, там еще и асессмент разовый по 10 куе с дома собирают.
Совсем здорово.