Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 3391339233933394 Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:10 Назрівають певні події, які не всім сподобаються)))) welcome back in Ukraine!



🇪🇺ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2028 року, але виключити з нього військовозобов’язаних чоловіків, — Укрінформ Frant

Повідомлень: 23392 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1863 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:21 Re: Еміграція, заробітчанство Читайте оригинал )



This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.



Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine! slonomag Повідомлень: 812 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 225 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:05 slonomag написав: Читайте оригинал )



This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.



Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine! Читайте оригинал )This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine!





так, наявні то не скасовують, але всі вони мають термін придатності, і як буде, коли настане час отримати новий, поки що незрозуміло. так, наявні то не скасовують, але всі вони мають термін придатності, і як буде, коли настане час отримати новий, поки що незрозуміло. wild.tomcat Повідомлень: 1709 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:27

Кожна людина, яка вже має Тимчасовий захист, знає та бачить свою дату у власному документі.

І знає процедуру продовження. І планує свої дії на період «відкритого вікна» для продовження.

Там немає проблем.

Нижче посилання на офіційну інформацію з перекладом.

Новинки такі:

а) НЕ пройшла пропозиція обмеження кількості областей України, з яких приймають людей.

б) дійсно новеньким чоловікам призовного віку не буде надаватися статус «Тимчасового захисту». Але таких чоловіків і немає фактично зараз, хіба що перетнули кордон на повітряній кулі.

Оригінал виступу уповноваженої особи розміщено наприклад тут:

https://www.facebook.com/share/v/1EK4L3 ... tid=wwXIfr



P.S. Можна трохи сперечатися з приводу чергового продовження тільки до березня 2028 року, але в наш буремний час і хотілося б щось планувати - як радив Воланд - «хоча б на 1000 років», але реально хоча б на 2 тижня. Взагалі-то все зрозуміло: в кожній країні ЄС різні терміни дії документів Тимчасового захисту: від 6 до 12 місяців.Кожна людина, яка вже має Тимчасовий захист, знає та бачить свою дату у власному документі.І знає процедуру продовження. І планує свої дії на період «відкритого вікна» для продовження.Там немає проблем.Нижче посилання на офіційну інформацію з перекладом.Новинки такі:а) НЕ пройшла пропозиція обмеження кількості областей України, з яких приймають людей.б) дійсно новеньким чоловікам призовного віку не буде надаватися статус «Тимчасового захисту». Але таких чоловіків і немає фактично зараз, хіба що перетнули кордон на повітряній кулі.Оригінал виступу уповноваженої особи розміщено наприклад тут:. Можна трохи сперечатися з приводу чергового продовження тільки до березня 2028 року, але в наш буремний час і хотілося б щось планувати - як радив Воланд - «хоча б на 1000 років», але реально хоча б на 2 тижня. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 чер, 2026 11:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12193 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4428 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3391339233933394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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