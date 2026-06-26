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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3391339233933394
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:10

Назрівають певні події, які не всім сподобаються)))) welcome back in Ukraine!

🇪🇺ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2028 року, але виключити з нього військовозобов’язаних чоловіків, — Укрінформ
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Читайте оригинал )

This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.

Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine!
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:05

  slonomag написав:Читайте оригинал )

This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.

Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine!



так, наявні то не скасовують, але всі вони мають термін придатності, і як буде, коли настане час отримати новий, поки що незрозуміло.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:27

Взагалі-то все зрозуміло: в кожній країні ЄС різні терміни дії документів Тимчасового захисту: від 6 до 12 місяців.
Кожна людина, яка вже має Тимчасовий захист, знає та бачить свою дату у власному документі.
І знає процедуру продовження. І планує свої дії на період «відкритого вікна» для продовження.
Там немає проблем.
Нижче посилання на офіційну інформацію з перекладом.
Новинки такі:
а) НЕ пройшла пропозиція обмеження кількості областей України, з яких приймають людей.
б) дійсно новеньким чоловікам призовного віку не буде надаватися статус «Тимчасового захисту». Але таких чоловіків і немає фактично зараз, хіба що перетнули кордон на повітряній кулі.
Оригінал виступу уповноваженої особи розміщено наприклад тут:
https://www.facebook.com/share/v/1EK4L3 ... tid=wwXIfr

P.S. Можна трохи сперечатися з приводу чергового продовження тільки до березня 2028 року, але в наш буремний час і хотілося б щось планувати - як радив Воланд - «хоча б на 1000 років», але реально хоча б на 2 тижня.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 чер, 2026 11:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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