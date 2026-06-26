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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3391339233933394
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Читайте оригинал )

This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.

Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine!
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:05

  slonomag написав:Читайте оригинал )

This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.

Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine!



так, наявні то не скасовують, але всі вони мають термін придатності, і як буде, коли настане час отримати новий, поки що незрозуміло.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:27

Взагалі-то все зрозуміло: в кожній країні ЄС різні терміни дії документів Тимчасового захисту: від 6 до 12 місяців.
Кожна людина, яка вже має Тимчасовий захист, знає та бачить свою дату у власному документі.
І знає процедуру продовження. І планує свої дії на період «відкритого вікна» для продовження.
Там немає проблем.
Нижче посилання на офіційну інформацію з перекладом.
Новинки такі:
а) НЕ пройшла пропозиція обмеження кількості областей України, з яких приймають людей.
б) дійсно новеньким чоловікам призовного віку не буде надаватися статус «Тимчасового захисту». Але таких чоловіків і немає фактично зараз, хіба що перетнули кордон на повітряній кулі.
Оригінал виступу уповноваженої особи розміщено наприклад тут:
https://www.facebook.com/share/v/1EK4L3 ... tid=wwXIfr

P.S. Можна трохи сперечатися з приводу чергового продовження тільки до березня 2028 року, але в наш буремний час і хотілося б щось планувати - як радив Воланд - «хоча б на 1000 років», але реально хоча б на 2 тижня.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 чер, 2026 11:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Я уже писал тут, что с 2002 по 2025 год цена среднего дома в СШа в пересчете на золото снизилась примерно в 5 раз.

А середня заробітна плата в США за ці роки скільки раз впала в золоті? В 7 раз? Мене дуже прикалують "економісти" які все рахують в золоті. Хай тільки знайдуть мені людей де в контракті прописано наприклад, що місячна винагорода - 2 унції золота :D Зазичай 99,99% отримують в національній валюті, в тій же валюті і купляють нерухомість чи платять іпотеку.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:34

  BIGor написав:Frant он вже багато людей йдуть на ПМЖ/громадянство, а воно тут радується що когось лишать статуса. Ну лишать статуса інвалідів чи тяжкохворих, і вони тепер не будуть обузою ЄС, а будуть обузою бюджету України, та і ділов.

Ну кстати да. Так-то просто так не оставляют, надо перейти на что-то. И в 99% это работа. И какой это будет контингент людей, которые не смогли за 4 года освоиться и найти работу. Разве что алкаши или наркоманы какие-то. Ну их и вернут. Хз только что Украина выиграет от этого.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:17

  slonomag написав:
  BIGor написав:Frant он вже багато людей йдуть на ПМЖ/громадянство, а воно тут радується що когось лишать статуса. Ну лишать статуса інвалідів чи тяжкохворих, і вони тепер не будуть обузою ЄС, а будуть обузою бюджету України, та і ділов.

Ну кстати да. Так-то просто так не оставляют, надо перейти на что-то. И в 99% это работа. И какой это будет контингент людей, которые не смогли за 4 года освоиться и найти работу. Разве что алкаши или наркоманы какие-то. Ну их и вернут. Хз только что Украина выиграет от этого.

Ну і навіть якщо хтось за 4 роки не спромігся перейти на інші види PR - є такі країни як Албанія, Турція чи Північна Македонія, де завжди будуть раді бачити нових робітників, інвесторів і платників податків - ресурс 23-60.

Я вже колись писав - що освідчений ресурс 23-60 - це основа більшості галузей. Жінок в ІТ - 20%, в металургії - ще менше, металообробка - теж, машинобудування - також. Таким людям будуть всюди раді.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:20

  BIGor написав:хтось за 4 роки не спромігся перейти на інші види PR - є такі країни як Албанія, Турція чи Північна Македонія, де завжди будуть раді бачити нових робітників, інвесторів і платників податків - ресурс 23-60.

Я вже колись писав - що освідчений ресурс 23-60 - це основа більшості галузей. Жінок в ІТ - 20%, в металургії - ще менше, металообробка - теж, машинобудування - також. Таким людям будуть всюди раді.

Працівники віку 50...60 - нафіг нікому ніде не потрібні. Навіть 45+ - туди ж.

Про Туреччину і Албанію - ти там хоч раз був? Ким ти там збираєшся працювати, без знання місцевої мови?
Бігор, ти неначе порноактором підпрацьовував десь? Продовжуй далі - якраз робота по твоєму рівню інтелехту.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 26 чер, 2026 13:26, всього редагувалось 3 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:22

  akurt написав:А все просто. Ось прямо зараз прийшло від тих самих людей, які на третій день перебування в UK знайшли роботу, оголошення про вакансію у них на роботі.
Свого роду тест: вас візьмуть?
Спробуєте? Відповідаєте вимогам?
Цитата:
« ✨New Job Post Alert ✨

Wall-Lag (Wales) Ltd
Wall-lag is a family owned and operated business which has been in operation since 1974, based in Mold, North Wales. Originally providing insulation, the company expanded into manufacturing and installing double glazed doors, windows and conservatories, then in 2008 it diversified into renewable technology. In recent years the renewable activity has increased significantly installing Air Source Heat pumps, Solar PV and EV charging stations.
The company has a number of contracts with Local Housing Associations, Local Authority Councils and Utility Providers to support them in delivering their renewable energy strategies.

Sales & Purchase Ledger Clerk

Duties
Purchase Ledger
• Processing supplier invoices and credit notes accurately within Xero
• Matching invoices to purchase orders and resolving any discrepancies
• Reconciling supplier statements
• Supporting payment runs and maintaining strong supplier relationships
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• Supporting the wider Finance Team with administrative tasks and projects

Не дуже розумію що Ви хочете цим показати, крім можливо повного нерозуміння реалій життя в ЮК. За 3 дні на вакансію в якій є хоч якісь вимоги до претендента тут зазвичай не беруть, це займає більше часу і кілька етапів, що я і зазначив.
Хоча в даному випадку я в приципі готовий повірити і в 3 дні якщо та вакансія схожа на ту що Ви привели.
https://www.simplyhired.co.uk/job/LqK1Y ... 65FtYkxBIA
зарплату Ви не вказали але тут видно 26-28к. Навіть для Уельсу це мало, особливо враховуючи що там ще якісь вимоги є. Середня по країні здається десь 35к. Тому могли і за 3 дні управитись, враховуючи що кандидатів які відповідають всім тим вимогам на таку зарплату в глушинах Уельсу наврядчи багато. Ну але тоді найм за 3 дні це успіх скоріше для роботодавця ніж для кандидата.
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