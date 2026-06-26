Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3391339233933394 Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:21 Re: Еміграція, заробітчанство Читайте оригинал )



This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.



Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine! slonomag Повідомлень: 813 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:05 slonomag написав: Читайте оригинал )



This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.



Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine! Читайте оригинал )This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine!





так, наявні то не скасовують, але всі вони мають термін придатності, і як буде, коли настане час отримати новий, поки що незрозуміло. так, наявні то не скасовують, але всі вони мають термін придатності, і як буде, коли настане час отримати новий, поки що незрозуміло. wild.tomcat Повідомлень: 1709 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:27

Кожна людина, яка вже має Тимчасовий захист, знає та бачить свою дату у власному документі.

І знає процедуру продовження. І планує свої дії на період «відкритого вікна» для продовження.

Там немає проблем.

Нижче посилання на офіційну інформацію з перекладом.

Новинки такі:

а) НЕ пройшла пропозиція обмеження кількості областей України, з яких приймають людей.

б) дійсно новеньким чоловікам призовного віку не буде надаватися статус «Тимчасового захисту». Але таких чоловіків і немає фактично зараз, хіба що перетнули кордон на повітряній кулі.

Оригінал виступу уповноваженої особи розміщено наприклад тут:

https://www.facebook.com/share/v/1EK4L3 ... tid=wwXIfr



P.S. Можна трохи сперечатися з приводу чергового продовження тільки до березня 2028 року, але в наш буремний час і хотілося б щось планувати - як радив Воланд - «хоча б на 1000 років», але реально хоча б на 2 тижня. Взагалі-то все зрозуміло: в кожній країні ЄС різні терміни дії документів Тимчасового захисту: від 6 до 12 місяців.Кожна людина, яка вже має Тимчасовий захист, знає та бачить свою дату у власному документі.І знає процедуру продовження. І планує свої дії на період «відкритого вікна» для продовження.Там немає проблем.Нижче посилання на офіційну інформацію з перекладом.Новинки такі:а) НЕ пройшла пропозиція обмеження кількості областей України, з яких приймають людей.б) дійсно новеньким чоловікам призовного віку не буде надаватися статус «Тимчасового захисту». Але таких чоловіків і немає фактично зараз, хіба що перетнули кордон на повітряній кулі.Оригінал виступу уповноваженої особи розміщено наприклад тут:. Можна трохи сперечатися з приводу чергового продовження тільки до березня 2028 року, але в наш буремний час і хотілося б щось планувати - як радив Воланд - «хоча б на 1000 років», але реально хоча б на 2 тижня. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 чер, 2026 11:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12193 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4429 раз. Подякували: 1576 раз. Профіль 2 2 7 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:48 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я уже писал тут, что с 2002 по 2025 год цена среднего дома в СШа в пересчете на золото снизилась примерно в 5 раз. Я уже писал тут, что с 2002 по 2025 год цена среднего дома в СШа в пересчете на золото снизилась примерно в 5 раз.

А середня заробітна плата в США за ці роки скільки раз впала в золоті? В 7 раз? Мене дуже прикалують "економісти" які все рахують в золоті. Хай тільки знайдуть мені людей де в контракті прописано наприклад, що місячна винагорода - 2 унції золота Зазичай 99,99% отримують в національній валюті, в тій же валюті і купляють нерухомість чи платять іпотеку. А середня заробітна плата в США за ці роки скільки раз впала в золоті? В 7 раз? Мене дуже прикалують "економісти" які все рахують в золоті. Хай тільки знайдуть мені людей де в контракті прописано наприклад, що місячна винагорода - 2 унції золотаЗазичай 99,99% отримують в національній валюті, в тій же валюті і купляють нерухомість чи платять іпотеку. BIGor

Повідомлень: 10715 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1543 раз. Подякували: 1963 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:34 BIGor написав: Frant он вже багато людей йдуть на ПМЖ/громадянство, а воно тут радується що когось лишать статуса. Ну лишать статуса інвалідів чи тяжкохворих, і вони тепер не будуть обузою ЄС, а будуть обузою бюджету України, та і ділов. он вже багато людей йдуть на ПМЖ/громадянство, а воно тут радується що когось лишать статуса. Ну лишать статуса інвалідів чи тяжкохворих, і вони тепер не будуть обузою ЄС, а будуть обузою бюджету України, та і ділов.

Ну кстати да. Так-то просто так не оставляют, надо перейти на что-то. И в 99% это работа. И какой это будет контингент людей, которые не смогли за 4 года освоиться и найти работу. Разве что алкаши или наркоманы какие-то. Ну их и вернут. Хз только что Украина выиграет от этого. Ну кстати да. Так-то просто так не оставляют, надо перейти на что-то. И в 99% это работа. И какой это будет контингент людей, которые не смогли за 4 года освоиться и найти работу. Разве что алкаши или наркоманы какие-то. Ну их и вернут. Хз только что Украина выиграет от этого. slonomag Повідомлень: 813 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:17 slonomag написав: BIGor написав: Frant он вже багато людей йдуть на ПМЖ/громадянство, а воно тут радується що когось лишать статуса. Ну лишать статуса інвалідів чи тяжкохворих, і вони тепер не будуть обузою ЄС, а будуть обузою бюджету України, та і ділов. он вже багато людей йдуть на ПМЖ/громадянство, а воно тут радується що когось лишать статуса. Ну лишать статуса інвалідів чи тяжкохворих, і вони тепер не будуть обузою ЄС, а будуть обузою бюджету України, та і ділов.

Ну кстати да. Так-то просто так не оставляют, надо перейти на что-то. И в 99% это работа. И какой это будет контингент людей, которые не смогли за 4 года освоиться и найти работу. Разве что алкаши или наркоманы какие-то. Ну их и вернут. Хз только что Украина выиграет от этого. Ну кстати да. Так-то просто так не оставляют, надо перейти на что-то. И в 99% это работа. И какой это будет контингент людей, которые не смогли за 4 года освоиться и найти работу. Разве что алкаши или наркоманы какие-то. Ну их и вернут. Хз только что Украина выиграет от этого.

Ну і навіть якщо хтось за 4 роки не спромігся перейти на інші види PR - є такі країни як Албанія, Турція чи Північна Македонія, де завжди будуть раді бачити нових робітників, інвесторів і платників податків - ресурс 23-60.



Я вже колись писав - що освідчений ресурс 23-60 - це основа більшості галузей. Жінок в ІТ - 20%, в металургії - ще менше, металообробка - теж, машинобудування - також. Таким людям будуть всюди раді. Ну і навіть якщо хтось за 4 роки не спромігся перейти на інші види PR - є такі країни як Албанія, Турція чи Північна Македонія, де завжди будуть раді бачити нових робітників, інвесторів і платників податків - ресурс 23-60.Я вже колись писав - що освідчений ресурс 23-60 - це основа більшості галузей. Жінок в ІТ - 20%, в металургії - ще менше, металообробка - теж, машинобудування - також. Таким людям будуть всюди раді. BIGor

Повідомлень: 10715 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1543 раз. Подякували: 1963 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:20 BIGor написав: хтось за 4 роки не спромігся перейти на інші види PR - є такі країни як Албанія, Турція чи Північна Македонія, де завжди будуть раді бачити нових робітників, інвесторів і платників податків - ресурс 23-60.



Я вже колись писав - що освідчений ресурс 23-60 - це основа більшості галузей. Жінок в ІТ - 20%, в металургії - ще менше, металообробка - теж, машинобудування - також. Таким людям будуть всюди раді. хтось за 4 роки не спромігся перейти на інші види PR - є такі країни як Албанія, Турція чи Північна Македонія, де завжди будуть раді бачити нових робітників, інвесторів і платників податків - ресурс 23-60.Я вже колись писав - що освідчений ресурс 23-60 - це основа більшості галузей. Жінок в ІТ - 20%, в металургії - ще менше, металообробка - теж, машинобудування - також. Таким людям будуть всюди раді.

Працівники віку 50...60 - нафіг нікому ніде не потрібні. Навіть 45+ - туди ж.



Про Туреччину і Албанію - ти там хоч раз був? Ким ти там збираєшся працювати, без знання місцевої мови?

Бігор, ти неначе порноактором підпрацьовував десь? Продовжуй далі - якраз робота по твоєму рівню інтелехту. Працівники віку 50...60 - нафіг нікому ніде не потрібні. Навіть 45+ - туди ж.Про Туреччину і Албанію - ти там хоч раз був? Ким ти там збираєшся працювати, без знання місцевої мови?Бігор, ти неначе порноактором підпрацьовував десь? Продовжуй далі - якраз робота по твоєму рівню інтелехту. Востаннє редагувалось Frant в П'ят 26 чер, 2026 13:26, всього редагувалось 3 разів. Frant

Повідомлень: 23393 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1863 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:22 akurt написав: А все просто. Ось прямо зараз прийшло від тих самих людей, які на третій день перебування в UK знайшли роботу, оголошення про вакансію у них на роботі.

Свого роду тест: вас візьмуть?

Спробуєте? Відповідаєте вимогам?

Цитата:

« ✨New Job Post Alert ✨



Wall-Lag (Wales) Ltd

Wall-lag is a family owned and operated business which has been in operation since 1974, based in Mold, North Wales. Originally providing insulation, the company expanded into manufacturing and installing double glazed doors, windows and conservatories, then in 2008 it diversified into renewable technology. In recent years the renewable activity has increased significantly installing Air Source Heat pumps, Solar PV and EV charging stations.

The company has a number of contracts with Local Housing Associations, Local Authority Councils and Utility Providers to support them in delivering their renewable energy strategies.



Sales & Purchase Ledger Clerk



Duties

Purchase Ledger

• Processing supplier invoices and credit notes accurately within Xero

• Matching invoices to purchase orders and resolving any discrepancies

• Reconciling supplier statements

• Supporting payment runs and maintaining strong supplier relationships

• Liaising with internal departments to resolve invoice and purchase order issues.

Sales Ledger

• Raising customer invoices and credit notes

• Allocating incoming payments

• Maintaining accurate customer account records

Finance Administration

• Maintaining accurate financial records and documentation

• Ensuring all transactions are entered correctly and on time

• Supporting the wider Finance Team with administrative tasks and projects А все просто. Ось прямо зараз прийшло від тих самих людей, які на третій день перебування в UK знайшли роботу, оголошення про вакансію у них на роботі.Свого роду тест: вас візьмуть?Спробуєте? Відповідаєте вимогам?Цитата:« ✨New Job Post Alert ✨Wall-Lag (Wales) LtdWall-lag is a family owned and operated business which has been in operation since 1974, based in Mold, North Wales. Originally providing insulation, the company expanded into manufacturing and installing double glazed doors, windows and conservatories, then in 2008 it diversified into renewable technology. In recent years the renewable activity has increased significantly installing Air Source Heat pumps, Solar PV and EV charging stations.The company has a number of contracts with Local Housing Associations, Local Authority Councils and Utility Providers to support them in delivering their renewable energy strategies.Sales & Purchase Ledger ClerkDutiesPurchase Ledger• Processing supplier invoices and credit notes accurately within Xero• Matching invoices to purchase orders and resolving any discrepancies• Reconciling supplier statements• Supporting payment runs and maintaining strong supplier relationships• Liaising with internal departments to resolve invoice and purchase order issues.Sales Ledger• Raising customer invoices and credit notes• Allocating incoming payments• Maintaining accurate customer account recordsFinance Administration• Maintaining accurate financial records and documentation• Ensuring all transactions are entered correctly and on time• Supporting the wider Finance Team with administrative tasks and projects

Не дуже розумію що Ви хочете цим показати, крім можливо повного нерозуміння реалій життя в ЮК. За 3 дні на вакансію в якій є хоч якісь вимоги до претендента тут зазвичай не беруть, це займає більше часу і кілька етапів, що я і зазначив.

Хоча в даному випадку я в приципі готовий повірити і в 3 дні якщо та вакансія схожа на ту що Ви привели.

https://www.simplyhired.co.uk/job/LqK1Y ... 65FtYkxBIA

зарплату Ви не вказали але тут видно 26-28к. Навіть для Уельсу це мало, особливо враховуючи що там ще якісь вимоги є. Середня по країні здається десь 35к. Тому могли і за 3 дні управитись, враховуючи що кандидатів які відповідають всім тим вимогам на таку зарплату в глушинах Уельсу наврядчи багато. Ну але тоді найм за 3 дні це успіх скоріше для роботодавця ніж для кандидата. Не дуже розумію що Ви хочете цим показати, крім можливо повного нерозуміння реалій життя в ЮК. За 3 дні на вакансію в якій є хоч якісь вимоги до претендента тут зазвичай не беруть, це займає більше часу і кілька етапів, що я і зазначив.Хоча в даному випадку я в приципі готовий повірити і в 3 дні якщо та вакансія схожа на ту що Ви привели.зарплату Ви не вказали але тут видно 26-28к. Навіть для Уельсу це мало, особливо враховуючи що там ще якісь вимоги є. Середня по країні здається десь 35к. Тому могли і за 3 дні управитись, враховуючи що кандидатів які відповідають всім тим вимогам на таку зарплату в глушинах Уельсу наврядчи багато. Ну але тоді найм за 3 дні це успіх скоріше для роботодавця ніж для кандидата. IgA Повідомлень: 1284 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3391339233933394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless