Читайте оригинал )
This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.
Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Читайте оригинал )
This Article does not apply to persons already enjoying temporary protection at the date of entry into force of this Decision.
Так что даже хз как с этим пунктом получается welcome back in Ukraine!
Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:05
так, наявні то не скасовують, але всі вони мають термін придатності, і як буде, коли настане час отримати новий, поки що незрозуміло.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:27
Взагалі-то все зрозуміло: в кожній країні ЄС різні терміни дії документів Тимчасового захисту: від 6 до 12 місяців.
Кожна людина, яка вже має Тимчасовий захист, знає та бачить свою дату у власному документі.
І знає процедуру продовження. І планує свої дії на період «відкритого вікна» для продовження.
Там немає проблем.
Нижче посилання на офіційну інформацію з перекладом.
Новинки такі:
а) НЕ пройшла пропозиція обмеження кількості областей України, з яких приймають людей.
б) дійсно новеньким чоловікам призовного віку не буде надаватися статус «Тимчасового захисту». Але таких чоловіків і немає фактично зараз, хіба що перетнули кордон на повітряній кулі.
Оригінал виступу уповноваженої особи розміщено наприклад тут:
P.S. Можна трохи сперечатися з приводу чергового продовження тільки до березня 2028 року, але в наш буремний час і хотілося б щось планувати - як радив Воланд - «хоча б на 1000 років», але реально хоча б на 2 тижня.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 чер, 2026 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:48
Re: Еміграція, заробітчанство
А середня заробітна плата в США за ці роки скільки раз впала в золоті? В 7 раз? Мене дуже прикалують "економісти" які все рахують в золоті. Хай тільки знайдуть мені людей де в контракті прописано наприклад, що місячна винагорода - 2 унції золота Зазичай 99,99% отримують в національній валюті, в тій же валюті і купляють нерухомість чи платять іпотеку.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:34
Ну кстати да. Так-то просто так не оставляют, надо перейти на что-то. И в 99% это работа. И какой это будет контингент людей, которые не смогли за 4 года освоиться и найти работу. Разве что алкаши или наркоманы какие-то. Ну их и вернут. Хз только что Украина выиграет от этого.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:17
Ну і навіть якщо хтось за 4 роки не спромігся перейти на інші види PR - є такі країни як Албанія, Турція чи Північна Македонія, де завжди будуть раді бачити нових робітників, інвесторів і платників податків - ресурс 23-60.
Я вже колись писав - що освідчений ресурс 23-60 - це основа більшості галузей. Жінок в ІТ - 20%, в металургії - ще менше, металообробка - теж, машинобудування - також. Таким людям будуть всюди раді.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:20
Працівники віку 50...60 - нафіг нікому ніде не потрібні. Навіть 45+ - туди ж.
Про Туреччину і Албанію - ти там хоч раз був? Ким ти там збираєшся працювати, без знання місцевої мови?
Бігор, ти неначе порноактором підпрацьовував десь? Продовжуй далі - якраз робота по твоєму рівню інтелехту.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 26 чер, 2026 13:26, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:22
Не дуже розумію що Ви хочете цим показати, крім можливо повного нерозуміння реалій життя в ЮК. За 3 дні на вакансію в якій є хоч якісь вимоги до претендента тут зазвичай не беруть, це займає більше часу і кілька етапів, що я і зазначив.
Хоча в даному випадку я в приципі готовий повірити і в 3 дні якщо та вакансія схожа на ту що Ви привели.
зарплату Ви не вказали але тут видно 26-28к. Навіть для Уельсу це мало, особливо враховуючи що там ще якісь вимоги є. Середня по країні здається десь 35к. Тому могли і за 3 дні управитись, враховуючи що кандидатів які відповідають всім тим вимогам на таку зарплату в глушинах Уельсу наврядчи багато. Ну але тоді найм за 3 дні це успіх скоріше для роботодавця ніж для кандидата.
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