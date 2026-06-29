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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3407340834093410>
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 12:31

  Бетон написав:
  shapo написав:
  Сибарит написав:А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.


А ещё есть при хороших грунтах монолитная стяжка,а без них водопонижение, дренирующий материал,при совке были вытрамбованные основания,сейчас льют сваи.
Что-то 36 часов большой срок для непрерывного бетонирования фундаментной плиты,могут холодные швы образоваться,тем более 2-3 рабочих мало для такой работы



Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет

При совке забивные и набивные сваи точно так же массово xeрачuлu везде, где этого требовала геология
Что лить или забивать определяет не эпоха, не маркетинг и не удобство, а банальная геология, нагрузки и инженерный расчет. Сваи льют исключительно от необходимости пройти слабый верхний слой и опереться на прочный грунт, а не потому, что сейчас время другое


Да неужели.
И буроиньекционные сваи были такого диаметра как сейчас,и в центре города тоже сваи били,и автобетононасосы на каждой стройке работали.
Да и жилье строилось меньшей этажности и,соответственно с меньшей нагрузкой на основание при тех же грунтах что и сейчас
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:39

  shapo написав:
  Бетон написав:
  Сибарит написав:А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.

А ещё есть при хороших грунтах монолитная стяжка,а без них водопонижение, дренирующий материал,при совке были вытрамбованные основания,сейчас льют сваи.
Что-то 36 часов большой срок для непрерывного бетонирования фундаментной плиты,могут холодные швы образоваться,тем более 2-3 рабочих мало для такой работы



Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет

При совке забивные и набивные сваи точно так же массово xeрачuлu везде, где этого требовала геология
Что лить или забивать определяет не эпоха, не маркетинг и не удобство, а банальная геология, нагрузки и инженерный расчет. Сваи льют исключительно от необходимости пройти слабый верхний слой и опереться на прочный грунт, а не потому, что сейчас время другое


Да неужели.
И буроиньекционные сваи были такого диаметра как сейчас,и в центре города тоже сваи били,и автобетононасосы на каждой стройке работали.
Да и жилье строилось меньшей этажности и,соответственно с меньшей нагрузкой на основание при тех же грунтах что и сейчас

Не пойму, с чем вы спорите. Эти сваи появились бог знает когда и, например, являются диссертацией уже покойного ректора.
Для 25 этажки может быть нужна плита, а 5 этажке - сваи.
дрим таун тоже на сваях, забуренны по бокам от метро. В Киеве такая геология, а не этажность увеличилась
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 14:27

  Бетон написав:
  shapo написав:
  Бетон написав:

Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет

При совке забивные и набивные сваи точно так же массово xeрачuлu везде, где этого требовала геология
Что лить или забивать определяет не эпоха, не маркетинг и не удобство, а банальная геология, нагрузки и инженерный расчет. Сваи льют исключительно от необходимости пройти слабый верхний слой и опереться на прочный грунт, а не потому, что сейчас время другое


Да неужели.
И буроиньекционные сваи были такого диаметра как сейчас,и в центре города тоже сваи били,и автобетононасосы на каждой стройке работали.
Да и жилье строилось меньшей этажности и,соответственно с меньшей нагрузкой на основание при тех же грунтах что и сейчас



Не пойму, с чем вы спорите. Эти сваи появились бог знает когда и, например, являются диссертацией уже покойного ректора.
Для 25 этажки может быть нужна плита, а 5 этажке - сваи.
дрим таун тоже на сваях, забуренны по бокам от метро. В Киеве такая геология, а не этажность увеличилась


Я просто уточнил что при совке не было таких технологий как автобетононасосы, буроиньекционные сваи были меньшего диаметра, использовались в отличие от нынешнего времени где они дешевле набивных ,в основном для закрепления грунтов ,а не в качестве несущей сваи как сейчас.
Я не знаю о каком ректоре вы говорите и что он написал в своей диссертации, но и проектирование и конструктивные расчеты с времён СССР тоже изменились уйдя от кульмана и Лиры в Автокад ,Ревит и Плаксис.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:23

  Бетон написав:Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет

Вы забыли про экономику.
Для одних и тех же геологии и нагрузок часто доступны несколько решений. В этом случае, выбирается самое дешёвое из доступных.
По мере развития техники и рыночной конъюнктуры, соотношение цен для разных технологий меняется, а соответственно меняется и частота выбора той или иной технологии.
Поэтому говорить о изменении тенденции со временем вполне корректно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 19:26

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет


Вы забыли про экономику.
Для одних и тех же геологии и нагрузок часто доступны несколько решений. В этом случае, выбирается самое дешёвое из доступных.
По мере развития техники и рыночной конъюнктуры, соотношение цен для разных технологий меняется, а соответственно меняется и частота выбора той или иной технологии.
Поэтому говорить о изменении тенденции со временем вполне корректно.


А некоторые технологические процессы ранее распространенные в СССР вообще исчезают,как,например, сварка на площадке которую заменила вязка арматуры.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 20:11

  shapo написав:
  Сибарит написав:
  Бетон написав:Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет


Вы забыли про экономику.
Для одних и тех же геологии и нагрузок часто доступны несколько решений. В этом случае, выбирается самое дешёвое из доступных.
По мере развития техники и рыночной конъюнктуры, соотношение цен для разных технологий меняется, а соответственно меняется и частота выбора той или иной технологии.
Поэтому говорить о изменении тенденции со временем вполне корректно.


А некоторые технологические процессы ранее распространенные в СССР вообще исчезают,как,например, сварка на площадке которую заменила вязка арматуры.


Как сказал рабочим знакомый конструктор, который нам проектировал лестницу, приехав посмотреть на арматуру до заливки бетона - что, сваркой прихватывали. Ну типа совсем немного только на двух точках из 5, удобнее чем вязать. А он и спрашивает, а если это преднапряженная арматура? Ее визуально хир отличишь. А нам сказал, я тут на таких тупоголовых и расчитывал, все заложил с приличным запасом.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 21:29

  adeges написав:
  shapo написав:
А некоторые технологические процессы ранее распространенные в СССР вообще исчезают,как,например, сварка на площадке которую заменила вязка арматуры.


Как сказал рабочим знакомый конструктор, который нам проектировал лестницу, приехав посмотреть на арматуру до заливки бетона - что, сваркой прихватывали. Ну типа совсем немного только на двух точках из 5, удобнее чем вязать. А он и спрашивает, а если это преднапряженная арматура? Ее визуально хир отличишь. А нам сказал, я тут на таких тупоголовых и расчитывал, все заложил с приличным запасом.


Он имел ,наверное,ввиду не преднапряженную арматуру которую обычно получают на заводах ЖБИ нагревом или механическим на площадках и это там довольно геморойный процесс,а термоупрочненную которая с 90-х заменила горячекатанную с переходом на европейские профиля ,но ещё иногда встречается в А400С
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 22:23

  Сибарит написав:
  BIGor написав:За 1,5 доби чуваки (оператор машини + 2-3 робочих) за допомогою спеціальної насосної машини і дофіга міксерів залили фундамент. Раніше для цього треба було сотні людей і спеціальні технології. Думаю зараз моноліт дешевше будувати, ніж ті хати з кізяків і палок 100 років тому.

А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.

Це все ясно, що не дешево, але все йде до спрощення, здешевлення і пришвидшення. Стандарти життя виросли, але і побудова масового житла стала набагато простішою і дешевшою. Росте продуктивність праці, я от можу наприклад купити хороший холодильник з заробітної плати і не відчути навіть. А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 22:28

  BIGor написав:А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник.

Помню я те посредственного качества холодильники. Проработал у нас лет 40 и был кому-то подарен во вполне рабочем состоянии 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 22:31

  Сибарит написав:
  BIGor написав:А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник.

Помню я те посредственного качества холодильники. Проработал у нас лет 40 и был кому-то подарен во вполне рабочем состоянии 😁

E-енергоефективність. В них була нуляча.
BIGor
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