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#<1 ... 3407340834093410> Додано: Пон 29 чер, 2026 12:31 Бетон написав: shapo написав: Сибарит написав: А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю. А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.



А ещё есть при хороших грунтах монолитная стяжка,а без них водопонижение, дренирующий материал,при совке были вытрамбованные основания,сейчас льют сваи.

Что-то 36 часов большой срок для непрерывного бетонирования фундаментной плиты,могут холодные швы образоваться,тем более 2-3 рабочих мало для такой работы А ещё есть при хороших грунтах монолитная стяжка,а без них водопонижение, дренирующий материал,при совке были вытрамбованные основания,сейчас льют сваи.Что-то 36 часов большой срок для непрерывного бетонирования фундаментной плиты,могут холодные швы образоваться,тем более 2-3 рабочих мало для такой работы





Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет



При совке забивные и набивные сваи точно так же массово xeрачuлu везде, где этого требовала геология

Что лить или забивать определяет не эпоха, не маркетинг и не удобство, а банальная геология, нагрузки и инженерный расчет. Сваи льют исключительно от необходимости пройти слабый верхний слой и опереться на прочный грунт, а не потому, что сейчас время другое Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчетПри совке забивные и набивные сваи точно так же массово xeрачuлu везде, где этого требовала геологияЧто лить или забивать определяет не эпоха, не маркетинг и не удобство, а банальная геология, нагрузки и инженерный расчет. Сваи льют исключительно от необходимости пройти слабый верхний слой и опереться на прочный грунт, а не потому, что сейчас время другое



Да неужели.

И буроиньекционные сваи были такого диаметра как сейчас,и в центре города тоже сваи били,и автобетононасосы на каждой стройке работали.

Да и жилье строилось меньшей этажности и,соответственно с меньшей нагрузкой на основание при тех же грунтах что и сейчас Да неужели.И буроиньекционные сваи были такого диаметра как сейчас,и в центре города тоже сваи били,и автобетононасосы на каждой стройке работали.Да и жилье строилось меньшей этажности и,соответственно с меньшей нагрузкой на основание при тех же грунтах что и сейчас shapo Повідомлень: 5285 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 888 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 13:39 shapo написав: Бетон написав: Сибарит написав: А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.



А ещё есть при хороших грунтах монолитная стяжка,а без них водопонижение, дренирующий материал,при совке были вытрамбованные основания,сейчас льют сваи.

Что-то 36 часов большой срок для непрерывного бетонирования фундаментной плиты,могут холодные швы образоваться,тем более 2-3 рабочих мало для такой работы А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.А ещё есть при хороших грунтах монолитная стяжка,а без них водопонижение, дренирующий материал,при совке были вытрамбованные основания,сейчас льют сваи.Что-то 36 часов большой срок для непрерывного бетонирования фундаментной плиты,могут холодные швы образоваться,тем более 2-3 рабочих мало для такой работы





Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет



При совке забивные и набивные сваи точно так же массово xeрачuлu везде, где этого требовала геология

Что лить или забивать определяет не эпоха, не маркетинг и не удобство, а банальная геология, нагрузки и инженерный расчет. Сваи льют исключительно от необходимости пройти слабый верхний слой и опереться на прочный грунт, а не потому, что сейчас время другое Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчетПри совке забивные и набивные сваи точно так же массово xeрачuлu везде, где этого требовала геологияЧто лить или забивать определяет не эпоха, не маркетинг и не удобство, а банальная геология, нагрузки и инженерный расчет. Сваи льют исключительно от необходимости пройти слабый верхний слой и опереться на прочный грунт, а не потому, что сейчас время другое



Да неужели.

И буроиньекционные сваи были такого диаметра как сейчас,и в центре города тоже сваи били,и автобетононасосы на каждой стройке работали.

Да и жилье строилось меньшей этажности и,соответственно с меньшей нагрузкой на основание при тех же грунтах что и сейчас Да неужели.И буроиньекционные сваи были такого диаметра как сейчас,и в центре города тоже сваи били,и автобетононасосы на каждой стройке работали.Да и жилье строилось меньшей этажности и,соответственно с меньшей нагрузкой на основание при тех же грунтах что и сейчас

Не пойму, с чем вы спорите. Эти сваи появились бог знает когда и, например, являются диссертацией уже покойного ректора.

Для 25 этажки может быть нужна плита, а 5 этажке - сваи.

дрим таун тоже на сваях, забуренны по бокам от метро. В Киеве такая геология, а не этажность увеличилась Не пойму, с чем вы спорите. Эти сваи появились бог знает когда и, например, являются диссертацией уже покойного ректора.Для 25 этажки может быть нужна плита, а 5 этажке - сваи.дрим таун тоже на сваях, забуренны по бокам от метро. В Киеве такая геология, а не этажность увеличилась Бетон

Повідомлень: 6305 З нами з: 17.12.22 Подякував: 227 раз. Подякували: 628 раз. Профіль 6 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 14:27 Бетон написав: shapo написав: Бетон написав:



Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет



При совке забивные и набивные сваи точно так же массово xeрачuлu везде, где этого требовала геология

Что лить или забивать определяет не эпоха, не маркетинг и не удобство, а банальная геология, нагрузки и инженерный расчет. Сваи льют исключительно от необходимости пройти слабый верхний слой и опереться на прочный грунт, а не потому, что сейчас время другое Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчетПри совке забивные и набивные сваи точно так же массово xeрачuлu везде, где этого требовала геологияЧто лить или забивать определяет не эпоха, не маркетинг и не удобство, а банальная геология, нагрузки и инженерный расчет. Сваи льют исключительно от необходимости пройти слабый верхний слой и опереться на прочный грунт, а не потому, что сейчас время другое



Да неужели.

И буроиньекционные сваи были такого диаметра как сейчас,и в центре города тоже сваи били,и автобетононасосы на каждой стройке работали.

Да и жилье строилось меньшей этажности и,соответственно с меньшей нагрузкой на основание при тех же грунтах что и сейчас Да неужели.И буроиньекционные сваи были такого диаметра как сейчас,и в центре города тоже сваи били,и автобетононасосы на каждой стройке работали.Да и жилье строилось меньшей этажности и,соответственно с меньшей нагрузкой на основание при тех же грунтах что и сейчас





Не пойму, с чем вы спорите. Эти сваи появились бог знает когда и, например, являются диссертацией уже покойного ректора.

Для 25 этажки может быть нужна плита, а 5 этажке - сваи.

дрим таун тоже на сваях, забуренны по бокам от метро. В Киеве такая геология, а не этажность увеличилась Не пойму, с чем вы спорите. Эти сваи появились бог знает когда и, например, являются диссертацией уже покойного ректора.Для 25 этажки может быть нужна плита, а 5 этажке - сваи.дрим таун тоже на сваях, забуренны по бокам от метро. В Киеве такая геология, а не этажность увеличилась



Я просто уточнил что при совке не было таких технологий как автобетононасосы, буроиньекционные сваи были меньшего диаметра, использовались в отличие от нынешнего времени где они дешевле набивных ,в основном для закрепления грунтов ,а не в качестве несущей сваи как сейчас.

Я не знаю о каком ректоре вы говорите и что он написал в своей диссертации, но и проектирование и конструктивные расчеты с времён СССР тоже изменились уйдя от кульмана и Лиры в Автокад ,Ревит и Плаксис. Я просто уточнил что при совке не было таких технологий как автобетононасосы, буроиньекционные сваи были меньшего диаметра, использовались в отличие от нынешнего времени где они дешевле набивных ,в основном для закрепления грунтов ,а не в качестве несущей сваи как сейчас.Я не знаю о каком ректоре вы говорите и что он написал в своей диссертации, но и проектирование и конструктивные расчеты с времён СССР тоже изменились уйдя от кульмана и Лиры в Автокад ,Ревит и Плаксис. shapo Повідомлень: 5285 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 888 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 16:23 Бетон написав: Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет

Вы забыли про экономику.

Для одних и тех же геологии и нагрузок часто доступны несколько решений. В этом случае, выбирается самое дешёвое из доступных.

По мере развития техники и рыночной конъюнктуры, соотношение цен для разных технологий меняется, а соответственно меняется и частота выбора той или иной технологии.

Поэтому говорить о изменении тенденции со временем вполне корректно. Вы забыли про экономику.Для одних и тех же геологии и нагрузок часто доступны несколько решений. В этом случае, выбирается самое дешёвое из доступных.По мере развития техники и рыночной конъюнктуры, соотношение цен для разных технологий меняется, а соответственно меняется и частота выбора той или иной технологии.Поэтому говорить о изменении тенденции со временем вполне корректно. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9658 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6540 раз. Подякували: 21818 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 19:26 Сибарит написав: Бетон написав: Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет



Вы забыли про экономику.

Для одних и тех же геологии и нагрузок часто доступны несколько решений. В этом случае, выбирается самое дешёвое из доступных.

По мере развития техники и рыночной конъюнктуры, соотношение цен для разных технологий меняется, а соответственно меняется и частота выбора той или иной технологии.

Поэтому говорить о изменении тенденции со временем вполне корректно. Вы забыли про экономику.Для одних и тех же геологии и нагрузок часто доступны несколько решений. В этом случае, выбирается самое дешёвое из доступных.По мере развития техники и рыночной конъюнктуры, соотношение цен для разных технологий меняется, а соответственно меняется и частота выбора той или иной технологии.Поэтому говорить о изменении тенденции со временем вполне корректно.



А некоторые технологические процессы ранее распространенные в СССР вообще исчезают,как,например, сварка на площадке которую заменила вязка арматуры. А некоторые технологические процессы ранее распространенные в СССР вообще исчезают,как,например, сварка на площадке которую заменила вязка арматуры. shapo Повідомлень: 5285 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 888 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 20:11 shapo написав: Сибарит написав: Бетон написав: Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет Что лить, определяет не маркетинг, не удобство и не какой-то заговор, а банальная геология, нагрузки и расчет



Вы забыли про экономику.

Для одних и тех же геологии и нагрузок часто доступны несколько решений. В этом случае, выбирается самое дешёвое из доступных.

По мере развития техники и рыночной конъюнктуры, соотношение цен для разных технологий меняется, а соответственно меняется и частота выбора той или иной технологии.

Поэтому говорить о изменении тенденции со временем вполне корректно. Вы забыли про экономику.Для одних и тех же геологии и нагрузок часто доступны несколько решений. В этом случае, выбирается самое дешёвое из доступных.По мере развития техники и рыночной конъюнктуры, соотношение цен для разных технологий меняется, а соответственно меняется и частота выбора той или иной технологии.Поэтому говорить о изменении тенденции со временем вполне корректно.



А некоторые технологические процессы ранее распространенные в СССР вообще исчезают,как,например, сварка на площадке которую заменила вязка арматуры. А некоторые технологические процессы ранее распространенные в СССР вообще исчезают,как,например, сварка на площадке которую заменила вязка арматуры.



Как сказал рабочим знакомый конструктор, который нам проектировал лестницу, приехав посмотреть на арматуру до заливки бетона - что, сваркой прихватывали. Ну типа совсем немного только на двух точках из 5, удобнее чем вязать. А он и спрашивает, а если это преднапряженная арматура? Ее визуально хир отличишь. А нам сказал, я тут на таких тупоголовых и расчитывал, все заложил с приличным запасом. Как сказал рабочим знакомый конструктор, который нам проектировал лестницу, приехав посмотреть на арматуру до заливки бетона - что, сваркой прихватывали. Ну типа совсем немного только на двух точках из 5, удобнее чем вязать. А он и спрашивает, а если это преднапряженная арматура? Ее визуально хир отличишь. А нам сказал, я тут на таких тупоголовых и расчитывал, все заложил с приличным запасом. adeges Повідомлень: 4633 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 21:29 adeges написав: shapo написав:

А некоторые технологические процессы ранее распространенные в СССР вообще исчезают,как,например, сварка на площадке которую заменила вязка арматуры. А некоторые технологические процессы ранее распространенные в СССР вообще исчезают,как,например, сварка на площадке которую заменила вязка арматуры.



Как сказал рабочим знакомый конструктор, который нам проектировал лестницу, приехав посмотреть на арматуру до заливки бетона - что, сваркой прихватывали. Ну типа совсем немного только на двух точках из 5, удобнее чем вязать. А он и спрашивает, а если это преднапряженная арматура? Ее визуально хир отличишь. А нам сказал, я тут на таких тупоголовых и расчитывал, все заложил с приличным запасом. Как сказал рабочим знакомый конструктор, который нам проектировал лестницу, приехав посмотреть на арматуру до заливки бетона - что, сваркой прихватывали. Ну типа совсем немного только на двух точках из 5, удобнее чем вязать. А он и спрашивает, а если это преднапряженная арматура? Ее визуально хир отличишь. А нам сказал, я тут на таких тупоголовых и расчитывал, все заложил с приличным запасом.



Он имел ,наверное,ввиду не преднапряженную арматуру которую обычно получают на заводах ЖБИ нагревом или механическим на площадках и это там довольно геморойный процесс,а термоупрочненную которая с 90-х заменила горячекатанную с переходом на европейские профиля ,но ещё иногда встречается в А400С Он имел ,наверное,ввиду не преднапряженную арматуру которую обычно получают на заводах ЖБИ нагревом или механическим на площадках и это там довольно геморойный процесс,а термоупрочненную которая с 90-х заменила горячекатанную с переходом на европейские профиля ,но ещё иногда встречается в А400С shapo Повідомлень: 5285 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 888 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 22:23 Сибарит написав: BIGor написав: За 1,5 доби чуваки (оператор машини + 2-3 робочих) за допомогою спеціальної насосної машини і дофіга міксерів залили фундамент. Раніше для цього треба було сотні людей і спеціальні технології. Думаю зараз моноліт дешевше будувати, ніж ті хати з кізяків і палок 100 років тому. За 1,5 доби чуваки (оператор машини + 2-3 робочих) за допомогою спеціальної насосної машини і дофіга міксерів залили фундамент. Раніше для цього треба було сотні людей і спеціальні технології. Думаю зараз моноліт дешевше будувати, ніж ті хати з кізяків і палок 100 років тому.

А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю. А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.

Це все ясно, що не дешево, але все йде до спрощення, здешевлення і пришвидшення. Стандарти життя виросли, але і побудова масового житла стала набагато простішою і дешевшою. Росте продуктивність праці, я от можу наприклад купити хороший холодильник з заробітної плати і не відчути навіть. А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник. Це все ясно, що не дешево, але все йде до спрощення, здешевлення і пришвидшення. Стандарти життя виросли, але і побудова масового житла стала набагато простішою і дешевшою. Росте продуктивність праці, я от можу наприклад купити хороший холодильник з заробітної плати і не відчути навіть. А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник. BIGor

Повідомлень: 10730 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1551 раз. Подякували: 1969 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 22:28 BIGor написав: А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник. А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник.

Помню я те посредственного качества холодильники. Проработал у нас лет 40 и был кому-то подарен во вполне рабочем состоянии 😁 Помню я те посредственного качества холодильники. Проработал у нас лет 40 и был кому-то подарен во вполне рабочем состоянии 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9658 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6540 раз. Подякували: 21818 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 22:31 Сибарит написав: BIGor написав: А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник. А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник.

Помню я те посредственного качества холодильники. Проработал у нас лет 40 и был кому-то подарен во вполне рабочем состоянии 😁 Помню я те посредственного качества холодильники. Проработал у нас лет 40 и был кому-то подарен во вполне рабочем состоянии 😁

E-енергоефективність. В них була нуляча. E-енергоефективність. В них була нуляча. BIGor

Повідомлень: 10730 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1551 раз. Подякували: 1969 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3407340834093410> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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