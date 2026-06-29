Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 3407340834093410 Додано: Пон 29 чер, 2026 22:31 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: BIGor написав: А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник. А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник.

Помню я те посредственного качества холодильники. Проработал у нас лет 40 и был кому-то подарен во вполне рабочем состоянии Помню я те посредственного качества холодильники. Проработал у нас лет 40 и был кому-то подарен во вполне рабочем состоянии Але жерли лєпєстрічества наче обігрівач Але жерли лєпєстрічества наче обігрівач Faceless

Модератор Повідомлень: 37907 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8333 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 22:34 Re: Еміграція, заробітчанство Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.

Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця Faceless

Модератор Повідомлень: 37907 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8333 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 22:49 https://youtu.be/2COhDZu8o-I?is=zNlTM6rpixTrEAAx yama Повідомлень: 5365 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9260 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 23:21 Faceless



Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця





Продуктових магазинів було на порядки менше також))

А ті що були, не мали такого асортименту.

«Стандарти життя» дійсно сильно змінились. Картопля (я про своє дитинство) була основним продуктом щоденного раціону. Мʼясо і риба не в таких кількостях, свіжі овочі і фрукти - лише в сезон були. Зараз все сильно інакше Продуктових магазинів було на порядки менше також))А ті що були, не мали такого асортименту.«Стандарти життя» дійсно сильно змінились. Картопля (я про своє дитинство) була основним продуктом щоденного раціону. Мʼясо і риба не в таких кількостях, свіжі овочі і фрукти - лише в сезон були. Зараз все сильно інакше Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19482 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2634 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 23:42 BIGor написав: Сибарит написав: BIGor написав: За 1,5 доби чуваки (оператор машини + 2-3 робочих) за допомогою спеціальної насосної машини і дофіга міксерів залили фундамент. Раніше для цього треба було сотні людей і спеціальні технології. Думаю зараз моноліт дешевше будувати, ніж ті хати з кізяків і палок 100 років тому. За 1,5 доби чуваки (оператор машини + 2-3 робочих) за допомогою спеціальної насосної машини і дофіга міксерів залили фундамент. Раніше для цього треба було сотні людей і спеціальні технології. Думаю зараз моноліт дешевше будувати, ніж ті хати з кізяків і палок 100 років тому.

А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю. А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.

Це все ясно, що не дешево, але все йде до спрощення, здешевлення і пришвидшення. Стандарти життя виросли, але і побудова масового житла стала набагато простішою і дешевшою. Це все ясно, що не дешево, але все йде до спрощення, здешевлення і пришвидшення. Стандарти життя виросли, але і побудова масового житла стала набагато простішою і дешевшою.

Откуда такая уверенность ?

Разве по скорости возведения может нынешние монолитное сравнится сравнится с сборным панельным домостроением?

Что касается цены,то корректное сравнение невозможно по той причине что в СССР цена не образовывалась,а назначалась,поэтому и приписки в строительстве были неизбежны ТК прорабу выкрутить смету на основании ЕНиР с привлечением ЕРЕР никак не получалось Откуда такая уверенность ?Разве по скорости возведения может нынешние монолитное сравнится сравнится с сборным панельным домостроением?Что касается цены,то корректное сравнение невозможно по той причине что в СССР цена не образовывалась,а назначалась,поэтому и приписки в строительстве были неизбежны ТК прорабу выкрутить смету на основании ЕНиР с привлечением ЕРЕР никак не получалось shapo Повідомлень: 5285 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 888 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2026 04:02 Faceless написав: Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.

Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця

Да, мы все сильно закушались 😁



По поводу прожорливости холодильника: FFE.

Нефиг экономить на спичках. Да, мы все сильно закушались 😁По поводу прожорливости холодильника: FFE.Нефиг экономить на спичках. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9658 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6540 раз. Подякували: 21818 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2026 04:47 Faceless написав: Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.

Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця

Треба менше їсти???? Треба менше їсти???? Frant

Повідомлень: 23392 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1863 раз. Подякували: 2613 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3407340834093410 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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