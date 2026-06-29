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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3407340834093410
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 22:31

Re: Еміграція, заробітчанство

Сибарит написав:
  BIGor написав:А моя бабуся відкладала 2 роки заробітну плату на посередньої якості холодильник.

Помню я те посредственного качества холодильники. Проработал у нас лет 40 и был кому-то подарен во вполне рабочем состоянии
Але жерли лєпєстрічества наче обігрівач
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 22:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.
Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 22:49

https://youtu.be/2COhDZu8o-I?is=zNlTM6rpixTrEAAx
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:21

Faceless

Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця


Продуктових магазинів було на порядки менше також))
А ті що були, не мали такого асортименту.
«Стандарти життя» дійсно сильно змінились. Картопля (я про своє дитинство) була основним продуктом щоденного раціону. Мʼясо і риба не в таких кількостях, свіжі овочі і фрукти - лише в сезон були. Зараз все сильно інакше
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:42

  BIGor написав:
  Сибарит написав:
  BIGor написав:За 1,5 доби чуваки (оператор машини + 2-3 робочих) за допомогою спеціальної насосної машини і дофіга міксерів залили фундамент. Раніше для цього треба було сотні людей і спеціальні технології. Думаю зараз моноліт дешевше будувати, ніж ті хати з кізяків і палок 100 років тому.

А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.

Це все ясно, що не дешево, але все йде до спрощення, здешевлення і пришвидшення. Стандарти життя виросли, але і побудова масового житла стала набагато простішою і дешевшою.

Откуда такая уверенность ?
Разве по скорости возведения может нынешние монолитное сравнится сравнится с сборным панельным домостроением?
Что касается цены,то корректное сравнение невозможно по той причине что в СССР цена не образовывалась,а назначалась,поэтому и приписки в строительстве были неизбежны ТК прорабу выкрутить смету на основании ЕНиР с привлечением ЕРЕР никак не получалось
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 04:02

  Faceless написав:Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.
Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця

Да, мы все сильно закушались 😁

По поводу прожорливости холодильника: FFE.
Нефиг экономить на спичках.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 04:47

  Faceless написав:Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.
Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця

Треба менше їсти????
Frant
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  #<1 ... 3407340834093410
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