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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 чер, 2026 23:21
Faceless
Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця
Продуктових магазинів було на порядки менше також))
А ті що були, не мали такого асортименту.
«Стандарти життя» дійсно сильно змінились. Картопля (я про своє дитинство) була основним продуктом щоденного раціону. Мʼясо і риба не в таких кількостях, свіжі овочі і фрукти - лише в сезон були. Зараз все сильно інакше
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Додано: Пон 29 чер, 2026 23:42
BIGor написав: Сибарит написав: BIGor написав:
За 1,5 доби чуваки (оператор машини + 2-3 робочих) за допомогою спеціальної насосної машини і дофіга міксерів залили фундамент. Раніше для цього треба було сотні людей і спеціальні технології. Думаю зараз моноліт дешевше будувати, ніж ті хати з кізяків і палок 100 років тому.
А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.
Це все ясно, що не дешево, але все йде до спрощення, здешевлення і пришвидшення. Стандарти життя виросли, але і побудова масового житла стала набагато простішою і дешевшою.
Откуда такая уверенность ?
Разве по скорости возведения может нынешние монолитное сравнится сравнится с сборным панельным домостроением?
Что касается цены,то корректное сравнение невозможно по той причине что в СССР цена не образовывалась,а назначалась,поэтому и приписки в строительстве были неизбежны ТК прорабу выкрутить смету на основании ЕНиР с привлечением ЕРЕР никак не получалось
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Додано: Вів 30 чер, 2026 04:02
Faceless написав:
Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.
Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця
Да, мы все сильно закушались 😁
По поводу прожорливости холодильника: FFE.
Нефиг экономить на спичках.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 04:47
Faceless написав:
Але що цікаво, що мені складно зрозуміти. У нас все дитинство був невеликий холодильник. І якось ніби його вистачало по обʼєму.
Зараз двометрова шафа, морозильна камера більше по обʼєму разів в 8, основна більша рази в чотири, але постійно не хватає місця
Треба менше їсти????
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Додано: Вів 30 чер, 2026 09:19
shapo написав: BIGor написав: Сибарит написав:
А сколько времени перед этим ушло на сборку опалубки и вязание арматуры? Это не так быстро и не так дёшево, как кажется стороннему наблюдателю.
Це все ясно, що не дешево, але все йде до спрощення, здешевлення і пришвидшення. Стандарти життя виросли, але і побудова масового житла стала набагато простішою і дешевшою.
Откуда такая уверенность ?
Разве по скорости возведения может нынешние монолитное сравнится сравнится с сборным панельным домостроением?
Что касается цены,то корректное сравнение невозможно по той причине что в СССР цена не образовывалась,а назначалась,поэтому и приписки в строительстве были неизбежны ТК прорабу выкрутить смету на основании ЕНиР с привлечением ЕРЕР никак не получалось
Cуть капалізма - заробляти більше грошей за менші витрати, тому будувати по найдешевшим оптимальним технологіям. Порівняння з СРСР все-таки не доречно, все-таки система цінностей.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 10:42
BIGor написав: shapo написав: BIGor написав:
Це все ясно, що не дешево, але все йде до спрощення, здешевлення і пришвидшення. Стандарти життя виросли, але і побудова масового житла стала набагато простішою і дешевшою.
Откуда такая уверенность ?
Разве по скорости возведения может нынешние монолитное сравнится сравнится с сборным панельным домостроением?
Что касается цены,то корректное сравнение невозможно по той причине что в СССР цена не образовывалась,а назначалась,поэтому и приписки в строительстве были неизбежны ТК прорабу выкрутить смету на основании ЕНиР с привлечением ЕРЕР никак не получалось
Cуть капалізма - заробляти більше грошей за менші витрати, тому будувати по найдешевшим оптимальним технологіям. Порівняння з СРСР все-таки не доречно, все-таки система цінностей.
Ну,во-первых,в СССР был не социализм ,а госкапитализм и деньги считали там тоже хотя основное были не деньги,а фонды которые распределяли согласно Госплану и министерствам.
Да и при так называемом капитализме прибыль получают от конкуренции в новых прорывных технологиях,а не в демпинге за счёт качества.
Во-вторых,речь идёт о технической стороне вопроса которая от измов не очень зависит
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:01
Faceless написав: Ой+ написав: Faceless написав:
Тобто, ви стверджуєте, що з 1970 року бідні і середній клас живуть все гірше і гірше?
А це не так?
Дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема їхній фундаментальний звіт «Under Pressure: The Squeezed Middle Class», оперує чіткими статистичними критеріями. ОЕСР визначає середній клас як домогосподарства, що заробляють від 75% до 200% від медіанного національного доходу.
1. Поляризація доходів («Ефект гантелі»)
Поляризація означає, що економіка країн ОЕСР дедалі менше генерує стабільних робочих місць із середнім доходом, натомість багатство концентрується на горі, а низькооплачувана нестабільна зайнятість росте на нижньому полюсі.
Стагнація доходів: За останні 30 років медіанні доходи середнього класу в країнах ОЕСР зростали в середньому на третину повільніше, ніж доходи найбагатших 10% населення. У деяких країнах реальні доходи середнього класу взагалі не зрушили з місця.
Втрата економічної ваги: Три десятиліття тому сукупний дохід усіх домогосподарств середнього класу в 4 рази перевищував сукупний дохід багатих верств (top-income). Сьогодні це співвідношення впало менше ніж до 3 разів. Центр економічної гравітації змістився.
Автоматизація праці: Традиційні робочі місця середньої кваліфікації (бухгалтери, адміністратори, промислові оператори) активно автоматизуються. Згідно зі звітом, кожен шостий працівник (близько 17%) із середнім доходом зараз перебуває на позиції з високим ризиком повної автоматизації.
2. Зміна порогу входу (Міжгенераційний розрив)
Вхідний бар'єр для того, щоб стати та залишатися частиною середнього класу, різко зріс для молодих поколінь. ОЕСР зафіксувала суттєву ерозію цього показника від покоління до покоління:
Бебі-бумери (нар. 1942–1964): Коли представники цього покоління перебували у віці 20+ років, 70% із них належали до середнього класу. Вони мали стабільну зайнятість і доступне за ціною житло.
Покоління Х (нар. 1965–1980): У віці 20+ років частка середнього класу серед них знизилася до 64%.
Міленіали (нар. 1981–1996): Лише 60% міленіалів у свої 20+ років змогли увійти до середнього класу.
Деградація освітнього ліфта: Раніше диплом вищої освіти автоматично гарантував квиток до середнього класу. Сьогодні, щоб мати середній дохід, вимоги до кваліфікації зросли: якщо 20 років тому лише третина працівників середнього класу займала висококваліфіковані (high-skilled) позиції, то зараз це вже 50%. Освіта коштує дорожче, але гарантує менше.
OECD (2019), "Under Pressure: The Squeezed Middle Class", OECD Publishing, Paris
OECD Job Polarisation and the Middle Class (WISE)
OECD Income Distribution Database (IDD)
Висновку що бідні і середній клас став жити гірше тут немає
загальний рівень підріс, тільки в одних (переважна більшість), скажімо на 9%, а в інших (топ 5%, згідно ЕШБ) в рази
P.S.
Якщо в СРСР після 1947 голод зник як явище, то СРСР став "людяний"?
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:07
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
В мене по батьковій лінії обоє його дідів поставили на ноги по 8 дітей
"поставили на ноги" це поняття відносне. Згадуючи власного діда, де в родині із 11 дітей до дорослого віку дожило 8, а житло від батьків отримав 1, то неможливо сказати, що вони "поставили на ноги" дітей
ЕШБ: "дав вудку" дітям, так що можна сказати що "поставив на ноги"
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:11
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Стандарти життя дійсно виросли,
В Україні - так, в США чи ЄС - вже давно стандарти життя не ростуть, вони там 50 років тому вже були високі
в Україні ще можна жити не тужити на $150 в місяць.
А ще років 30 тому, і на $30. Разів в 5 виросли, базові витрати ("на життя").
Але перед цим впали в рази (стандарти і витрати) у зв'язку із дезинтеграцією СРСР.
В ЄС чи США виросли менше, максимум в 2 рази, в абсолютних величинах, бо інфляція.
А у відносних, як приводили графік, в основній масі пересічених, на 9% за останні 50р.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:24
yama написав:
На початку відео старий експат в наколках (скоріш за все з пониженою соціальною відповідальністю) знімає таку ж аборигенку.
А що очікувалось?
Що стане багатим і здоровим?
Пройде духовні практики і набуде фінансової грамотності?
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