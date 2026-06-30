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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3408340934103411
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:58

Флаймен, а ти - середній клас?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 20:22

Третій сорт не брак

  Frant написав:Флаймен, а ти - середній клас?

«Посередній». Не «клас».
Hotab
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З нами з: 15.02.09
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