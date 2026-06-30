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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2026 20:22
Третій сорт не брак
Додано: Сер 01 лип, 2026 07:20
Цим текстом, пане Флаймане, здивували дуже сильно.
Ви особисто останні 1/4 свого життя активно доводили, що зростання цін та інфляція є можливою виключно в тих 197-и країнах світу, де ви особисто ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не побуваєте. Особливу увагу ви приділяли тим валютам, яких ніколи в житті не те що не заробляли, але і не бачили з відстані в 2000…3000 км, в останні 1/2 сторіччя не тримали в руках.
За точною статистикою: з ваших 431 710 повідомлень на форумі 331 710 присвячені саме цьому.
Ви якось визначайтеся: або хрестик зняти, або труси…
Додано: Сер 01 лип, 2026 07:31
для того, щоб їх зняти, їх треба мати)))) Що хрестик, що труси - коштують певну кількість грошових знаків. Аскетичне життя на 120 дол/міс не дає такої можливості: витрачати гроші на речі, без яких можна безболісно прожити
Любителям бідності, скромності, поміркованості та аскези - варто було би піти в монастир. Там, на низовому рівні, проповідується відмова від земних утіх і матеріальних багатств. Правда, свою нерухомість, всі ці підвали і нахалбуди в Єпенях - треба подарувати церкві - інакше в монастир не приймуть.
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