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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3408340934103411
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:58

Флаймен, а ти - середній клас?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 20:22

Третій сорт не брак

  Frant написав:Флаймен, а ти - середній клас?

«Посередній». Не «клас».
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 07:20

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Стандарти життя дійсно виросли,

В Україні - так, в США чи ЄС - вже давно стандарти життя не ростуть, вони там 50 років тому вже були високі

в Україні ще можна жити не тужити на $150 в місяць.
А ще років 30 тому, і на $30. Разів в 5 виросли, базові витрати ("на життя").
Але перед цим впали в рази (стандарти і витрати) у зв'язку із дезинтеграцією СРСР.
В ЄС чи США виросли менше, максимум в 2 рази, в абсолютних величинах, бо інфляція.
А у відносних, як приводили графік, в основній масі пересічених, на 9% за останні 50р.

Цим текстом, пане Флаймане, здивували дуже сильно.
Ви особисто останні 1/4 свого життя активно доводили, що зростання цін та інфляція є можливою виключно в тих 197-и країнах світу, де ви особисто ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не побуваєте. Особливу увагу ви приділяли тим валютам, яких ніколи в житті не те що не заробляли, але і не бачили з відстані в 2000…3000 км, в останні 1/2 сторіччя не тримали в руках.
За точною статистикою: з ваших 431 710 повідомлень на форумі 331 710 присвячені саме цьому.
Ви якось визначайтеся: або хрестик зняти, або труси…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 07:31

  akurt написав:якось визначайтеся: або хрестик зняти, або труси

для того, щоб їх зняти, їх треба мати)))) Що хрестик, що труси - коштують певну кількість грошових знаків. Аскетичне життя на 120 дол/міс не дає такої можливості: витрачати гроші на речі, без яких можна безболісно прожити

Любителям бідності, скромності, поміркованості та аскези - варто було би піти в монастир. Там, на низовому рівні, проповідується відмова від земних утіх і матеріальних багатств. Правда, свою нерухомість, всі ці підвали і нахалбуди в Єпенях - треба подарувати церкві - інакше в монастир не приймуть. :roll:
Frant
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  #<1 ... 3408340934103411
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