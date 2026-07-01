Еміграція, заробітчанство
News from UAE
Вчора трохи говорили з сусідом по Львову: він скинув відео, до росіянин жаліється, що даремно купив квартиру в Аланіі (Туреччина, десь 140 км від Анталії на схід).
Ну, добре що росіянин мучається і реально попав в халепу: купив квартиру в 2022 році, коли ціни підняли і росіяни, і наші українці, які рятувалися від війни.
Ажіотаж був страшний: десь до літа 2023 року я свою 2-к квартиру, куплену у вересні 2017 року за 50 000, міг би продати приблизно за 150 000$.
Хто брав «на хаях» - той реально влетів.
Я знаю випадки купівлі 2-к квартир і по 200 000$, і 3-к по 700 000$.
Так ось, наші люди, які в ці дні не один рік мешкають в ОАЕ, підтверджують таку тенденцію і для тієї дивної країни.
Так ось, сказали, що саме в 2022…2023 роках там шукали місце під сонцем і росіяни, і наші.
І на цінах на нерухомість нажилися Продавці так, що і не мріяли.
Зараз все змінилося: стагнація. Більше того: погляди людей змінилися під час іранської війни: наприклад в сусідній з його будинком хмарочос на його очах влучив іранський шахед.
Мій приятель сказав, що відчував себе так, наче він не в ОАЕ, а в Харкові, Миколаєві чи в Одесі.
До цього додав так: «в нас вже плюс 35, жити дуже не комфортно».
От блін, і де ж його краще в світі жити?
Як виявилося, і в Монако не дуже комфортно…