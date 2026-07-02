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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3408340934103411 Додано: Сер 01 лип, 2026 09:04 Еміграція, заробітчанство



News from UAE



Вчора трохи говорили з сусідом по Львову: він скинув відео, до росіянин жаліється, що даремно купив квартиру в Аланіі (Туреччина, десь 140 км від Анталії на схід).

Ну, добре що росіянин мучається і реально попав в халепу: купив квартиру в 2022 році, коли ціни підняли і росіяни, і наші українці, які рятувалися від війни.

Ажіотаж був страшний: десь до літа 2023 року я свою 2-к квартиру, куплену у вересні 2017 року за 50 000, міг би продати приблизно за 150 000$.

Хто брав «на хаях» - той реально влетів.

Я знаю випадки купівлі 2-к квартир і по 200 000$, і 3-к по 700 000$.



Так ось, наші люди, які в ці дні не один рік мешкають в ОАЕ, підтверджують таку тенденцію і для тієї дивної країни.

Так ось, сказали, що саме в 2022…2023 роках там шукали місце під сонцем і росіяни, і наші.

І на цінах на нерухомість нажилися Продавці так, що і не мріяли.

Зараз все змінилося: стагнація. Більше того: погляди людей змінилися під час іранської війни: наприклад в сусідній з його будинком хмарочос на його очах влучив іранський шахед.

Мій приятель сказав, що відчував себе так, наче він не в ОАЕ, а в Харкові, Миколаєві чи в Одесі.



До цього додав так: «в нас вже плюс 35, жити дуже не комфортно».

От блін, і де ж його краще в світі жити?

Як виявилося, і в Монако не дуже комфортно… akurt

Повідомлень: 12197 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4436 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 07:51 Re: Еміграція, заробітчанство В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років... Дюрі-бачі

Повідомлень: 6400 З нами з: 29.07.22 Подякував: 969 раз. Подякували: 682 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 08:00 Дюрі-бачі написав: В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років... В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років...



Та яке там самогубство - то ви в Європі не буваєте та не бачите: я там живу і бачу людей у віці як мінімум 75 років, а то і 85.

На роверах дорогами іздять діди з бородами - не жартую - до пасу.



Жінка ходить 4 рази на тиждень в спортивний зал на "Динамічну гімнастику" - 25 людей в групі - так там дядьки по 87 (!) років "планку" витворяють.



Альтернатиива: родина приятелів в Запоріжжі:

- чоловік співробітник університету - хворий такий, що цілодобово лежить і тільки 2 рази на тиждень ледве добирається до місця роботи "сіяти добре та вічне" наївним студентам.

- жінка - пів життя була в "комсомолі", а пів життя - "Перший відділ" (погодьтеся, не у мартена стояти). З лікарень не вилазить - ось була чергова операція. Все життя їли дешевий та смачний "сирний продукт" (виробляється без додавання молока та будь-яких природних компонентів - дуже популярна єжа в Запоріжжі);

- син - типу "програміст" (навчився сам в сараї батька) - весь перекошений, як горбун та хворий.



Так що там просто враховування РЕАЛЬНОСТІ, а не фантазій. Та яке там самогубство - то ви в Європі не буваєте та не бачите: я там живу і бачу людей у віці як мінімум 75 років, а то і 85.На роверах дорогами іздять діди з бородами - не жартую - до пасу.Жінка ходить 4 рази на тиждень в спортивний зал на "Динамічну гімнастику" - 25 людей в групі - так там дядьки по 87 (!) років "планку" витворяють.Альтернатиива: родина приятелів в Запоріжжі:- чоловік співробітник університету - хворий такий, що цілодобово лежить і тільки 2 рази на тиждень ледве добирається до місця роботи "сіяти добре та вічне" наївним студентам.- жінка - пів життя була в "комсомолі", а пів життя - "Перший відділ" (погодьтеся, не у мартена стояти). З лікарень не вилазить - ось була чергова операція. Все життя їли дешевий та смачний "сирний продукт" (виробляється без додавання молока та будь-яких природних компонентів - дуже популярна єжа в Запоріжжі);- син - типу "програміст" (навчився сам в сараї батька) - весь перекошений, як горбун та хворий.Так що там просто враховування РЕАЛЬНОСТІ, а не фантазій. Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2026 08:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12197 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4436 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 08:20 akurt написав: Так що там просто враховування РЕАЛЬНОСТІ, а не фантазій. Так що там просто враховування РЕАЛЬНОСТІ, а не фантазій. реальність не всім подобається. реальність не всім подобається. Frant

Повідомлень: 23395 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1864 раз. Подякували: 2614 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3408340934103411 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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