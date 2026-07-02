|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2026 09:04
Еміграція, заробітчанство
News from UAE
Вчора трохи говорили з сусідом по Львову: він скинув відео, до росіянин жаліється, що даремно купив квартиру в Аланіі (Туреччина, десь 140 км від Анталії на схід).
Ну, добре що росіянин мучається і реально попав в халепу: купив квартиру в 2022 році, коли ціни підняли і росіяни, і наші українці, які рятувалися від війни.
Ажіотаж був страшний: десь до літа 2023 року я свою 2-к квартиру, куплену у вересні 2017 року за 50 000, міг би продати приблизно за 150 000$.
Хто брав «на хаях» - той реально влетів.
Я знаю випадки купівлі 2-к квартир і по 200 000$, і 3-к по 700 000$.
Так ось, наші люди, які в ці дні не один рік мешкають в ОАЕ, підтверджують таку тенденцію і для тієї дивної країни.
Так ось, сказали, що саме в 2022…2023 роках там шукали місце під сонцем і росіяни, і наші.
І на цінах на нерухомість нажилися Продавці так, що і не мріяли.
Зараз все змінилося: стагнація. Більше того: погляди людей змінилися під час іранської війни: наприклад в сусідній з його будинком хмарочос на його очах влучив іранський шахед.
Мій приятель сказав, що відчував себе так, наче він не в ОАЕ, а в Харкові, Миколаєві чи в Одесі.
До цього додав так: «в нас вже плюс 35, жити дуже не комфортно».
От блін, і де ж його краще в світі жити?
Як виявилося, і в Монако не дуже комфортно…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 12197
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4436 раз.
- Подякували: 1577 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Чет 02 лип, 2026 07:51
В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 6400
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 02 лип, 2026 08:00
Дюрі-бачі написав:
В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років...
Та яке там самогубство - то ви в Європі не буваєте та не бачите: я там живу і бачу людей у віці як мінімум 75 років, а то і 85.
На роверах дорогами іздять діди з бородами - не жартую - до пасу.
Жінка ходить 4 рази на тиждень в спортивний зал на "Динамічну гімнастику" - 25 людей в групі - так там дядьки по 87 (!) років "планку" витворяють.
Альтернатиива: родина приятелів в Запоріжжі:
- чоловік співробітник університету - хворий такий, що цілодобово лежить і тільки 2 рази на тиждень ледве добирається до місця роботи "сіяти добре та вічне" наївним студентам.
- жінка - пів життя була в "комсомолі", а пів життя - "Перший відділ" (погодьтеся, не у мартена стояти). З лікарень не вилазить - ось була чергова операція. Все життя їли дешевий та смачний "сирний продукт" (виробляється без додавання молока та будь-яких природних компонентів - дуже популярна єжа в Запоріжжі);
- син - типу "програміст" (навчився сам в сараї батька) - весь перекошений, як горбун та хворий.
Так що там просто враховування РЕАЛЬНОСТІ, а не фантазій.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 02 лип, 2026 08:30, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 12197
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4436 раз.
- Подякували: 1577 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Чет 02 лип, 2026 08:20
akurt написав:
Так що там просто враховування РЕАЛЬНОСТІ, а не фантазій.
реальність не всім подобається.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23395
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1864 раз.
- Подякували: 2614 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|