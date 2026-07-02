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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2026 09:04
Еміграція, заробітчанство
News from UAE
Вчора трохи говорили з сусідом по Львову: він скинув відео, до росіянин жаліється, що даремно купив квартиру в Аланіі (Туреччина, десь 140 км від Анталії на схід).
Ну, добре що росіянин мучається і реально попав в халепу: купив квартиру в 2022 році, коли ціни підняли і росіяни, і наші українці, які рятувалися від війни.
Ажіотаж був страшний: десь до літа 2023 року я свою 2-к квартиру, куплену у вересні 2017 року за 50 000, міг би продати приблизно за 150 000$.
Хто брав «на хаях» - той реально влетів.
Я знаю випадки купівлі 2-к квартир і по 200 000$, і 3-к по 700 000$.
Так ось, наші люди, які в ці дні не один рік мешкають в ОАЕ, підтверджують таку тенденцію і для тієї дивної країни.
Так ось, сказали, що саме в 2022…2023 роках там шукали місце під сонцем і росіяни, і наші.
І на цінах на нерухомість нажилися Продавці так, що і не мріяли.
Зараз все змінилося: стагнація. Більше того: погляди людей змінилися під час іранської війни: наприклад в сусідній з його будинком хмарочос на його очах влучив іранський шахед.
Мій приятель сказав, що відчував себе так, наче він не в ОАЕ, а в Харкові, Миколаєві чи в Одесі.
До цього додав так: «в нас вже плюс 35, жити дуже не комфортно».
От блін, і де ж його краще в світі жити?
Як виявилося, і в Монако не дуже комфортно…
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akurt
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Додано: Чет 02 лип, 2026 07:51
В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 02 лип, 2026 08:00
Дюрі-бачі написав:
В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років...
Та яке там самогубство - то ви в Європі не буваєте та не бачите: я там живу і бачу людей у віці як мінімум 75 років, а то і 85.
На роверах дорогами іздять діди з бородами - не жартую - до пасу.
Жінка ходить 4 рази на тиждень в спортивний зал на "Динамічну гімнастику" - 25 людей в групі - так там дядьки по 87 (!) років "планку" витворяють.
Альтернатиива: родина приятелів в Запоріжжі:
- чоловік співробітник університету - хворий такий, що цілодобово лежить і тільки 2 рази на тиждень ледве добирається до місця роботи "сіяти добре та вічне" наївним студентам.
- жінка - пів життя була в "комсомолі", а пів життя - "Перший відділ" (погодьтеся, не у мартена стояти). З лікарень не вилазить - ось була чергова операція. Все життя їли дешевий та смачний "сирний продукт" (виробляється без додавання молока та будь-яких природних компонентів - дуже популярна єжа в Запоріжжі);
- син - типу "програміст" (навчився сам в сараї батька) - весь перекошений, як горбун та хворий.
Так що там просто враховування РЕАЛЬНОСТІ, а не фантазій.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 02 лип, 2026 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 11:37
Еміграція, заробітчанство
News from Spain
Вдумайтеся в історично знамениту фразу:
«Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону…»
Саме таким в давнину був вектор руху наших людей…
Сьогодні, плаваючі в теплому Середземному морі в Анталії, слухав сповідь нашого українця про Іспанію…
Сповідь сувора. Прожила родина українців рівно 1 рік.
Послухали дописувачів на цьому форумі про те, що жити краще в оренді, тобто бути класичним гидомирним квартирантом.
Основна задача якого носити щомісячно в дзьобику гроші орендодавцю.
Не дай Боже купити само в житло десь в світі.
Ну в підлягає людина, яка купить житло спалюванню живцем.
Це доведено точно в неодноразово на цій гілці.
Так ось після року в Іспанії:
- третина прибутку - оренда;
- третина поиьутку - податки;
- ціни на досуг дуже високі;
- ще й «докторів» та «інженерів» з кожним днем все більше…
- І Санчес захотів пів мільйона взагалі легалізувати…
- сорношкірому щоб легалізуватися треба просто доказати, що він 5 місяців в Іспанії прожив. А білому по висококваліфікованій роботі показати мінімум 2800 євро зарплатні тільки на себе і ще документів зібрати на 2-3 тисячі євро…
Людина сказала «пас».
Буде виіжджати з Іспанії…
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Додано: Чет 02 лип, 2026 12:08
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from Spain
Вдумайтеся в історично знамениту фразу:
«Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону…»
Саме таким в давнину був вектор руху наших людей…
Сьогодні, плаваючі в теплому Середземному морі в Анталії, слухав сповідь нашого українця про Іспанію…
Сповідь сувора. Прожила родина українців рівно 1 рік.
Послухали дописувачів на цьому форумі про те, що жити краще в оренді, тобто бути класичним гидомирним квартирантом.
Основна задача якого носити щомісячно в дзьобику гроші орендодавцю.
Не дай Боже купити само в житло десь в світі.
Ну в підлягає людина, яка купить житло спалюванню живцем.
Це доведено точно в неодноразово на цій гілці.
Так ось після року в Іспанії:
- третина прибутку - оренда;
- третина поиьутку - податки;
- ціни на досуг дуже високі;
- ще й «докторів» та «інженерів» з кожним днем все більше…
- І Санчес захотів пів мільйона взагалі легалізувати…
- сорношкірому щоб легалізуватися треба просто доказати, що він 5 місяців в Іспанії прожив. А білому по висококваліфікованій роботі показати мінімум 2800 євро зарплатні тільки на себе і ще документів зібрати на 2-3 тисячі євро…
Людина сказала «пас».
Буде виіжджати з Іспанії…
-
Устаревшая инфа. С конца июня для украинцев легализация доступна если прожил хотя бы 1 год. Просто имей работу хотя бы с мин зп. 2800 это про номада, который уже для украинцев не актуальный.
Сбор доков для легализации впринципе бесплатный кроме переводов, но там максимум 300евро за все (если без украинцев-помогаторов, те конечно могут и на 2000евро поиметь).
1/3 аренда и 1/3 налоги не могут быть одновременно.
При средней аренде 1000евро зп получается 3000евро, с которой будет максимум 20% налогов.
А если налоги 30%, так это и зп уже под 7000евро, но тогда аренда будет на уровне 15% от зп. Так что математика слегка не сходится.
Дорогой досуг... Ну хз, смотря с чем сравнивать. 25евро с взрослого в ресторане это дорого или дешево? Для Украины мб дорого, для Англии почти бесплатно. То же самое и остальное - в среднем по Европе если сравнивать с Англией/Германией/Францией - у нас дешевле. Если сравнивать с Украиной/Болгарией/Молдовой, то конечно у нас скорей всего будет дороже.
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slonomag
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Додано: Чет 02 лип, 2026 12:10
Хачю в анталию
Çiğ кёфте и искендер кебабас лахманджуном поесть
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барабашов
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Додано: Чет 02 лип, 2026 12:44
Дякую, пане Slonomag, за чудовий коментар.
Розмова реально сьогодні під час плавання в теплому морі.
Скажу відверто, що людина мене СИЛЬНО здивувала такою сповіддю...
Звісно, кожен має свою думку. Мені ваша звіт/думка подобається більше.
Там ще цікавіше є деталі - але я не все можу розказувати - справи приватні.
Людина експериментує: прожила 1 рік в Польщі, потім 1 рік в Іспанії...
Так ось виникає питання про те, що далі.
На цю тему я висловив таку думку: чутки про те, що зараз все дорого в Туреччині - неправдиві.
Я порівнюю з Францією, мої друзі (зараз в гостях) - з Україною.
Єдине, що значно дешевше в Украіні - це м"ясо - яке невідомо звідки береться в колосальних масштабах - все інше програє і якістю, і цінами.
Наприклад, я вчора купував творог жирний по 170 гривень кіло - в Україні мої гості купують по 200.
Цигарки купують мої гості по 160 гривень в Україні і по 110-120 в Анталії.
Весь час скаржаться на якість товарів... Не знаю, чи правда, я не живу в Україні вже доволі довгий час...
У порівняні з Францією: для мене ціни в Анталії виглядають лояльними та трохи нижчими, ніж у Франції.
Ще більша позитивна (!) різниця в бік овочів та фруктів. У Франції я ніяк не звикну до огірків довжиною майже 1 метр по 1 - 1,5 євро за штуку. Тут в Анталії хоч огірочки класні - як від бабусі. А які чудові помідори - просто казка!!!!
Неймовірно низькі ціни на рибу в Анталії - можна тільки рибою харчуватися: лосось турецький дешевше за 4 євро кіло, лосось норвезький (стейки) - дешевше за 10 євро кіло. Це реально приємно дивує. У Франції все це дорожче в 3 рази...
Додати ціни на бензин в Туреччині: А95 по 64...65 лір/гривень літр.
Так ось виникає питання про те, що далі.
На мою думку - якщо ти можеш працювати віддалено - то Анталія - хороше місце для проживання. Даром нічого немає, але лояльне відношення до тебе та лояльні ціни гарантовано.
Та родина зараз ретельно думає що робити далі, куди податися...
Звісно, я НЕ пропонував їм те, про що тут написано найбільшу кількість повідомлень мрійниками - Філіппіни.
Але поговорити з нашим спільним знайомим, якй вже 1/2 року мешкають в Таїланді - порекомендував.
Далі буде. Мабуть...
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akurt
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Додано: Чет 02 лип, 2026 12:51
барабашов написав:
Хачю в анталию
Çiğ кёфте и искендер кебабас лахманджуном поесть
Навіщо нам ця інформація про твої нереалізовані бажання? Грошей не дамо!
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Додано: Чет 02 лип, 2026 12:58
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from Spain
Вдумайтеся в історично знамениту фразу:
«Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону…»
Саме таким в давнину був вектор руху наших людей…
Сьогодні, плаваючі в теплому Середземному морі в Анталії, слухав сповідь нашого українця про Іспанію…
Сповідь сувора. Прожила родина українців рівно 1 рік.
Послухали дописувачів на цьому форумі про те, що жити краще в оренді, тобто бути класичним гидомирним квартирантом.
Основна задача якого носити щомісячно в дзьобику гроші орендодавцю.
Не дай Боже купити само в житло десь в світі.
Ну в підлягає людина, яка купить житло спалюванню живцем.
Це доведено точно в неодноразово на цій гілці.
Так ось після року в Іспанії:
- третина прибутку - оренда;
- третина поиьутку - податки;
- ціни на досуг дуже високі;
- ще й «докторів» та «інженерів» з кожним днем все більше…
- І Санчес захотів пів мільйона взагалі легалізувати…
- сорношкірому щоб легалізуватися треба просто доказати, що він 5 місяців в Іспанії прожив. А білому по висококваліфікованій роботі показати мінімум 2800 євро зарплатні тільки на себе і ще документів зібрати на 2-3 тисячі євро…
Людина сказала «пас».
Буде виіжджати з Іспанії…
-
Доволі справедливий допис. Далі, якщо на захід
то або Португалія або Новий Світ.
Питання конкуренції з мігрантами з ЛАТАМ думаю актуальне, але для робітників без кваліфікації. Для ІТ тут думаю немає конкуренції.
До громадянства в Іспанії білій людині всі 10 років як я знаю. Теж не густо.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 13:09
BIGor
Швидких європейських громадянств зараз начебто нема. Але в чому проблема його очікувати з ВНЖ (ПМЖ)? Це ж не тягар нести всі ці 10 років.. хоча відносно мене , цей термін взагалі мчить до перевернутої вісімки. Адже я не можу виконувати вимогу «відсутній не більше 30 днів на рік» , щоб ВНЖ саме продовжувати, а не отримувати щороку знову.
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