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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3409341034113412> Додано: Сер 01 лип, 2026 09:04 Еміграція, заробітчанство



News from UAE



Вчора трохи говорили з сусідом по Львову: він скинув відео, до росіянин жаліється, що даремно купив квартиру в Аланіі (Туреччина, десь 140 км від Анталії на схід).

Ну, добре що росіянин мучається і реально попав в халепу: купив квартиру в 2022 році, коли ціни підняли і росіяни, і наші українці, які рятувалися від війни.

Ажіотаж був страшний: десь до літа 2023 року я свою 2-к квартиру, куплену у вересні 2017 року за 50 000, міг би продати приблизно за 150 000$.

Хто брав «на хаях» - той реально влетів.

Я знаю випадки купівлі 2-к квартир і по 200 000$, і 3-к по 700 000$.



Так ось, наші люди, які в ці дні не один рік мешкають в ОАЕ, підтверджують таку тенденцію і для тієї дивної країни.

Так ось, сказали, що саме в 2022…2023 роках там шукали місце під сонцем і росіяни, і наші.

І на цінах на нерухомість нажилися Продавці так, що і не мріяли.

Зараз все змінилося: стагнація. Більше того: погляди людей змінилися під час іранської війни: наприклад в сусідній з його будинком хмарочос на його очах влучив іранський шахед.

Мій приятель сказав, що відчував себе так, наче він не в ОАЕ, а в Харкові, Миколаєві чи в Одесі.



До цього додав так: «в нас вже плюс 35, жити дуже не комфортно».

От блін, і де ж його краще в світі жити?

Як виявилося, і в Монако не дуже комфортно… akurt

Повідомлень: 12199 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4437 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 07:51 Re: Еміграція, заробітчанство В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років... Дюрі-бачі

Повідомлень: 6400 З нами з: 29.07.22 Подякував: 969 раз. Подякували: 682 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 08:00 Дюрі-бачі написав: В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років... В Германії, схоже, Мерц підписав політичне самогубство і запускає пенсійну реформу, де +2% зборів в накопичувальний фонд і вік виходу на пенсію росте до 70 років...



Та яке там самогубство - то ви в Європі не буваєте та не бачите: я там живу і бачу людей у віці як мінімум 75 років, а то і 85.

На роверах дорогами іздять діди з бородами - не жартую - до пасу.



Жінка ходить 4 рази на тиждень в спортивний зал на "Динамічну гімнастику" - 25 людей в групі - так там дядьки по 87 (!) років "планку" витворяють.



Альтернатиива: родина приятелів в Запоріжжі:

- чоловік співробітник університету - хворий такий, що цілодобово лежить і тільки 2 рази на тиждень ледве добирається до місця роботи "сіяти добре та вічне" наївним студентам.

- жінка - пів життя була в "комсомолі", а пів життя - "Перший відділ" (погодьтеся, не у мартена стояти). З лікарень не вилазить - ось була чергова операція. Все життя їли дешевий та смачний "сирний продукт" (виробляється без додавання молока та будь-яких природних компонентів - дуже популярна єжа в Запоріжжі);

- син - типу "програміст" (навчився сам в сараї батька) - весь перекошений, як горбун та хворий.



Так що там просто враховування РЕАЛЬНОСТІ, а не фантазій. Та яке там самогубство - то ви в Європі не буваєте та не бачите: я там живу і бачу людей у віці як мінімум 75 років, а то і 85.На роверах дорогами іздять діди з бородами - не жартую - до пасу.Жінка ходить 4 рази на тиждень в спортивний зал на "Динамічну гімнастику" - 25 людей в групі - так там дядьки по 87 (!) років "планку" витворяють.Альтернатиива: родина приятелів в Запоріжжі:- чоловік співробітник університету - хворий такий, що цілодобово лежить і тільки 2 рази на тиждень ледве добирається до місця роботи "сіяти добре та вічне" наївним студентам.- жінка - пів життя була в "комсомолі", а пів життя - "Перший відділ" (погодьтеся, не у мартена стояти). З лікарень не вилазить - ось була чергова операція. Все життя їли дешевий та смачний "сирний продукт" (виробляється без додавання молока та будь-яких природних компонентів - дуже популярна єжа в Запоріжжі);- син - типу "програміст" (навчився сам в сараї батька) - весь перекошений, як горбун та хворий.Так що там просто враховування РЕАЛЬНОСТІ, а не фантазій. Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2026 08:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12199 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4437 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 11:37 Еміграція, заробітчанство



News from Spain



Вдумайтеся в історично знамениту фразу:

«Дан приказ: ему — на запад,

Ей — в другую сторону…»



Саме таким в давнину був вектор руху наших людей…



Сьогодні, плаваючі в теплому Середземному морі в Анталії, слухав сповідь нашого українця про Іспанію…

Сповідь сувора. Прожила родина українців рівно 1 рік.

Послухали дописувачів на цьому форумі про те, що жити краще в оренді, тобто бути класичним гидомирним квартирантом.

Основна задача якого носити щомісячно в дзьобику гроші орендодавцю.

Не дай Боже купити само в житло десь в світі.

Ну в підлягає людина, яка купить житло спалюванню живцем.

Це доведено точно в неодноразово на цій гілці.



Так ось після року в Іспанії:

- третина прибутку - оренда;

- третина поиьутку - податки;

- ціни на досуг дуже високі;

- ще й «докторів» та «інженерів» з кожним днем все більше…

- І Санчес захотів пів мільйона взагалі легалізувати…

- сорношкірому щоб легалізуватися треба просто доказати, що він 5 місяців в Іспанії прожив. А білому по висококваліфікованій роботі показати мінімум 2800 євро зарплатні тільки на себе і ще документів зібрати на 2-3 тисячі євро…



Людина сказала «пас».

Буде виіжджати з Іспанії…



- akurt

Повідомлень: 12199 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4437 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 2 2 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 12:08 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Spain



Вдумайтеся в історично знамениту фразу:

«Дан приказ: ему — на запад,

Ей — в другую сторону…»



Саме таким в давнину був вектор руху наших людей…



Сьогодні, плаваючі в теплому Середземному морі в Анталії, слухав сповідь нашого українця про Іспанію…

Сповідь сувора. Прожила родина українців рівно 1 рік.

Послухали дописувачів на цьому форумі про те, що жити краще в оренді, тобто бути класичним гидомирним квартирантом.

Основна задача якого носити щомісячно в дзьобику гроші орендодавцю.

Не дай Боже купити само в житло десь в світі.

Ну в підлягає людина, яка купить житло спалюванню живцем.

Це доведено точно в неодноразово на цій гілці.



Так ось після року в Іспанії:

- третина прибутку - оренда;

- третина поиьутку - податки;

- ціни на досуг дуже високі;

- ще й «докторів» та «інженерів» з кожним днем все більше…

- І Санчес захотів пів мільйона взагалі легалізувати…

- сорношкірому щоб легалізуватися треба просто доказати, що він 5 місяців в Іспанії прожив. А білому по висококваліфікованій роботі показати мінімум 2800 євро зарплатні тільки на себе і ще документів зібрати на 2-3 тисячі євро…



Людина сказала «пас».

Буде виіжджати з Іспанії…



- Еміграція, заробітчанствоNews from SpainВдумайтеся в історично знамениту фразу:«Дан приказ: ему —Ей — в другую сторону…»Саме таким в давнину був вектор руху наших людей…Сьогодні, плаваючі в теплому Середземному морі в Анталії, слухав сповідь нашого українця про Іспанію…Сповідь сувора. Прожила родина українців рівно 1 рік.Послухали дописувачів на цьому форумі про те, що жити краще в оренді, тобто бути класичним гидомирним квартирантом.Основна задача якого носити щомісячно в дзьобику гроші орендодавцю.Не дай Боже купити само в житло десь в світі.Ну в підлягає людина, яка купить житло спалюванню живцем.Це доведено точно в неодноразово на цій гілці.Так ось після року в Іспанії:- третина прибутку - оренда;- третина поиьутку - податки;- ціни на досуг дуже високі;- ще й «докторів» та «інженерів» з кожним днем все більше…- І Санчес захотів пів мільйона взагалі легалізувати…- сорношкірому щоб легалізуватися треба просто доказати, що він 5 місяців в Іспанії прожив. А білому по висококваліфікованій роботі показати мінімум 2800 євро зарплатні тільки на себе і ще документів зібрати на 2-3 тисячі євро…Людина сказала «пас».Буде виіжджати з Іспанії…

Устаревшая инфа. С конца июня для украинцев легализация доступна если прожил хотя бы 1 год. Просто имей работу хотя бы с мин зп. 2800 это про номада, который уже для украинцев не актуальный.



Сбор доков для легализации впринципе бесплатный кроме переводов, но там максимум 300евро за все (если без украинцев-помогаторов, те конечно могут и на 2000евро поиметь).



1/3 аренда и 1/3 налоги не могут быть одновременно.



При средней аренде 1000евро зп получается 3000евро, с которой будет максимум 20% налогов.



А если налоги 30%, так это и зп уже под 7000евро, но тогда аренда будет на уровне 15% от зп. Так что математика слегка не сходится.



Дорогой досуг... Ну хз, смотря с чем сравнивать. 25евро с взрослого в ресторане это дорого или дешево? Для Украины мб дорого, для Англии почти бесплатно. То же самое и остальное - в среднем по Европе если сравнивать с Англией/Германией/Францией - у нас дешевле. Если сравнивать с Украиной/Болгарией/Молдовой, то конечно у нас скорей всего будет дороже. Устаревшая инфа. С конца июня для украинцев легализация доступна если прожил хотя бы 1 год. Просто имей работу хотя бы с мин зп. 2800 это про номада, который уже для украинцев не актуальный.Сбор доков для легализации впринципе бесплатный кроме переводов, но там максимум 300евро за все (если без украинцев-помогаторов, те конечно могут и на 2000евро поиметь).1/3 аренда и 1/3 налоги не могут быть одновременно.При средней аренде 1000евро зп получается 3000евро, с которой будет максимум 20% налогов.А если налоги 30%, так это и зп уже под 7000евро, но тогда аренда будет на уровне 15% от зп. Так что математика слегка не сходится.Дорогой досуг... Ну хз, смотря с чем сравнивать. 25евро с взрослого в ресторане это дорого или дешево? Для Украины мб дорого, для Англии почти бесплатно. То же самое и остальное - в среднем по Европе если сравнивать с Англией/Германией/Францией - у нас дешевле. Если сравнивать с Украиной/Болгарией/Молдовой, то конечно у нас скорей всего будет дороже. slonomag Повідомлень: 814 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 227 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 12:10 Re: Еміграція, заробітчанство Хачю в анталию

Çiğ кёфте и искендер кебабас лахманджуном поесть барабашов

Повідомлень: 5996 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 12:44 Дякую, пане Slonomag, за чудовий коментар.

Розмова реально сьогодні під час плавання в теплому морі.

Скажу відверто, що людина мене СИЛЬНО здивувала такою сповіддю...

Звісно, кожен має свою думку. Мені ваша звіт/думка подобається більше.



Там ще цікавіше є деталі - але я не все можу розказувати - справи приватні.

Людина експериментує: прожила 1 рік в Польщі, потім 1 рік в Іспанії...



Так ось виникає питання про те, що далі.



На цю тему я висловив таку думку: чутки про те, що зараз все дорого в Туреччині - неправдиві.

Я порівнюю з Францією, мої друзі (зараз в гостях) - з Україною.

Єдине, що значно дешевше в Украіні - це м"ясо - яке невідомо звідки береться в колосальних масштабах - все інше програє і якістю, і цінами.

Наприклад, я вчора купував творог жирний по 170 гривень кіло - в Україні мої гості купують по 200.

Цигарки купують мої гості по 160 гривень в Україні і по 110-120 в Анталії.

Весь час скаржаться на якість товарів... Не знаю, чи правда, я не живу в Україні вже доволі довгий час...



У порівняні з Францією: для мене ціни в Анталії виглядають лояльними та трохи нижчими, ніж у Франції.

Ще більша позитивна (!) різниця в бік овочів та фруктів. У Франції я ніяк не звикну до огірків довжиною майже 1 метр по 1 - 1,5 євро за штуку. Тут в Анталії хоч огірочки класні - як від бабусі. А які чудові помідори - просто казка!!!!

Неймовірно низькі ціни на рибу в Анталії - можна тільки рибою харчуватися: лосось турецький дешевше за 4 євро кіло, лосось норвезький (стейки) - дешевше за 10 євро кіло. Це реально приємно дивує. У Франції все це дорожче в 3 рази...

Додати ціни на бензин в Туреччині: А95 по 64...65 лір/гривень літр.



Так ось виникає питання про те, що далі.

На мою думку - якщо ти можеш працювати віддалено - то Анталія - хороше місце для проживання. Даром нічого немає, але лояльне відношення до тебе та лояльні ціни гарантовано.



Та родина зараз ретельно думає що робити далі, куди податися...



Звісно, я НЕ пропонував їм те, про що тут написано найбільшу кількість повідомлень мрійниками - Філіппіни.

Але поговорити з нашим спільним знайомим, якй вже 1/2 року мешкають в Таїланді - порекомендував.

Далі буде. Мабуть... akurt

Повідомлень: 12199 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4437 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 12:51 барабашов написав: Хачю в анталию

Çiğ кёфте и искендер кебабас лахманджуном поесть Хачю в анталиюÇiğ кёфте и искендер кебабас лахманджуном поесть

Навіщо нам ця інформація про твої нереалізовані бажання? Грошей не дамо! Навіщо нам ця інформація про твої нереалізовані бажання? Грошей не дамо! Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19503 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2635 раз. Профіль 7 8 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 12:58 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Spain



Вдумайтеся в історично знамениту фразу:

«Дан приказ: ему — на запад,

Ей — в другую сторону…»



Саме таким в давнину був вектор руху наших людей…



Сьогодні, плаваючі в теплому Середземному морі в Анталії, слухав сповідь нашого українця про Іспанію…

Сповідь сувора. Прожила родина українців рівно 1 рік.

Послухали дописувачів на цьому форумі про те, що жити краще в оренді, тобто бути класичним гидомирним квартирантом.

Основна задача якого носити щомісячно в дзьобику гроші орендодавцю.

Не дай Боже купити само в житло десь в світі.

Ну в підлягає людина, яка купить житло спалюванню живцем.

Це доведено точно в неодноразово на цій гілці.



Так ось після року в Іспанії:

- третина прибутку - оренда;

- третина поиьутку - податки;

- ціни на досуг дуже високі;

- ще й «докторів» та «інженерів» з кожним днем все більше…

- І Санчес захотів пів мільйона взагалі легалізувати…

- сорношкірому щоб легалізуватися треба просто доказати, що він 5 місяців в Іспанії прожив. А білому по висококваліфікованій роботі показати мінімум 2800 євро зарплатні тільки на себе і ще документів зібрати на 2-3 тисячі євро…



Людина сказала «пас».

Буде виіжджати з Іспанії…



- Еміграція, заробітчанствоNews from SpainВдумайтеся в історично знамениту фразу:«Дан приказ: ему —Ей — в другую сторону…»Саме таким в давнину був вектор руху наших людей…Сьогодні, плаваючі в теплому Середземному морі в Анталії, слухав сповідь нашого українця про Іспанію…Сповідь сувора. Прожила родина українців рівно 1 рік.Послухали дописувачів на цьому форумі про те, що жити краще в оренді, тобто бути класичним гидомирним квартирантом.Основна задача якого носити щомісячно в дзьобику гроші орендодавцю.Не дай Боже купити само в житло десь в світі.Ну в підлягає людина, яка купить житло спалюванню живцем.Це доведено точно в неодноразово на цій гілці.Так ось після року в Іспанії:- третина прибутку - оренда;- третина поиьутку - податки;- ціни на досуг дуже високі;- ще й «докторів» та «інженерів» з кожним днем все більше…- І Санчес захотів пів мільйона взагалі легалізувати…- сорношкірому щоб легалізуватися треба просто доказати, що він 5 місяців в Іспанії прожив. А білому по висококваліфікованій роботі показати мінімум 2800 євро зарплатні тільки на себе і ще документів зібрати на 2-3 тисячі євро…Людина сказала «пас».Буде виіжджати з Іспанії…

Доволі справедливий допис. Далі, якщо на захід то або Португалія або Новий Світ.



Питання конкуренції з мігрантами з ЛАТАМ думаю актуальне, але для робітників без кваліфікації. Для ІТ тут думаю немає конкуренції.



До громадянства в Іспанії білій людині всі 10 років як я знаю. Теж не густо. Доволі справедливий допис. Далі, якщото або Португалія або Новий Світ.Питання конкуренції з мігрантами з ЛАТАМ думаю актуальне, але для робітників без кваліфікації. Для ІТ тут думаю немає конкуренції.До громадянства в Іспанії білій людині всі 10 років як я знаю. Теж не густо. BIGor

Повідомлень: 10740 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1552 раз. Подякували: 1970 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 13:09 BIGor

Швидких європейських громадянств зараз начебто нема. Але в чому проблема його очікувати з ВНЖ (ПМЖ)? Це ж не тягар нести всі ці 10 років.. хоча відносно мене , цей термін взагалі мчить до перевернутої вісімки. Адже я не можу виконувати вимогу «відсутній не більше 30 днів на рік» , щоб ВНЖ саме продовжувати, а не отримувати щороку знову. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19503 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2635 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3409341034113412> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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