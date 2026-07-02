Додано: Чет 02 лип, 2026 15:19

В тому відео про «Турция. Как раньше не будет…» суміш правди та неправди.



Вид на прожиття видають без проблем - на 2 роки.

Просто Вид на прожиття є різний: з правом на подальше отримання громадянства, і без такого права.



Для українців немає ніяких обмежень, звʼязаних з ціною нерухомості в 200 000$, а ось для росіянців - є. Вони дуже незадоволені.

Тобто: є Вид на прожиття «туристичний» (зовні вони однакові, відрізняються однією буквою в одній графі на звороті) - його отримують за фактом володіння будь-якою нерухомістю або за фактом оренди квартири.

А є Вид на прожиття за фактом володіння нерухомістю, а не її оренди. Такий дає право отримати через 5 років громадянство.



Так ось є стара норма (введена здається в листопаді 2022 року коли був страшний ажіотаж) щодо тих 200 000$ - і не менше - ціни нерухомості - вона діє для росіян, та не діє (!) для українців.

Тобто українець може отримати Вид на прожиття в будь-якому (тепер відкрили для іноземців всі раніше «закриті для поселення іноземців» мікрорайони) мікрорайоні та за будь-якою (!) ціною.



Нормальну квартиру дараз можна купити:

- за критерієм «ЛЛЛ» тобто оптимальне співвідношення «ціна/якість/розташування» - 2-к (1+1) - за 120 000$ з торгом.

- якщо не сильно звертати на цей критерій увагу, то можна взяти 3-к в непоганому місці за 100 000$…100 000€. Можливо, це буде перший поверх (тут він має нумерацію «0» та вважається «поганим».)

- зовсім у віддаленому районі можна взяти 4-к (!) площею в 150 кв.м за 70 000$. Звісно, сусіди у вас будуть якщо і не бомжі, то із числа бідних людей. Але жити можна.



Щодо цін: дійсно, в Туреччині відбулося свого роду «економічне чудо»: країна майже повністю поступово перейшла на європейські ціни і перетворилася із країни, де все було якщо і не безоплатно, то даром, на країну з середніми європейськими цінами.

Свого роду це мудро: чому європеєць приіхав та все буде мати безкоштовно або даром? Нехай платить, як вдома. Чого і ні?

Та ц взагалі - а де зараз дешево?



Але факт залишається фактом:

- дуже дешеві та якісні овочі та фрукти;

- неймовірно дешева риба: я очам не вірив. Лосось турецький тушка 2,4 кг - по 199 лір/гривень кіло; лосось норвезький - стейки по 499 лір/гривень кіло; курка 99 лір/гривень кіло і так далі.

- Пляшка пива (скло) 70…82 ліри/гривні.

- Цигарки 110 лір/гривень пачка.

Ось що дорого, так це віскі (від 1200 лір/гривень) за 0,7 л; вино: від 10$ пляшка.

Суттєво здорожчали всі без виключення квитки в музеї та палаци.

В Стамбулі візит в палац султана здається 65€, дорогі квитки в Антічпі міста.

Ми завтра їдемо в античне місце Sagalassos - квиток раніше коштував 3€, а зараз 8€.

Ну так такі ціни і у Франції: взял в будь-який музей від 8…12€.



Ну так а що ж: «Не зівай, Хомко, на те і ярмарок!»

В цьому році планують прийняти рекордну кількість кість туристів та отримати 65 мільярдів доларів виручки/прибутку.



Так ось про «економічне чудо».

Знаєте, яка мінімальна пенсія в країні? Мі-ні-маль-на?

Ніколи не повірите: до 1 липня було 30 000 лір/гривень. Не 3 400, а 30 000.

Це мінімальна!

З 1 липня підвищили на рівень інфляції. Новий рівень не знаю.

Отак от…