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Hotab написав:Швидких європейських громадянств зараз начебто нема. Але в чому проблема його очікувати з ВНЖ (ПМЖ)?
Для ресурсу 23-60 будь-яка божевільна примха України може привести до невидання закордонного паспорту. Білоруси вже так і живуть. В нас спочатку теж хотіли зробити як Лукашенко, але потім попустились. Але не факт що це не повториться в майбутному. Жінок це теж буде скоро касатись.
За швидкі громадянства, вони все-таки є. По коріннях люди з Латам для Іспанії, ну і Румунія/Польща, там якісь спеціальні карти для тих хто має коріння і пришвидшена процедура.
Коротко: відкрили всі райони, дають туристичний ВНЖ на 6 місяців у кого квартира дешевша 200 тис, і на два роки в кого дорожча 200 тис. Все подорожчало. Особисто можу сказати, що ціни в супермаркетах стали на рівні приблизно українських - що дуже дорого для Турції.
BIGor написав:Вісті з Турецьких полів (обережно, російською)
Коротко: відкрили всі райони, дають туристичний ВНЖ на 6 місяців у кого квартира дешевша 200 тис, і на два роки в кого дорожча 200 тис. Все подорожчало. Особисто можу сказати, що ціни в супермаркетах стали на рівні приблизно українських - що дуже дорого для Турції.
кажуть, ще покращення в оподаткуванні експатів та інших закордонних інвесторів
Hotab написав:Швидких європейських громадянств зараз начебто нема. Але в чому проблема його очікувати з ВНЖ (ПМЖ)?
Для ресурсу 23-60 будь-яка божевільна примха України може привести до невидання закордонного паспорту. Білоруси вже так і живуть. В нас спочатку теж хотіли зробити як Лукашенко, але потім попустились. Але не факт що це не повториться в майбутному. Жінок це теж буде скоро касатись.
За швидкі громадянства, вони все-таки є. По коріннях люди з Латам для Іспанії, ну і Румунія/Польща, там якісь спеціальні карти для тих хто має коріння і пришвидшена процедура.
А можна навпаки, за швидким громадястсвом в Латам.
Мадяр опублікував правдиві дані про реальний стан економіки чим обвалив рейтинг до переддефолтного. Треба і нам вчитися від Орбана як звіти подавати. Але разом з тим мінімальну пенсію підняв з 28 (80 Євро) до 120 тис форінтів (340 Євро)
В тому відео про «Турция. Как раньше не будет…» суміш правди та неправди.
Вид на прожиття видають без проблем - на 2 роки. Просто Вид на прожиття є різний: з правом на подальше отримання громадянства, і без такого права.
Для українців немає ніяких обмежень, звʼязаних з ціною нерухомості в 200 000$, а ось для росіянців - є. Вони дуже незадоволені. Тобто: є Вид на прожиття «туристичний» (зовні вони однакові, відрізняються однією буквою в одній графі на звороті) - його отримують за фактом володіння будь-якою нерухомістю або за фактом оренди квартири. А є Вид на прожиття за фактом володіння нерухомістю, а не її оренди. Такий дає право отримати через 5 років громадянство.
Так ось є стара норма (введена здається в листопаді 2022 року коли був страшний ажіотаж) щодо тих 200 000$ - і не менше - ціни нерухомості - вона діє для росіян, та не діє (!) для українців. Тобто українець може отримати Вид на прожиття в будь-якому (тепер відкрили для іноземців всі раніше «закриті для поселення іноземців» мікрорайони) мікрорайоні та за будь-якою (!) ціною.
Нормальну квартиру дараз можна купити: - за критерієм «ЛЛЛ» тобто оптимальне співвідношення «ціна/якість/розташування» - 2-к (1+1) - за 120 000$ з торгом. - якщо не сильно звертати на цей критерій увагу, то можна взяти 3-к в непоганому місці за 100 000$…100 000€. Можливо, це буде перший поверх (тут він має нумерацію «0» та вважається «поганим».) - зовсім у віддаленому районі можна взяти 4-к (!) площею в 150 кв.м за 70 000$. Звісно, сусіди у вас будуть якщо і не бомжі, то із числа бідних людей. Але жити можна.
Щодо цін: дійсно, в Туреччині відбулося свого роду «економічне чудо»: країна майже повністю поступово перейшла на європейські ціни і перетворилася із країни, де все було якщо і не безоплатно, то даром, на країну з середніми європейськими цінами. Свого роду це мудро: чому європеєць приіхав та все буде мати безкоштовно або даром? Нехай платить, як вдома. Чого і ні? Та ц взагалі - а де зараз дешево?
Але факт залишається фактом: - дуже дешеві та якісні овочі та фрукти; - неймовірно дешева риба: я очам не вірив. Лосось турецький тушка 2,4 кг - по 199 лір/гривень кіло; лосось норвезький - стейки по 499 лір/гривень кіло; курка 99 лір/гривень кіло і так далі. - Пляшка пива (скло) 70…82 ліри/гривні. - Цигарки 110 лір/гривень пачка. Ось що дорого, так це віскі (від 1200 лір/гривень) за 0,7 л; вино: від 10$ пляшка. Суттєво здорожчали всі без виключення квитки в музеї та палаци. В Стамбулі візит в палац султана здається 65€, дорогі квитки в Антічпі міста. Ми завтра їдемо в античне місце Sagalassos - квиток раніше коштував 3€, а зараз 8€. Ну так такі ціни і у Франції: взял в будь-який музей від 8…12€.
Ну так а що ж: «Не зівай, Хомко, на те і ярмарок!» В цьому році планують прийняти рекордну кількість кість туристів та отримати 65 мільярдів доларів виручки/прибутку.
Так ось про «економічне чудо». Знаєте, яка мінімальна пенсія в країні? Мі-ні-маль-на? Ніколи не повірите: до 1 липня було 30 000 лір/гривень. Не 3 400, а 30 000. Це мінімальна! З 1 липня підвищили на рівень інфляції. Новий рівень не знаю. Отак от…