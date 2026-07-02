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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3409341034113412
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Швидких європейських громадянств зараз начебто нема. Але в чому проблема його очікувати з ВНЖ (ПМЖ)?

Для ресурсу 23-60 будь-яка божевільна примха України може привести до невидання закордонного паспорту. Білоруси вже так і живуть. В нас спочатку теж хотіли зробити як Лукашенко, але потім попустились. Але не факт що це не повториться в майбутному. Жінок це теж буде скоро касатись.

За швидкі громадянства, вони все-таки є. По коріннях люди з Латам для Іспанії, ну і Румунія/Польща, там якісь спеціальні карти для тих хто має коріння і пришвидшена процедура.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Вісті з Турецьких полів (обережно, російською)

Коротко:
відкрили всі райони, дають туристичний ВНЖ на 6 місяців у кого квартира дешевша 200 тис, і на два роки в кого дорожча 200 тис. Все подорожчало. Особисто можу сказати, що ціни в супермаркетах стали на рівні приблизно українських - що дуже дорого для Турції.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:53

  BIGor написав:За швидкі громадянства, вони все-таки є. По коріннях люди з Латам для Іспанії, ну і Румунія/Польща, там якісь спеціальні карти для тих хто має коріння і пришвидшена процедура.

Флаймен має карту пшека, чи як її.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:56

  Frant написав:
  BIGor написав:За швидкі громадянства, вони все-таки є. По коріннях люди з Латам для Іспанії, ну і Румунія/Польща, там якісь спеціальні карти для тих хто має коріння і пришвидшена процедура.

Флаймен має карту пшека, чи як її.

Має пшик і багато мрій.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 14:15

ще покращення в оподаткуванні експатів

  BIGor написав:Вісті з Турецьких полів (обережно, російською)

Коротко:
відкрили всі райони, дають туристичний ВНЖ на 6 місяців у кого квартира дешевша 200 тис, і на два роки в кого дорожча 200 тис. Все подорожчало. Особисто можу сказати, що ціни в супермаркетах стали на рівні приблизно українських - що дуже дорого для Турції.

кажуть, ще покращення в оподаткуванні експатів та інших закордонних інвесторів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 14:18

за швидким громадястсвом в Латам

  BIGor написав:
  Hotab написав:Швидких європейських громадянств зараз начебто нема. Але в чому проблема його очікувати з ВНЖ (ПМЖ)?

Для ресурсу 23-60 будь-яка божевільна примха України може привести до невидання закордонного паспорту. Білоруси вже так і живуть. В нас спочатку теж хотіли зробити як Лукашенко, але потім попустились. Але не факт що це не повториться в майбутному. Жінок це теж буде скоро касатись.

За швидкі громадянства, вони все-таки є. По коріннях люди з Латам для Іспанії, ну і Румунія/Польща, там якісь спеціальні карти для тих хто має коріння і пришвидшена процедура.

А можна навпаки, за швидким громадястсвом в Латам.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 14:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Мадяр опублікував правдиві дані про реальний стан економіки чим обвалив рейтинг до переддефолтного.
Треба і нам вчитися від Орбана як звіти подавати.
Але разом з тим мінімальну пенсію підняв з 28 (80 Євро) до 120 тис форінтів (340 Євро)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:19

В тому відео про «Турция. Как раньше не будет…» суміш правди та неправди.

Вид на прожиття видають без проблем - на 2 роки.
Просто Вид на прожиття є різний: з правом на подальше отримання громадянства, і без такого права.

Для українців немає ніяких обмежень, звʼязаних з ціною нерухомості в 200 000$, а ось для росіянців - є. Вони дуже незадоволені.
Тобто: є Вид на прожиття «туристичний» (зовні вони однакові, відрізняються однією буквою в одній графі на звороті) - його отримують за фактом володіння будь-якою нерухомістю або за фактом оренди квартири.
А є Вид на прожиття за фактом володіння нерухомістю, а не її оренди. Такий дає право отримати через 5 років громадянство.

Так ось є стара норма (введена здається в листопаді 2022 року коли був страшний ажіотаж) щодо тих 200 000$ - і не менше - ціни нерухомості - вона діє для росіян, та не діє (!) для українців.
Тобто українець може отримати Вид на прожиття в будь-якому (тепер відкрили для іноземців всі раніше «закриті для поселення іноземців» мікрорайони) мікрорайоні та за будь-якою (!) ціною.

Нормальну квартиру дараз можна купити:
- за критерієм «ЛЛЛ» тобто оптимальне співвідношення «ціна/якість/розташування» - 2-к (1+1) - за 120 000$ з торгом.
- якщо не сильно звертати на цей критерій увагу, то можна взяти 3-к в непоганому місці за 100 000$…100 000€. Можливо, це буде перший поверх (тут він має нумерацію «0» та вважається «поганим».)
- зовсім у віддаленому районі можна взяти 4-к (!) площею в 150 кв.м за 70 000$. Звісно, сусіди у вас будуть якщо і не бомжі, то із числа бідних людей. Але жити можна.

Щодо цін: дійсно, в Туреччині відбулося свого роду «економічне чудо»: країна майже повністю поступово перейшла на європейські ціни і перетворилася із країни, де все було якщо і не безоплатно, то даром, на країну з середніми європейськими цінами.
Свого роду це мудро: чому європеєць приіхав та все буде мати безкоштовно або даром? Нехай платить, як вдома. Чого і ні?
Та ц взагалі - а де зараз дешево?

Але факт залишається фактом:
- дуже дешеві та якісні овочі та фрукти;
- неймовірно дешева риба: я очам не вірив. Лосось турецький тушка 2,4 кг - по 199 лір/гривень кіло; лосось норвезький - стейки по 499 лір/гривень кіло; курка 99 лір/гривень кіло і так далі.
- Пляшка пива (скло) 70…82 ліри/гривні.
- Цигарки 110 лір/гривень пачка.
Ось що дорого, так це віскі (від 1200 лір/гривень) за 0,7 л; вино: від 10$ пляшка.
Суттєво здорожчали всі без виключення квитки в музеї та палаци.
В Стамбулі візит в палац султана здається 65€, дорогі квитки в Антічпі міста.
Ми завтра їдемо в античне місце Sagalassos - квиток раніше коштував 3€, а зараз 8€.
Ну так такі ціни і у Франції: взял в будь-який музей від 8…12€.

Ну так а що ж: «Не зівай, Хомко, на те і ярмарок!»
В цьому році планують прийняти рекордну кількість кість туристів та отримати 65 мільярдів доларів виручки/прибутку.

Так ось про «економічне чудо».
Знаєте, яка мінімальна пенсія в країні? Мі-ні-маль-на?
Ніколи не повірите: до 1 липня було 30 000 лір/гривень. Не 3 400, а 30 000.
Це мінімальна!
З 1 липня підвищили на рівень інфляції. Новий рівень не знаю.
Отак от…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:37

курка 99 лір/гривень кіло

  akurt написав:курка 99 лір/гривень кіло

https://www.atbmarket.com/product/cetvertina-zadna-kurcat-brojleriv-cebaturocka-oholodzena-gazupak
Четвертина задня курчат-бройлерів Чебатурочка охолоджена газ/упак
97.89 грн/кг
Така?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:43

  Hotab написав:
  Frant написав:
  BIGor написав:За швидкі громадянства, вони все-таки є. По коріннях люди з Латам для Іспанії, ну і Румунія/Польща, там якісь спеціальні карти для тих хто має коріння і пришвидшена процедура.

Флаймен має карту пшека, чи як її.

Має пшик і багато мрій.

Мрія №1 - накопичити 30 000 у.о. і відчути себе щасливим :wink:
Мрія №2 - привезти в свій підвал філіпінку чи тайку, щоб жила на 50 у.о./міс і виконувала функції жінки і жіночу роботу. :D

Хіба це "багато мрій"????
Frant
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