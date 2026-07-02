Додано: Чет 02 лип, 2026 15:19

В тому відео про «Турция. Как раньше не будет…» суміш правди та неправди.



Вид на прожиття видають без проблем - на 2 роки.

Просто Вид на прожиття є різний: з правом на подальше отримання громадянства, і без такого права.



Для українців немає ніяких обмежень, звʼязаних з ціною нерухомості в 200 000$, а ось для росіянців - є. Вони дуже незадоволені.

Тобто: є Вид на прожиття «туристичний» (зовні вони однакові, відрізняються однією буквою в одній графі на звороті) - його отримують за фактом володіння будь-якою нерухомістю або за фактом оренди квартири.

А є Вид на прожиття за фактом володіння нерухомістю, а не її оренди. Такий дає право отримати через 5 років громадянство.



Так ось є стара норма (введена здається в листопаді 2022 року коли був страшний ажіотаж) щодо тих 200 000$ - і не менше - ціни нерухомості - вона діє для росіян, та не діє (!) для українців.

Тобто українець може отримати Вид на прожиття в будь-якому (тепер відкрили для іноземців всі раніше «закриті для поселення іноземців» мікрорайони) мікрорайоні та за будь-якою (!) ціною.



P.S. Зголоднілий flyman питав, по якій ціні за кодоном курка: курка 99 лір/гривень кіло і так далі.