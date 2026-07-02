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Hotab написав:Швидких європейських громадянств зараз начебто нема. Але в чому проблема його очікувати з ВНЖ (ПМЖ)?
Для ресурсу 23-60 будь-яка божевільна примха України може привести до невидання закордонного паспорту. Білоруси вже так і живуть. В нас спочатку теж хотіли зробити як Лукашенко, але потім попустились. Але не факт що це не повториться в майбутному. Жінок це теж буде скоро касатись.
За швидкі громадянства, вони все-таки є. По коріннях люди з Латам для Іспанії, ну і Румунія/Польща, там якісь спеціальні карти для тих хто має коріння і пришвидшена процедура.
Коротко: відкрили всі райони, дають туристичний ВНЖ на 6 місяців у кого квартира дешевша 200 тис, і на два роки в кого дорожча 200 тис. Все подорожчало. Особисто можу сказати, що ціни в супермаркетах стали на рівні приблизно українських - що дуже дорого для Турції.
BIGor написав:Вісті з Турецьких полів (обережно, російською)
Коротко: відкрили всі райони, дають туристичний ВНЖ на 6 місяців у кого квартира дешевша 200 тис, і на два роки в кого дорожча 200 тис. Все подорожчало. Особисто можу сказати, що ціни в супермаркетах стали на рівні приблизно українських - що дуже дорого для Турції.
кажуть, ще покращення в оподаткуванні експатів та інших закордонних інвесторів
Hotab написав:Швидких європейських громадянств зараз начебто нема. Але в чому проблема його очікувати з ВНЖ (ПМЖ)?
Для ресурсу 23-60 будь-яка божевільна примха України може привести до невидання закордонного паспорту. Білоруси вже так і живуть. В нас спочатку теж хотіли зробити як Лукашенко, але потім попустились. Але не факт що це не повториться в майбутному. Жінок це теж буде скоро касатись.
За швидкі громадянства, вони все-таки є. По коріннях люди з Латам для Іспанії, ну і Румунія/Польща, там якісь спеціальні карти для тих хто має коріння і пришвидшена процедура.
А можна навпаки, за швидким громадястсвом в Латам.
Мадяр опублікував правдиві дані про реальний стан економіки чим обвалив рейтинг до переддефолтного. Треба і нам вчитися від Орбана як звіти подавати. Але разом з тим мінімальну пенсію підняв з 28 (80 Євро) до 120 тис форінтів (340 Євро)
В тому відео про «Турция. Как раньше не будет…» суміш правди та неправди.
Вид на прожиття видають без проблем - на 2 роки. Просто Вид на прожиття є різний: з правом на подальше отримання громадянства, і без такого права.
Для українців немає ніяких обмежень, звʼязаних з ціною нерухомості в 200 000$, а ось для росіянців - є. Вони дуже незадоволені. Тобто: є Вид на прожиття «туристичний» (зовні вони однакові, відрізняються однією буквою в одній графі на звороті) - його отримують за фактом володіння будь-якою нерухомістю або за фактом оренди квартири. А є Вид на прожиття за фактом володіння нерухомістю, а не її оренди. Такий дає право отримати через 5 років громадянство.
Так ось є стара норма (введена здається в листопаді 2022 року коли був страшний ажіотаж) щодо тих 200 000$ - і не менше - ціни нерухомості - вона діє для росіян, та не діє (!) для українців. Тобто українець може отримати Вид на прожиття в будь-якому (тепер відкрили для іноземців всі раніше «закриті для поселення іноземців» мікрорайони) мікрорайоні та за будь-якою (!) ціною.
P.S. Зголоднілий flyman питав, по якій ціні за кодоном курка: курка 99 лір/гривень кіло і так далі.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2026 17:09, всього редагувалось 1 раз.