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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3410341134123413
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:10

В них коригування зарплатні та пенсій ОБОВ"ЯЗКОВО 2 рази на рік.
Причому узгоджують три сторони: Уряд, профспілки та роботодавці.

Про пенсії правда: було 20 0000 - завтра оголосять мінімальну цифру з 1 липня: очікується 23 564 ліри - рахуйте це практично гривні.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:26

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:В них коригування зарплатні та пенсій ОБОВ"ЯЗКОВО 2 рази на рік.
Причому узгоджують три сторони: Уряд, профспілки та роботодавці.

Про пенсії правда: було 20 0000 - завтра оголосять мінімальну цифру з 1 липня: очікується 23 564 ліри - рахуйте це практично гривні.
Можуть собі дозволити, кількість пенсіонерів в Туреччині така ж, якщо не менша, як в Україні, і це всього 11% населення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:39

  Faceless написав:
akurt написав:В них коригування зарплатні та пенсій ОБОВ"ЯЗКОВО 2 рази на рік.
Причому узгоджують три сторони: Уряд, профспілки та роботодавці.

Про пенсії правда: було 20 0000 - завтра оголосять мінімальну цифру з 1 липня: очікується 23 564 ліри - рахуйте це практично гривні.
Можуть собі дозволити, кількість пенсіонерів в Туреччині така ж, якщо не менша, як в Україні, і це всього 11% населення.

Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів? Напевно тому що немає 35-літніх прокурорів-пенсіонерів?
https://epravda.com.ua/finances/za-kosh ... ti-809192/
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:42

Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати:
А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином:
- 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK);
- 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur);
- 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.

Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію.
Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки.
Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2026 17:46, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів?

Як і в Казахстані: дуже багато молодих родин в яких 3-5 дітей.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:49

  akurt написав:Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати:
А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином:
- 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK);
- 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur);
- 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.

Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію.
Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки.
Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.

Я більше акцентував на % частці серед населення і до кількості працездатного населення. В Україні пенсіонерів майже стільки ж, скільки працездатних. Тому нічого дивного в тому, що пенсій дуже низькі - вищі забезпечити просто неможливо в солідарній системі, як і створити в таких умовах накопичувальну
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:59

Вище - десь місяць тому - пан rjkz трохи згадав про таку систему.
Я говорив з нашими людьми і не тільки з нашими: вони змалку (!) наповнюють власний пенсійний фонд грошами.
Є обмеження: не пам"ятаю точно, здається в місяць на власний пенсійний фонд може внести не більше певної суми - можливо збрехав я - 6% зарплатні з обмеженням по стелі суми.
Прикол в тому, що:
- ці гроші НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ!
- ці гроші знаходяться на власному (!) пенсійному рахунку, з якого за ці гроші людина може купувати акції підприіємств і вкладати в різні фонди. Тобто ці гроші не просто лежать десь під 0,1 відсотка річних, а приносять реальну велику (можливо) вигоду. Ці гроші не пропадають навіть в разі смерті людини!!!!!
- ці гроші стануть повністю доступними, коли людині виповниться певна кількість років (яка саме на пам"ятаю, припустимо, 60).
- десь зустрчав статистику, що пенсіонер в США, виходячі на пенсію, отримує доступ до цифри в середньому 500 000 доларів.

Примітка: за точність цифр не відповідаю, все по пам"яті.
Чисто для отримання певної інформації про цей вид пенсії.
akurt
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