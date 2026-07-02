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#<1 ... 3410341134123413 Додано: Чет 02 лип, 2026 17:10 В них коригування зарплатні та пенсій ОБОВ"ЯЗКОВО 2 рази на рік.

Причому узгоджують три сторони: Уряд, профспілки та роботодавці.



Про пенсії правда: було 20 0000 - завтра оголосять мінімальну цифру з 1 липня: очікується 23 564 ліри - рахуйте це практично гривні. akurt

Повідомлень: 12203 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4438 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 17:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: В них коригування зарплатні та пенсій ОБОВ"ЯЗКОВО 2 рази на рік.

Причому узгоджують три сторони: Уряд, профспілки та роботодавці.



Про пенсії правда: було 20 0000 - завтра оголосять мінімальну цифру з 1 липня: очікується 23 564 ліри - рахуйте це практично гривні. Можуть собі дозволити, кількість пенсіонерів в Туреччині така ж, якщо не менша, як в Україні, і це всього 11% населення. Можуть собі дозволити, кількість пенсіонерів в Туреччині така ж, якщо не менша, як в Україні, і це всього 11% населення. Faceless

Модератор Повідомлень: 37912 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8335 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 17:39 Faceless написав: akurt написав: В них коригування зарплатні та пенсій ОБОВ"ЯЗКОВО 2 рази на рік.

Причому узгоджують три сторони: Уряд, профспілки та роботодавці.



Про пенсії правда: було 20 0000 - завтра оголосять мінімальну цифру з 1 липня: очікується 23 564 ліри - рахуйте це практично гривні. Можуть собі дозволити, кількість пенсіонерів в Туреччині така ж, якщо не менша, як в Україні, і це всього 11% населення. Можуть собі дозволити, кількість пенсіонерів в Туреччині така ж, якщо не менша, як в Україні, і це всього 11% населення.

Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів? Напевно тому що немає 35-літніх прокурорів-пенсіонерів?

https://epravda.com.ua/finances/za-kosh ... ti-809192/ Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів? Напевно тому що немає 35-літніх прокурорів-пенсіонерів? BIGor

Повідомлень: 10743 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1552 раз. Подякували: 1970 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 17:42 Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати:

А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином:

- 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK);

- 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur);

- 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.



Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію.

Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки.

Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення. Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2026 17:46, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 12203 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4438 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 17:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів? Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів?

Як і в Казахстані: дуже багато молодих родин в яких 3-5 дітей. Як і в Казахстані: дуже багато молодих родин в яких 3-5 дітей. Дюрі-бачі

Повідомлень: 6404 З нами з: 29.07.22 Подякував: 970 раз. Подякували: 682 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 17:49 akurt написав: Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати:

А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином:

- 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK);

- 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur);

- 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.



Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію.

Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки.

Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення. Кількість пенсіонерів в Туреччиніз кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати:А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином:- 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK);- 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur);- 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію.Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки.Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.

Я більше акцентував на % частці серед населення і до кількості працездатного населення. В Україні пенсіонерів майже стільки ж, скільки працездатних. Тому нічого дивного в тому, що пенсій дуже низькі - вищі забезпечити просто неможливо в солідарній системі, як і створити в таких умовах накопичувальну Я більше акцентував на % частці серед населення і до кількості працездатного населення. В Україні пенсіонерів майже стільки ж, скільки працездатних. Тому нічого дивного в тому, що пенсій дуже низькі - вищі забезпечити просто неможливо в солідарній системі, як і створити в таких умовах накопичувальну Faceless

Модератор Повідомлень: 37912 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8335 раз. Профіль 4 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 17:59 Вище - десь місяць тому - пан rjkz трохи згадав про таку систему.

Я говорив з нашими людьми і не тільки з нашими: вони змалку (!) наповнюють власний пенсійний фонд грошами.

Є обмеження: не пам"ятаю точно, здається в місяць на власний пенсійний фонд може внести не більше певної суми - можливо збрехав я - 6% зарплатні з обмеженням по стелі суми.

Прикол в тому, що:

- ці гроші НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ!

- ці гроші знаходяться на власному (!) пенсійному рахунку, з якого за ці гроші людина може купувати акції підприіємств і вкладати в різні фонди. Тобто ці гроші не просто лежать десь під 0,1 відсотка річних, а приносять реальну велику (можливо) вигоду. Ці гроші не пропадають навіть в разі смерті людини!!!!!

- ці гроші стануть повністю доступними, коли людині виповниться певна кількість років (яка саме на пам"ятаю, припустимо, 60).

- десь зустрчав статистику, що пенсіонер в США, виходячі на пенсію, отримує доступ до цифри в середньому 500 000 доларів.



Примітка: за точність цифр не відповідаю, все по пам"яті.

Чисто для отримання певної інформації про цей вид пенсії. akurt

Повідомлень: 12203 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4438 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3410341134123413 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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