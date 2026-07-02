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Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати: А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином: - 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK); - 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur); - 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.
Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію. Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки. Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2026 17:46, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати: А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином: - 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK); - 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur); - 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.
Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію. Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки. Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.
Я більше акцентував на % частці серед населення і до кількості працездатного населення. В Україні пенсіонерів майже стільки ж, скільки працездатних. Тому нічого дивного в тому, що пенсій дуже низькі - вищі забезпечити просто неможливо в солідарній системі, як і створити в таких умовах накопичувальну
Вище - десь місяць тому - пан rjkz трохи згадав про таку систему. Я говорив з нашими людьми і не тільки з нашими: вони змалку (!) наповнюють власний пенсійний фонд грошами. Є обмеження: не пам"ятаю точно, здається в місяць на власний пенсійний фонд може внести не більше певної суми - можливо збрехав я - 6% зарплатні з обмеженням по стелі суми. Прикол в тому, що: - ці гроші НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ! - ці гроші знаходяться на власному (!) пенсійному рахунку, з якого за ці гроші людина може купувати акції підприіємств і вкладати в різні фонди. Тобто ці гроші не просто лежать десь під 0,1 відсотка річних, а приносять реальну велику (можливо) вигоду. Ці гроші не пропадають навіть в разі смерті людини!!!!! - ці гроші стануть повністю доступними, коли людині виповниться певна кількість років (яка саме на пам"ятаю, припустимо, 60). - десь зустрчав статистику, що пенсіонер в США, виходячі на пенсію, отримує доступ до цифри в середньому 500 000 доларів.
Примітка: за точність цифр не відповідаю, все по пам"яті. Чисто для отримання певної інформації про цей вид пенсії.