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Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати: А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином: - 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK); - 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur); - 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.
Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію. Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки. Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2026 17:46, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати: А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином: - 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK); - 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur); - 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.
Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію. Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки. Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.
Я більше акцентував на % частці серед населення і до кількості працездатного населення. В Україні пенсіонерів майже стільки ж, скільки працездатних. Тому нічого дивного в тому, що пенсій дуже низькі - вищі забезпечити просто неможливо в солідарній системі, як і створити в таких умовах накопичувальну
akurt написав:Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати: А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином: - 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK); - 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur); - 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.
Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію. Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки. Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.
Цікаво який середній вік виходу на пенсію?
нове рішення турецького президента дозволяє піти на пенсію людям, що отримали 20-25 років офіційного трудового стажу. Таким чином до 13,9 млн пенсіонерів у Туреччині можуть приєднатись ще 2,25 млн людей через рішення Ердогана.
З другого боку:
Вікова структура населення Туреччини, станом на 2015 рік, мала такий вигляд: діти віком до 14 років — 25,45 % (10 339 731 чоловік, 9 868 005 жінок); молодь віком 15—24 роки — 16,25 % (6 587 897 чоловіків, 6 314 306 жінок); дорослі віком 25—54 роки — 43,07 % (17 323 965 чоловіків, 16 878 498 жінок); особи передпохилого віку (55—64 роки) — 8,15 % (3 216 877 чоловіків, 3 253 891 жінка); особи похилого віку (65 років і старіші) — 7,09 % (2 498 187 чоловіків, 3 132 911 жінок) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8
Станом на 2026 рік найменша офіційна мінімальна заробітна плата в Європі зафіксована в Україні (€173), Молдові (€319) та Албанії (€517). Якщо оцінювати виключно країни-члени Європейського Союзу, то найнижчий показник має Болгарія із виплатою у €620 на місяць
Мінімальна для розрахунку сторонніх податкових показників. Не є сумою яку по факту отримують. До неї завжди буде конверт.
Станом на 2026 рік найменша офіційна мінімальна заробітна плата в Європі зафіксована в Україні (€173), Молдові (€319) та Албанії (€517). Якщо оцінювати виключно країни-члени Європейського Союзу, то найнижчий показник має Болгарія із виплатою у €620 на місяць
Мінімальна для розрахунку сторонніх податкових показників. Не є сумою яку по факту отримують. До неї завжди буде конверт.
Хватить нести фейслесарську куйню про пАтужну тіньову ікономіку.
Величезна кількість людей в Україні живе на 100-150 євро/міс. Виживають за рахунок власного города, курей, свиней та іншої живності. Одяг - з секонд хенду. Машини, якщо є - битки з США чи старі Жигулі, яких повно в провінції. А в Києві, в новобудовах - дійсно там все гуд. Все, за винятком війни.
Хотаб, не хочете порівняти шлях, який пройшла Польща, Словаччина, Чехія і самостійна Україна за 35 років? Стартові умови були однакові, а державні моделі - абсолютно різні. Керманичі дерибаничі донині будують олігархічну клептократію. Тому агродержава існує вмнятково за рахунок запозичень. З своїх грошей - мінімальна зп була би не 173, а 23 євро.