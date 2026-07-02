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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3411341234133414>
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:10

В них коригування зарплатні та пенсій ОБОВ"ЯЗКОВО 2 рази на рік.
Причому узгоджують три сторони: Уряд, профспілки та роботодавці.

Про пенсії правда: було 20 0000 - завтра оголосять мінімальну цифру з 1 липня: очікується 23 564 ліри - рахуйте це практично гривні.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:26

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:В них коригування зарплатні та пенсій ОБОВ"ЯЗКОВО 2 рази на рік.
Причому узгоджують три сторони: Уряд, профспілки та роботодавці.

Про пенсії правда: було 20 0000 - завтра оголосять мінімальну цифру з 1 липня: очікується 23 564 ліри - рахуйте це практично гривні.
Можуть собі дозволити, кількість пенсіонерів в Туреччині така ж, якщо не менша, як в Україні, і це всього 11% населення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:39

  Faceless написав:
akurt написав:В них коригування зарплатні та пенсій ОБОВ"ЯЗКОВО 2 рази на рік.
Причому узгоджують три сторони: Уряд, профспілки та роботодавці.

Про пенсії правда: було 20 0000 - завтра оголосять мінімальну цифру з 1 липня: очікується 23 564 ліри - рахуйте це практично гривні.
Можуть собі дозволити, кількість пенсіонерів в Туреччині така ж, якщо не менша, як в Україні, і це всього 11% населення.

Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів? Напевно тому що немає 35-літніх прокурорів-пенсіонерів?
https://epravda.com.ua/finances/za-kosh ... ti-809192/
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:42

Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати:
А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином:
- 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK);
- 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur);
- 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.

Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію.
Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки.
Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2026 17:46, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів?

Як і в Казахстані: дуже багато молодих родин в яких 3-5 дітей.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:49

  akurt написав:Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати:
А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином:
- 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK);
- 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur);
- 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.

Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію.
Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки.
Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.

Я більше акцентував на % частці серед населення і до кількості працездатного населення. В Україні пенсіонерів майже стільки ж, скільки працездатних. Тому нічого дивного в тому, що пенсій дуже низькі - вищі забезпечити просто неможливо в солідарній системі, як і створити в таких умовах накопичувальну
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 20:11

  akurt написав:Кількість пенсіонерів в Туреччині напряму з кількістю пенсіонерів в Україні не зовсім коректно напряму порівнювати:
А) за офіційними даними Згідно з даними Інституту соціального забезпечення (SGK), у Туреччині налічується 16 997 274 пенсіонери та одержувачі допомоги. Статистичний розподіл пенсіонерів виглядає наступним чином:
- 11 520 051 пенсіонер-робітник (SSK);
- 2 921 564 пенсіонери-ремісники/фермери (Bağ-Kur);
- 2 555 659 пенсіонерів-державних службовців.

Б) Крім того, у багатьох (а можливо і в переважних) випадках турецькі жінки НІКОЛИ в житті не працювали та не враховуються Пенсійним фондом як пенсіонери, оскільки не отримують пенсію.
Вони захищені через чоловіка: наприклад, повністю безкоштовним (!) медичним обслуговуванням, включаючи ліки.
Якщо виходити з того, що кількість жінок=кількості чоловіків, то цифра та, яку варто порінювати з українською, може складати 34 000 000 з 85 000 000 населення.

Цікаво який середній вік виходу на пенсію?
нове рішення турецького президента дозволяє піти на пенсію людям, що отримали 20-25 років офіційного трудового стажу.
Таким чином до 13,9 млн пенсіонерів у Туреччині можуть приєднатись ще 2,25 млн людей через рішення Ердогана.

З другого боку:
Вікова структура населення Туреччини, станом на 2015 рік, мала такий вигляд:
діти віком до 14 років — 25,45 % (10 339 731 чоловік, 9 868 005 жінок);
молодь віком 15—24 роки — 16,25 % (6 587 897 чоловіків, 6 314 306 жінок);
дорослі віком 25—54 роки — 43,07 % (17 323 965 чоловіків, 16 878 498 жінок);
особи передпохилого віку (55—64 роки) — 8,15 % (3 216 877 чоловіків, 3 253 891 жінка);
особи похилого віку (65 років і старіші) — 7,09 % (2 498 187 чоловіків, 3 132 911 жінок) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8

Тобто всі +55 це всього 12 млн.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 20:24

  Frant написав:Цікава інформація для роздумів:

Станом на 2026 рік найменша офіційна мінімальна заробітна плата в Європі зафіксована в Україні (€173), Молдові (€319) та Албанії (€517). Якщо оцінювати виключно країни-члени Європейського Союзу, то найнижчий показник має Болгарія із виплатою у €620 на місяць

Мінімальна для розрахунку сторонніх податкових показників. Не є сумою яку по факту отримують. До неї завжди буде конверт.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 20:26

  Hotab написав:
  Frant написав:Цікава інформація для роздумів:

Станом на 2026 рік найменша офіційна мінімальна заробітна плата в Європі зафіксована в Україні (€173), Молдові (€319) та Албанії (€517). Якщо оцінювати виключно країни-члени Європейського Союзу, то найнижчий показник має Болгарія із виплатою у €620 на місяць

Мінімальна для розрахунку сторонніх податкових показників. Не є сумою яку по факту отримують. До неї завжди буде конверт.

Хватить нести фейслесарську куйню про пАтужну тіньову ікономіку.

Величезна кількість людей в Україні живе на 100-150 євро/міс. Виживають за рахунок власного города, курей, свиней та іншої живності. Одяг - з секонд хенду. Машини, якщо є - битки з США чи старі Жигулі, яких повно в провінції. А в Києві, в новобудовах - дійсно там все гуд. Все, за винятком війни.

Хотаб, не хочете порівняти шлях, який пройшла Польща, Словаччина, Чехія і самостійна Україна за 35 років?
Стартові умови були однакові, а державні моделі - абсолютно різні.
Керманичі дерибаничі донині будують олігархічну клептократію. Тому агродержава існує вмнятково за рахунок запозичень. З своїх грошей - мінімальна зп була би не 173, а 23 євро.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 20:47

  Frant написав:Тому агродержава існує вмнятково за рахунок запозичень. З своїх грошей - мінімальна зп була би не 173, а 23 євро.

А хто погодиться працювать за 173 ойро?
В нас увесь бізнес державний і ЗП мінімалка? Не знав.
Water
 
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