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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лип, 2026 21:32
Frant
Величезна кількість людей в Україні живе на 100-150 євро/міс. Виживають за рахунок власного города, курей, свиней та іншої живності.
Мені не треба нічого пояснювати. Я буваю в провінції частіше вас, і маю там 100600 родичів.
На мінімалку працюють ті, хто хоче щоб щось десь капало (хз для чого) займаючись своїми свиньми і городами. Да, на 20 к в провінції вже напружуватись. За мінімалку треба числитись.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 21:40
Water написав: Frant написав:
Тому агродержава існує вмнятково за рахунок запозичень. З своїх грошей - мінімальна зп була би не 173, а 23 євро.
А хто погодиться працювать за 173 ойро?
В нас увесь бізнес державний і ЗП мінімалка? Не знав.
Слава богу і ЄС, що 173 євро мінімальна ЗП. Для олігархічної агродержавм, яка 5-й рік веде війну з надзвичайно сильним противником, війну, до якої зелена пошесть не готувалась, це норм мін зарплата.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 21:45
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів?
Як і в Казахстані: дуже багато молодих родин в яких 3-5 дітей.
Молодці що розвиваються, а не тупо деградація чи виживання.
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