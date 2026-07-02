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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 21:32

Frant

Величезна кількість людей в Україні живе на 100-150 євро/міс. Виживають за рахунок власного города, курей, свиней та іншої живності.


Мені не треба нічого пояснювати. Я буваю в провінції частіше вас, і маю там 100600 родичів.
На мінімалку працюють ті, хто хоче щоб щось десь капало (хз для чого) займаючись своїми свиньми і городами. Да, на 20 к в провінції вже напружуватись. За мінімалку треба числитись.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 21:40

  Water написав:
  Frant написав:Тому агродержава існує вмнятково за рахунок запозичень. З своїх грошей - мінімальна зп була би не 173, а 23 євро.

А хто погодиться працювать за 173 ойро?
В нас увесь бізнес державний і ЗП мінімалка? Не знав.

Слава богу і ЄС, що 173 євро мінімальна ЗП. Для олігархічної агродержавм, яка 5-й рік веде війну з надзвичайно сильним противником, війну, до якої зелена пошесть не готувалась, це норм мін зарплата.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 21:45

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів?

Як і в Казахстані: дуже багато молодих родин в яких 3-5 дітей.

Молодці що розвиваються, а не тупо деградація чи виживання.
BIGor
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