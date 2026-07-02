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#<1 ... 3411341234133414 Додано: Чет 02 лип, 2026 21:32 Frant



Величезна кількість людей в Україні живе на 100-150 євро/міс. Виживають за рахунок власного города, курей, свиней та іншої живності.





Мені не треба нічого пояснювати. Я буваю в провінції частіше вас, і маю там 100600 родичів.

На мінімалку працюють ті, хто хоче щоб щось десь капало (хз для чого) займаючись своїми свиньми і городами. Да, на 20 к в провінції вже напружуватись. За мінімалку треба числитись. Мені не треба нічого пояснювати. Я буваю в провінції частіше вас, і маю там 100600 родичів.На мінімалку працюють ті, хто хоче щоб щось десь капало (хз для чого) займаючись своїми свиньми і городами. Да, на 20 к в провінції вже напружуватись. За мінімалку треба числитись. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19516 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2635 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 21:40 Water написав: Frant написав: Тому агродержава існує вмнятково за рахунок запозичень. З своїх грошей - мінімальна зп була би не 173, а 23 євро. Тому агродержава існує вмнятково за рахунок запозичень. З своїх грошей - мінімальна зп була би не 173, а 23 євро.

А хто погодиться працювать за 173 ойро?

В нас увесь бізнес державний і ЗП мінімалка? Не знав. А хто погодиться працювать за 173 ойро?В нас увесь бізнес державний і ЗП мінімалка? Не знав.

Слава богу і ЄС, що 173 євро мінімальна ЗП. Для олігархічної агродержавм, яка 5-й рік веде війну з надзвичайно сильним противником, війну, до якої зелена пошесть не готувалась, це норм мін зарплата. Слава богу і ЄС, що 173 євро мінімальна ЗП. Для олігархічної агродержавм, яка 5-й рік веде війну з надзвичайно сильним противником, війну, до якої зелена пошесть не готувалась, це норм мін зарплата. Frant

Повідомлень: 23397 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1865 раз. Подякували: 2613 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 21:45 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів? Цікаво, чого в них так мало пенсіонерів?

Як і в Казахстані: дуже багато молодих родин в яких 3-5 дітей. Як і в Казахстані: дуже багато молодих родин в яких 3-5 дітей.

Молодці що розвиваються, а не тупо деградація чи виживання. Молодці що розвиваються, а не тупо деградація чи виживання. BIGor

Повідомлень: 10746 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1552 раз. Подякували: 1970 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3411341234133414 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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