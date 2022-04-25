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Інвестиції у нерухомість:
на що зараз варто зважати

Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:18

Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати

Пропонуємо до обговорення:
Під час війни постав факт, що нерухомість - обтяжує. При тому не лише у законодавчому і правовому полі.

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Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:18

Людей завтриками кормите!!! А виплати нет!!!
veronikaosadca0
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