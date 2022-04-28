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Чи вигідно зараз тримати
кошти на депозиті — аналітик

Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 00:53

Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик

Пропонуємо до обговорення:
В Україні депозит є другим найпопулярнішим засобом інвестування після долара "під матрацом".

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Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик
R2
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Держать неадекватно низкую ставку во время войны - верный путь к гиперинфляции.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 07:59

Зашаталось. Депозит так, для "проплатить за связь" + баттл вискаря, не более того.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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