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"ПриватБанк" віддаватиме ЗСУ
частину грошей з оплат...

"ПриватБанк" віддаватиме ЗСУ частину грошей з оплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:34

"ПриватБанк" віддаватиме ЗСУ частину грошей з оплат...

Пропонуємо до обговорення:
"ПриватБанк" разом з платіжними системами Visa та Mastercard запустив благодійну ініціативу, в рамках якої спрямує одну гривню з кожної оплати карткою покупок за кордоном на потреби Збройних сил України.

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\"ПриватБанк\" віддаватиме ЗСУ частину грошей з оплат карткою за кордоном
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