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Як шукати роботу в Європі:
поради кар’єрної консультантки

Як шукати роботу в Європі: поради кар’єрної консультантки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:48

Як шукати роботу в Європі: поради кар’єрної консультантки

Пропонуємо до обговорення:
Кар’єрна консультантка Уляна Ходорівська дала кілька порад, як українцям шукати роботу в країнах Європи.

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Як шукати роботу в Європі: поради кар’єрної консультантки
R2
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