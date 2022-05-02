За світло у вікні та порушення комендантської години українців пропонують змусити платити штрафи.
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Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та порушення комендантської години
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Додано: Вів 17 тра, 2022 20:22
Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...
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Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та порушення комендантської години
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