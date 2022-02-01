Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив про рішучість знизити інфляцію та підтримку для цього підвищення відсоткових ставок.
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ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизиться
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:25
ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не...
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Дивися повний текст
ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизиться
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:25
«Мы будем идти, пока не почувствуем...», — заявил он. --->>>> Вдруг в финансовом деле появились ЧУВСТВА... это что-то невероятное.
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