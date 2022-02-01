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ФРС продовжить підвищувати
ставки, поки інфляція не...

ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:25

ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив про рішучість знизити інфляцію та підтримку для цього підвищення відсоткових ставок.

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ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизиться
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:25

«Мы будем идти, пока не почувствуем...», — заявил он. --->>>> Вдруг в финансовом деле появились ЧУВСТВА... это что-то невероятное.
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