Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі інформаційного телемарафону.
Дивися повний текст
Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку – Свириденко
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:28
Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку – Свириденко
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:28
Правительство "приостанавливает", но "мониторит". Очень занятно. Или крестик оденьте или трусы снимите.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|