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Уряд призупиняє цінове регулювання
на паливному ринку –...

Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:28

Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку –...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі інформаційного телемарафону.

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Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку – Свириденко
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:28

Правительство "приостанавливает", но "мониторит". Очень занятно. Или крестик оденьте или трусы снимите.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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