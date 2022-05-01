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Як уникнути подвійного
оподаткування, якщо ви працюєте...

Як уникнути подвійного оподаткування, якщо ви працюєте...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:41

Як уникнути подвійного оподаткування, якщо ви працюєте...

Пропонуємо до обговорення:
На відміну від громадянства, резидентство можна змінити випадково, навіть не підозрюючи про це.

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Як уникнути подвійного оподаткування, якщо ви працюєте за кордоном – поради юриста
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:41

це вам не реєстрація фоп через Дію...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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