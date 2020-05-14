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В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:53
Пропонуємо до обговорення:
В Україні повернуть податки на імпортну продукцію При цьому більшість раніше запроваджених послаблень для бізнесу (зокрема можливість сплати 2% податку) продовжить діяти.
Дивися повний текст В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів, кого стосуватимуться нововведення
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:53
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