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НБУ назвав збиткові банки
за перший квартал 2022 року...

НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:50

НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року...

Пропонуємо до обговорення:
За перший квартал 2022 року збитковими було 25 банків. Про це йдеться у даних НБУ.

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НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)
R2
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