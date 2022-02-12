За перший квартал 2022 року збитковими було 25 банків. Про це йдеться у даних НБУ.
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НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)
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Додано: Чет 19 тра, 2022 10:50
НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року...
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Дивися повний текст
НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)
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