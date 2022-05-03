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ВПО можуть отримати міжнародну
грошову допомогу: які...

ВПО можуть отримати міжнародну грошову допомогу: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:45

ВПО можуть отримати міжнародну грошову допомогу: які...

Пропонуємо до обговорення:
Окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з Урядом України.

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ВПО можуть отримати міжнародну грошову допомогу: які програми доступні
R2
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