Окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з Урядом України.
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ВПО можуть отримати міжнародну грошову допомогу: які програми доступні
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Додано: Чет 19 тра, 2022 22:45
ВПО можуть отримати міжнародну грошову допомогу: які...
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Дивися повний текст
ВПО можуть отримати міжнародну грошову допомогу: які програми доступні
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