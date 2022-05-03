З початком війни зарплати у керівництва української митниці зросли майже вдвічі. Хоча прибутки бюджету від її роботи скоротилися вп'ятеро.
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З початком війни зарплати у керівництва Митниці зросли майже вдвічі
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:27
З початком війни зарплати у керівництва Митниці зросли...
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З початком війни зарплати у керівництва Митниці зросли майже вдвічі
Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:27
По сравнению с тем, сколько они зарабатывают на нелегалах, это просто приятный бонус
Додано: Суб 21 тра, 2022 09:59
А на хрена їм взагалі зарплата, досить двох трьох суркісів на тиждень випустити. А якщо серйозно то всі митники мають піти на фронт, а на їх місце поставити ветеранів-інвалідів які вже не можуть воювати.
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